«Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки

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Жеребьевка Евро-2020 прошла. Она для всех собравшихся в Бухаресте, конечно, стала масштабным праздником. Таким же, как была жеребьевка когда-то в Киеве, потом в Питере – по крайней мере, мне именно они приходят на память. Правда, для болельщиков она все-таки не стала средоточием всех ожиданий, которые традиционно в день жеребьевки находятся на пике. Ведь уже неделю назад жеребились финальные «пульки» для мартовских «стыков». А окончательно группы сформируются уже как раз после 31 марта – когда станет понятен состав участников для всех. Да и многие знали чуть ли не весь состав своей группы – за некоторыми лишь исключениями.

Мы – как раз знали почти все. Знали, что у нас уже точно Бельгия и Дания. Не знали только четвертого участника. Но и в случае с ним точно так же понимали, что выбирать будет из Уэльса и Финляндии, больше не из кого.

Многих очень сильно напрягла эта предопределенность. В частности, футболист Де Брюйне так просто камня на камне не оставил от организаторов чемпионата Евро-2020. Обвинил, что все подчинено бизнесу, который поставлен как раз во главу угла. Но с другой стороны, 12 хозяев (а на деле их в этот раз будет от 7 до 10) – это разовая акция, исключение из правил. Евро-2024 пройдет в Германии, там будет всего одна хозяйка. И команды распределятся по корзинам для жеребьевки все-таки более случайным способом. И наверное – более справедливым. Ну, посмотрите, например, на группу F. Португалия, Франция, Германия и плюс победитель не просто какой-то стыковой пульки, а самой сильной – первой. Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия – им есть смысл биться за попадание в эту «группу смерти»? Конечно, стоит. Тем более что две из них имеют статус хозяек. Но даже с учетом выхода трех (почти трех) команд из группы шансы все-таки продолжить играть в плей-офф совсем невысоки.

Итак, что мы узнали в результате жеребьевки? И какие из этого можем сделать выводы.

НОВОСТЬ ПЕРВАЯ – ФИНЛЯНДИЯ. ЭТО ХОРОШО

Финляндия и Уэльс сегодня – команды примерно одного уровня. Но Уэльс у нас в печенках сидит трагическим воспоминанием про 0:3 на предыдущем Евро. Да, воды утекло с тех пор много, но это был последний на сегодняшний день чемпионат Европы. И конечно, валлийцы сегодня чуть менее грозны, но от психологических травм избавляться нелегко бывает всегда. Уэльс, кстати, попал в «группу жизни». Правда, из группы А будет ему выйти в плей-офф будет все равно не просто: в квартете Турция, Италия, Уэльс, Швейцария фаворитами выглядят итальянцы, а вот все остальные с равным успехом могут претендовать на 2-4-е места.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов особо не радуется выбору жребия:

– Финляндия в последнее время достаточно качественно играла. И можно даже сказать, что легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать. Радоваться ничему тут особо не стоит. Рабочая группа.

НОВОСТЬ ВТОРАЯ – ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ГОСТЕВОЙ. ЭТО ПЛОХО

Хуже вариант мог бы быть, наверное, только если маршрут сборной на групповом этапе выглядел бы «Питер – Копенгаген – Питер». Это точно никому не понравилось бы. Слишком много переездов на коротком промежутке времени. Но лучше было бы начинать, наверное, с игры в гостях, а добирать свое уже дома. Хотя тут, конечно, одного мнения быть не может. В любом раскладе мы потеряем свои очки с Бельгией, потеряет их и Дания, и к последнему матчу мы подойдем в равных условиях – в борьбе за второе место. Конечно, лучше было бы бороться с равным соперником дома, а не в гостях. Но эту новость мы узнали уже неделю назад, поэтому сейчас об этом сетовать глупо.

НОВОСТЬ ТРЕТЬЯ – СТАРТУЕМ С БЕЛЬГИЕЙ. ЭТО СОВСЕМ ПЛОХО

На щадящий состав соперников точно рассчитывать мы не могли. Такой «лафы», как на чемпионате мира в России-2018, уже никогда не будет. Но начинать сразу же с сильнейшей командой в мировом рейтинге – не подарок. Почему – объяснять не надо. С другой стороны, Черчесов уже поиграл с Бельгией в открытый футбол несколько дней назад в рамках отборочного цикла. Чем это заканчивается, мы все увидели. Но и такую тактику, как в игре с Испанией на ЧМ-2018, по заказу столь же результативно раз за разом не воспроизведешь. Так что посмотрим, какие сюрпризы тренерский штаб целенаправленно будет готовить в ближайшие шесть с половиной месяцев.

Еще из новостей, которые мы узнали не сегодня. «Правильного» счета в игре с Данией у нас точно в запасе не будет, то есть счета, который гарантированно одного выводит в плей-офф со второго места, а второго – с проходного третьего. Заканчивать наша группа будет третьей из шести. Так что судьба в таком случае может зависеть от результатов в группах D, E и F. Не хотелось бы.

Группа B (Санкт-Петербург и Копенгаген)

13 июня, суббота

Дания – Финляндия (Копенгаген)

Бельгия – Россия (Санкт-Петербург)

17 июня, среда

Финляндия – Россия (Санкт-Петербург)

18 июня, четверг

Дания – Бельгия (Копенгаген)

22 июня, понедельник

Россия – Дания (Копенгаген)

Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург)

Полные результаты жеребьевки здесь