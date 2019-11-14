Что будет, если стоять с Бельгией будет Гилерме? Отжигает Кушанашвили

Лучшее интервью, что я читал за последние 449 лет, - это интервью Главреда «СС» Н.Н. Яременко, которое он взял у любимого вратаря Василия Кикнадзе Гилерме.

Несомнительно утверждаю и положительно удостоверяю, что в эпоху торжествующей безликости этот парень достоин самой грудастой чирлидерши и за то, как чуть не догола раздел родной клуб, и за то, что положил за правило пропускать между ног именно в ЛЧ, и за вот эти ответы Яременко: «играл я уверенно» и мой любимый ответ: «а мяч поймать забыл».

ЗАБЫЛ ПОЙМАТЬ МЯЧ.

Самое занудное скудоумие все же лучше подобных покушений на содержательный ответ.

Размышление надо строить не так: Шунин прямо сейчас сильнее Гилерме. А вот так: прямо сейчас нет никого хуже Гилерме.

Поставит его в ворота Черчесов - и у нас против бельгийцев будет не больше шансов, чем у червяка против лопаты.

Если бы в воротах против Роналду и Ко стоял Ковалев сразу после Альвареса, даже он отстоял бы лучше.

Моего любимца Шона Пенна спросили про его отношение к Трампу.

Пенн отвечает: позитивный итог его правления - гомерический хохот, негативный - вероятный конец света.

Гилерме в воротах сборной - это может быть до слез смешно, но может обернуться позором.

Никто не скажет громко, отчетливо, что Гилерме - просто плохой вратарь; сделаешь замечание, тебя тут же срежут: а сколько раз он спасал? Как будто это не его работа и с кем он спасал? С Кипром? Со сборной шкиперов Фолклендских островов?

Семин и Черчесов, говорят, его ценят, и вот это для меня настоящая квадратура круга, тут я и правда - «малокомпетентный сброд».

«Я забыл поймать мяч» - из того же сериала про межеумков, что и интервью Сергея Кузнецова (помните такого?), ассистента Кононова (помните такого?), который божился, что евойный конфидент НИКОГДА И НИГДЕ не говорил про четыре месяца, а на вопрос про самое яркое впечатление от 11 месяцев работы в «Спартаке» сказал: фантастическая поддержка болельщиков, и я даже счел бы этот ответ обаятельным, если бы Кузнецову тоже не предлагался массово и звонко принудительный оральный секс.

Ответил бы просто: «Зарплата».

И стал бы Гилерме наших дней.