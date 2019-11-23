Антон Шунин: Долгая пауза перед пенальти была тяжелой скорее для Ионова, чем для меня - Советский спорт
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23 ноября 2019 20:38ФутболГригорьевская Юлия

Антон Шунин: Долгая пауза перед пенальти была тяжелой скорее для Ионова, чем для меня

После матча «Динамо» - «Ростов» своими впечатлениями поделились Антон Шунин и Сергей Паршивлюк.

- Какие у вас были мысли, когда вы долго ждали решения судьи, будет ли пенальти в ваши ворота? - вопрос Шунину.
- Получилась тяжелая холодная игра. Этот момент мог предрешить нашу победу, но эта пауза была тяжелая скорее не для меня, а для Леши Ионова, потому что если вратарь не спас - ничего страшного. Просто не повезло. А если футболист не забил - для него это очень тяжелый момент. Наверное, для него этот момент был вечностью. Но мне повезло. Я угадал.

- Вы именно угадали или пытались вспомнить, как Ионов обычно бьет пенальти? Вы же месте с ним играли.
- Не могу выдавать все секреты. Пусть будет, что угадал.

- Егор Бабурин после матча сильно возмущался, что вы раньше удара пенальти сдвинулись с места. Он даже фото показал. Он говорил, что судья подходил к нему перед пенальти два раза и не разрешал ему это делать. Как это прокомментируете?
- Я не видел этот момент, не пересматривал. Егору Бабурину желаю удачи. Комментировать его игру я не вправе.

- У «Динамо» моментов было не меньше,чем у «ростова», но не хватало яркости. У кого было преимущество?
- Не могу этого сказать, но очень рад тому, как все сложилось. В какой-то степени ВАР нам сегодня помог. Я понимаю, насколько сейчас расстроены ростовчане. Но им надо думать о том, где они ошиблись. У нас сейчас иде эмоциональный всплеск. Нам повезло. Спорить не буду. Но с другой стороны проводится огромный обьем работы. Когда мы выходим на поле, то понимаем, во что будет играть наш соперник. Нам надо было переломить ситуацию, долго не везло и многое не получалось. Мы переломили этот момент и сейчас нам фартит.

«Спасибо огромное Шунину, обязательно ему проставлюсь»

- Какие мысли были после того, как Шунин отбил пенальти? - вопрос Паршивлюку.
- Я думал о том, какую глупость совершил, когда так резко пошел на мяч. У меня не было мыслей забьт ионов или не забьет. Просто укорял себя. Слава богу, что у нас есть Антон Шунин, который выручил команду в такой сложный момент. Спасибо ему огромное. Проставлюсь ему.

- Игра была скорее равная?
- Она была равная до гола. После того, как мы забили, были моменты, чтобы убить интригу, забить третий мяч и игра была бы сделана. Получается, что у нас опять есть моменты, но мы их не забиваем и в итоге получаем такую вот концовку. Нам надо еще больше концентрироваться на своих моментах, чтобы реализовывать их и не было такой нервотрепки.

- Сейчас «Динамо» довольно высоко поднялось в таблице...
- Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас мы уже шестые-седьмые. И получается, что претендуем на еврокубки. У нас остались еще два важных матча с «Локомотивом» и «Зенитом». Это первое-второе место. Если будем играть, как сегодня, то у нас есть шансы.

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