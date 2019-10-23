Сергей Ребров: Семак не выдал бы секретов ЦСКА

Загрузка...

«О РОССИЙСКОМ ЗОЛОТЕ С «РУБИНОМ» НЕ ВСПОМИНАЮ»

– «Ференцварош» воспитал Сергея Кузнецова, который совсем недавно исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Олега Кононова. Обращались к Кузнецову за консультацией об игре ЦСКА?

– Я знаю и самого Сергея, и его отца. Если бы сейчас встречались со «Спартаком», обязательно ему позвонил бы. Ну а о ЦСКА и так хватает информации. Наш тренерский штаб внимательно изучил игру армейцев в первых турах Лиги Европы.

– И своего давнего приятеля Сергея Семака о ЦСКА не расспрашивали?

– Уважаю Сергея за его отличную работу в «Зените». Это был суперигрок, и он уже успел зарекомендовать себя грамотным тренером. Мы периодически общаемся. Но тему ЦСКА ни разу не затрагивали. Смысл? Он все равно не выдал бы армейских секретов. (Улыбается.)

– Вместе с Семаком вы стали чемпионом России-2009 в составе «Рубина». С какими чувствами приехали в страну, где так ярко завершили профессиональную карьеру?

– Я действительно провел в России свой заключительный сезон, взял тогда золото. Но… Это совсем другая история. Если б вы не напомнили, даже не подумал бы об этом. Важнее не мое возвращение в Россию, а первое за 15 лет выступление «Ференцвароша» в Европе. Это большое событие для клуба, Будапешта и всей Венгрии. Тем сильнее желание выйти из группы.

«УКРАИНА И РОССИЯ ПО ПРАВУ ПОПАЛИ НА ЕВРО-2020»

– Чего ждете от ЦСКА, который пока занимает в группе четвертое место? Армейцы слабее «Лудогорца» и «Эспаньола»?

– ЦСКА не нуждается в дополнительных представлениях. Большой клуб, постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко старается играть очень интенсивно. Не совсем типично для России. По подбору игроков армейцы уж точно не уступают «Лудогорцу» и «Эспаньолу», с которыми мы уже встречались. На результаты первых туров внимания не обращаем. Они ни о чем не говорят.

– Примите поздравления с досрочным выходом сборной Украины на Евро-2020. Туда уже попала и Россия. Ждете очной встречи наших команд в плей-офф?

– Тренерский штаб Андрея Шевченко проделал отличную работу и эффектно использовал возможности нового поколения украинских футболистов, среди которых хватает талантов. Теперь техничным ребятам дают творить на поле, а не называют «полотерами», как бывало раньше. Шевченко изменил подход к игре. И обился серьезного результата…

Ну а по поводу возможной встречи Украины и России на Евро совсем не думаю. Ваша сборная тоже по праву попала в число финалистов. А с кем там играть – не самый принципиальный вопрос.