Виктор Гончаренко: Мы не экономим силу в Лиге Европы в пользу чемпионата - Советский спорт
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23 октября 2019 15:39ФутболГригорьевская Юлия

Виктор Гончаренко: Мы не экономим силу в Лиге Европы в пользу чемпионата

Перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Ференцварош» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера команды Виктора Гончаренко и полузащитник Иван Обляков.

- Что вы знаете о «Ференцвароше», его сильных и слабых сторонах? Кого выделите? - вопрос Гончаренко.
- Мы посмотрели много матчей этого клуба. С «Лудогорцем» мы уже играли, плюс этот клуб играл с «Фенецварош» в квалификации Лиги чемпионов. Смотрели игру «Ференцвароша» с «Эспаньолом» и матчи венгров во внутреннем чемпионате. Имеем хорошее представление о тактике и вариантах изменения схемы игры. Знаем, что у них есть игроки с Украины, которые определяют центр поля. Исаэл, который играл в «Краснодаре» хорошо у них смотрится. В команде очень много легионеров.Они показывают характерную игру, присущую их чемпионату: контроль игры и мяча, длинные передачи, созидание. Но их футбол будет отличаться от нашего.

- Многие болельщики в соцсетях шутят, что ЦСКА экономит силы на Лиге Европы в пользу чемпионата России. Что ответите им?
- Это не так. Слабо представляю, как я должен говорить ребятам, что они должны экономить силы? Команда должна иметь свое лицо. Мы пытаемся играть инициативно, больше играть на половине поля соперника и при потере мяча быстро вступать в отбор, чтобы его вернуть. Это очень энергозатратный футбол. Но нас критикуют, что в конце матчей не хватает сил. Но мы должны держать свое лицо и делать то, что делаем. Мы не экономим силы, но много их отдали в матчах с «Лудогорцем» и «Эспаньолом».

- «Ференцварош» выбил из Лиги чемпионов «Лудогорец», но при этом проиграл ему 0:3 в группе. О чем может говорить такое несоответствие результатов?
- Если мы знаем «Лудогорец», который является опытным еврокубковым бойцом, то «Ференцварош» долго не играл в еврокубках и получил шанс попасть в Лигу чемпионов. Это говорит об уровне мотивации, которая у «Ференцвароша» на тот момент была немного выше. А когда «Лудогорец» их изучил, то не позволил играть в тот футбол, в который венгры привыкли играть.

- В матче с «Уфой» в стартовый состав вернулся Вадим Карпов. Он сильнее Шарлии и Гогуа или это просто ротация?
- Он своим отношением заслужил шанс играть с первых минут независимо от того, в каком турнире. Это точно не ротация.

- Вы знакомы с Сергеем Ребровым лично и могли бы охарактеризовать стиль игры его команд?
- Нет, с ним не знаком. Завтра познакомимся.

- Что можете сказать о венгерском футболе, его стиле и персоналиях?
- У каждого чемпиона есть свои характеристики. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды там играют на длинных передачах, стараются созидать, играют от себя, ищут слабые места в обороне соперника. «Ференцварош» - наверняка самая популярная команд Венгрии. Болельщики не дадут играть в такой футбол, который им не нравится. Поэтому команда пытается созидать, играть в контроль мяча. Может быть «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош» этим похожи. Вариант закрытого футбола тоже существует. Мы это видели в матче венгров и «Эспаньолом». Они играли по схеме 4-2-3-1, глубоко обороняясь. У нашего соперника может быть разное лицо. Они играют и 4-3-3, но даже глубоко обороняясь, думают, как выйти в атаку.

- Перед «Эспаньолом» вы говорили о важности спаренных матчах. Можно ли говорить, что сейчас будет ключевая игра еврокубковой кампании?
- Да. Спаренные матчи определяют судьбу группы. Но учитывая два поражения, для нас эти матч супер определяющие. У нас нет очков и очень плохая разница. Ноу нас хорошее настроение. После сборных мы уже втянулись в командную игру и постараемся показать хороший футбол.

- В чем надо прибавить Лукасу Сантосу, чтобы начать стабильно выходить в составе армейцев?
- А на тех ребят, кто в составе, нельзя рассчитывать? Есть Сигурдссон, который хорошо знает командную игру и не дает повода, чтобы его заменили. Сантос выглядит все лучше с каждым днем, потому что прошел процесс адаптации. Он нравится болельщикам, но надо учитывать много нюансов. Если они оба на поле, нам надо ломать голову о том, что делать в атаке, обороне.

«Готов к матчу с «Ференцварош» на сто процентов»

- Что знаете о «Ференцвароше», его сильных и слабых сторонах? - вопрос Облякову.
- Немногое. Их игру сегодня еще разберем, посмотрим. Видел, что они в Лиге Европы у вничью в Лих было поражение и ничья. Играли от себя, пытались играть в атаку.

- Почему после двух туров у вашей команды два поражения?
- Мы играли от себя, старались взять очки. Играли на победу, но не всегда получается выиграть. Все ошибаются, это футбол.

- Как оцените свое физическое состояние и готовы ли провести в четверг на поле девяносто минут?
- Готов на сто процентов. Легко проведу всю игру.

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