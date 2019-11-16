1:4 в АЗАРный день. Россия проиграла Бельгии в главном матче осени

ШОУ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ

Если брать только таблицу результатов нынешнего года, то в Санкт-Петербурге встречались две лучшие команды нынешнего календарного года. Не верите? Пролистайте все турнирные таблицы – в том виде, в каком сборные подходили к новой порции отборочных матчей. И ведь как быстро мы прошли этот путь! Полтора года назад, перед стартовым матчем чемпионата мира в Москве, все потешались: ну что за матч открытия, играют между собой две худшие команды в рейтинге (из тех, что вышли на чемпионат). А теперь, по сути, играют лидеры. И если кто-то брюзжит, что группа у нас была какая-то не такая, мол, всё кипры да казахстаны, но так и у Бельгии были те же.

Лифт, который поднимает журналистов в пресс-центр, имеет только две кнопки: «3» и «1». Невольно вспоминаешь результат первого матча.

Все девушки-волонтёры одеты в футболки с надписью «НАШИ ПАРНИ», хэштег #нашипарни повсюду, и на бегущей строке между ярусами трибун внутри, даже под крышей стадиона на плазменном табло снаружи. Там, правда, он чередуется почему-то с анонсом игры «Зенит» - «Лион», но тут надо понимать все искажения, которые происходят после назойливого многолетнего насаждения лозунга «Один город – одна команда». В стране давно уже сложилась традиция: на сборную все ходят в атрибутике сборной. Очень редко можно увидеть кого-нибудь в шапочке «Ростов» или в шарфе «Балтика». Здесь же всё иначе: из метро идут целые семьи в сине-бело-голубом. Сам стадион подстветили иначе, чем обычно. Хотели в цвета российского флага. Вышло так же небеспроблемно, как несколькими днями ранее с формой сборной: флаг тут не перевернули, но белую полоску вообще потеряли.

Дзюба – всеобщий любимец. Когда он появился на поле за полтора часа до начала игры, немногочисленные болельщики на практически пустых трибунах устроили такую овацию, что, похоже, нападающий сам удивился.

А последние полчаса перед игрой были совершенно фантастическими. Симфонический оркестр вместе с группой «Кино» исполнял лучшие хиты группы. Свет, звук, трансляция на плазменные экраны – все было на уровне. Даже гордость взяла за то, что у нас научились, наконец-то, делать нормальное шоу перед игрой. «Пожелай мне удачи в бою», - пел практически весь стадион.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: А ВЕДЬ ДЗЮБА НАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ…

С первых же минут игры поддержка нашей сборной со стороны трибун была еще более шумной и мощной. А когда в начале седьмой минуты Артем Дзюба еще и атаковал из убойной позиции, казалось, что уровень децибелов просто побьет все рекорды.

На поле наши футболисты вроде бы не тушевались с первых минут, но происходило все то, что так часто нам вредит: лишние движения, а отсюда – ненужные нарушения (первая желтая карточка прилетел нам уже к концу 2-1 минуты), суетливость и нервозность. Ощущение, что дрожь в коленках не покидала игроков довольно долго. Торган Азар отрыл счёт на 19-й минуте (абсолютная копия недавнего гола за «Боруссию», прямо-таки программа «Точь-в-точь»), но мяч и до этого уже мог побывать в сетке ворот Гилерме.

Обидны были даже не сами голы (второй и третий – уже от Эдена Азара – прилетели на 33-й минуте и в пустые ворота – на 40-й), а то, как они были забиты – легко, непринуждённо, с большим запасом. Плотнее сыграть у наших не получалось абсолютно. Разница в классе проявляется именно в таких моментах. При этом играли бельгийцы довольно вальяжно, в полсилы.

А ведь говорил нам вчера Дзюба: «Вот закатит Азар трёшечку…» Не поняли только мы тогда, что речь про сегодняшний матч и про двух Азаров.

В ПОИСКАХ АВТОБУСА

Можно сколь угодно много говорить о том, что рейтинги не всегда отражают истинное положение дел. Бельгия никогда не была чемпионом мира, например, а уже довольно давно уверенно держит первую строчку в рейтинге ФИФА. Но вы обратили внимание на то, когда наши гости впервые сделали фол? Ровно в середине второго тайма, когда уже просто играли на сохранение результата!

Игра в полноги не помешала на 73-й минуте Лукаку ускориться на чужой половине поля и точнехонько положить из-за штрафной мяч в левый от Гилерме угол – 0:4.

Гол Джикии немного подсластил пилюлю, но от крупного домашнего поражения не спас – 1:4. Грустить из-за отрицательного счета не стоит точно. Результат есть: мы по крайней мере теперь уже точно на своем опыте убедились, как играть с такими командами. Так, как прошлым летом с Испанией. Просто ставить у своей штрафной автобус и ждать шанса, вгрызаясь в него. Играть «в свою игру» с Бельгией нельзя. А то, что эти шансы будут появляться, сомнений нет.

И не надо стесняться такой игры на результат. Очень с высокой степенью вероятности нам в июне играть снова с Бельгией. На этом же стадионе.

ЗАБОРИСТЫЙ СТАДИОН

Покидали стадион все, мягко говоря, не без проблем. Самый неоднозначный с точки зрения логистики, далеко не самый удобный (и надо ли повторять, что при этом самый дорогой!) стадион построен, по сути, аккурат рядом со станцией метро. На острове рядом нет ничего вообще, поэтому не очень объяснимо, почему количество заборов, различных металлических сеток и ограждений третий год после открытия только растет. Чтобы выйти к станции метро, которая расположена всего-то в 300 метрах от периметра стадиона, понадобилось проделать путь длиной чуть ли не в пару километров. Дорога до метро заняла почти полчаса. И это если выходить уже спустя час с лишним после окончания, а не в толпе, хлынувшей на улицу в первые же минуты после финального свистка.