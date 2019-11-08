Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура - Советский спорт
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08 ноября 2019 09:00ФутболБезъязычный Алексей

Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура

«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

По итогам первого круга определилась пятерка лидеров, которые уже вряд подпустят кого-то к борьбе за медали. И внутри этой группы только «Краснодар» пока не одерживал побед над прямыми конкурентами. С «Зенитом», «Локомотивом» и «Ростовом» команда Мурада Мусаева сыграла вничью, а ЦСКА – уступила в Москве со счетом 2:3.

Очередную попытку набрать три очка в матче с приставкой «супер» краснодарцы предпримут в воскресенье – на черкизовской арене, где только что гостил «Ювентус». «Быки» сыграют на фоне усталости после лигоевропейского поединка против «Трабзонспора». Но и у «Локо» сейчас сложный период. Команда Юрия Семина явно задохнулась в борьбе на два фронта, что было заметно в недавних играх со «Спартаком» (0:3) и «Уфой» (1:1).

В противостоянии Семина и «Краснодара» пока полный баланс: по четыре победы каждой из сторон (с учетом сезона-2014/15, в котором Юрий Павлович тренировал «Мордовию») при одной ничьей. В первом круге соперники сыграли 1:1: на дальний выстрел Гжегожа Крыховяка ударом головой ответил Магомед-Шапи Сулейманов. В общем, найдет коса на камень. Лишь бы обошлось без судейских ляпов, испортивших центральный матч 15-го тура в Санкт-Петербурге.

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ТОРМОЗНЕТ ЛИ «АРСЕНАЛ» ДЗЮБУ?

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Питерцы после скандальной ничьей с ЦСКА и провального поражения от «Лейпцига» пожалуют в воскресенье в Тулу в не самом хорошем расположении духа. Зато «Арсенал» наверняка переживает подъем после выездной победы над «Спартаком». Красно-белых «оружейники» переиграли в РПЛ третий раз подряд. Так почему бы не попробовать третий раз кряду не уступить на своем поле «Зениту»?

Да-да, в двух предыдущих сезонах «Арсенал» дома отобрал у сине-бело-голубых пять очков. В первом случае (3:3) при помощи арендованного у питерцев Артема Дзюбы, во втором (4:2) – когда Дзюба снова защищал цвета «Зенита». Хорошим подспорьем для туляков станет возвращение в состав Александра Ломовицкого, не игравшего в прошлом туре со «Спартаком» по условиям договора аренды. Зато теперь (по аналогичной причине) на поле не сможет выйти Даниил Лесовой. Но Игорь Черевченко что-нибудь придумает. Ставить палки в колеса гостям из двух столиц он умеет.

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ДОПУСТИТ ЛИ ГРУБУЮ ОШИБКУ ВИЛКОВ?

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Глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров очередной раз встал на защиту Михаила Вилкова. Арбитра из Нижнего Новгорода никак не наказали за «клоунаду» в матче «Зенит» – ЦСКА и назначили на следующий тур. Теперь Вилкова увидят в Оренбурге, где местный клуб-побратим «Зенита» сыграет в воскресенье с «Уфой». Вот и проверим статистику нашего постоянного эксперта, судьи всесоюзной категории Владимира Левитина, согласно которой Вилков совершает одну грубую ошибку в среднем за матч РПЛ-2019/20. Пока у нижегородца 8 в 8. Станет ли 9 в 9?

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Tournament table

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