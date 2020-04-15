Полинский будет добывать для Москвы Евро-2021?

Пока все третий день обсуждают, кто же истинный царь карантина – экс-телекомментатор Василий Уткин, или струсивший выходить с ним на «баттл» действующий комментатор всего Владимир Соловьев, и пока общественность уже начинает рассуждать о том, что шоу как-то затянулось, бойцы сошлись в клинче и не могут больше придумать ничего нового (у Уткина «ничего нового» посмешнее выходит, но это на мой вкус, не претендую на вселенскую истину), жизнь на карантине стала играть все новыми и новыми красками.

Информация о назначении Александра Полинского руководителем управления по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта РФ появилась днем на ленте ИТАР-ТАСС, а спустя некоторое время вызвала бурю обсуждения в соцсетях, а также в ряде СМИ, которые ставят своей задачей «сорвать хайп», а не разобраться досконально в ситуации.

Написали все эти источники только о двух вещах: о том, что Александр Григорьевич 10 последних месяцев находился на пенсии, и о том, при каких обстоятельствах уходил в отставку со своей последней работы. Никто почему-то даже не написал, какую позицию занимал Александр Полинский долгие годы. Менялись названия ведомства, в котором он работал, менялись многочисленные начальники, а он был постоянно там – руководитель Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий. Вопрос даже не в том, насколько он был непотопляем и каким ресурсом обладал («потопили» ведь все-таки, когда понадобилось виноватого найти), а в том опыте реального организатора огромного количества крупных мегатурниров, который господину Полинскому присущ (об этом опыте, кстати, подробно можно почитать здесь).

У меня тут вчера случился спор с одним моим зарубежным другом, который, будучи оторванным три десятка лет от нашей реальности, упорно задавал вопрос: может ли быть эффективным менеджером человек, которого постоянно подозревают в финансовой нечистоплотности? Примеров вчера у меня не нашлось, а вот сегодня – словно по заказу – жизнь этот пример подбросила.

Да, мне очень хочется, чтобы вокруг ангелы летали, чтобы руководили – раз уж они на деньги налогоплательщиков руководят нами – только те, кто абсолютно чист и прозрачен. Но так, наверное, не бывает нигде. В большей или меньшей степени, конечно. С разной степенью чистоты и непорочности, разумеется. Но если тот, кого мы считаем жуликом, оказывается эффективнее тех, кто делает все чистыми руками? Или в чистых перчатках? А вирусологи ведь нам тут объяснили, что перчатки тоже опасны – на них бактерии будь здоров скапливаются. Мы что, должны демонстративно отказаться?

Да, я понимаю эмоции моей коллеги, которая выплеснула на меня все свои чувства, когда прочитала днем эту новость (не могу без ее разрешения, говорить кто это). Ее имя помимо ее воли было замешано год назад в эту не слишком красивую киберисторию, поэтому я с пониманием отнесся к ее словам: «Ну, вы же острое издание, вы ведь явно напишете, что это стыд и позор!»

Но давайте выдохнем. И скажем честно: мы с вами – люди рефлексирующие, а не эмоциональные. Поэтому если нам становится известен какой-то факт, то лучше просто в нем разобраться: зачем, с какой стати он случился, почему случился именно сейчас?

Вот ведь в самом деле, никаких крупных спортивных турниров мы в ближайшее время не ждем, потому что сами знаете почему. Зачем тогда это назначение? Причем все консультации были проведены предельно закулисно. Для многих обитателей роскошного особняка на улице Казакова сегодняшняя новость стала полной неожиданностью. Возникает вопрос: какие таланты уважаемого человека оказались сейчас востребованы? И вот тут-то контекст происходящих вокруг футбола событий нам дает подсказку, на которую многие в соцсетях и телеграм-каналах уже активно намекают все последнее время: до конца апреля 12 городов-хозяев Евро-2021 должны подтвердить, что они готовы принимать континентальное первенство в новые сроки (об этом «Советский спорт» уже подробно писал). Санкт-Петербург готов был бы предложить свою «Газпром Арену», но, по имеющейся у нас информации, оргкомитету уже намекнули: вы и так, дескать, принимаете подряд финал Лиги чемпионов, а потом, спустя всего две недели, четыре матча Евро. Такого нигде и никогда не случалось – Питеру просто повезло из-за всех этих переносов. И вот тут-то появилась идея, которая пока не сильно покидала властные коридоры: а отчего бы не получить матчи от выпадающих Рима, Бильбао (и кто там еще подтянется?), ну или хотя бы часть этих матчей не получить Москве? Стадионы в порядке. «Лужники» во время ЧМ-2018 всем очень понравились.

Прецедент? Ну, не очень. Великобритания тоже двумя городами представлена – Глазго и Лондоном. Но просто так все равно никто ничего не отдаст. И вот тут надо ходить и разговаривать, ездить и работать, встречаться и закулисно убеждать, интриговать и обещать, кормить и награждать. Почему покупать голоса при выборах Олимпиады или чемпионата мира было незазорно, а тут вдруг мы все в белых перчатках хотим быть? Э-ээ, нет. Мы все видели праздник два года назад, жили весь месяц в условиях футбольного карнавала. Если он добывается так, то и ради бога. Можем повторить.

Работа трудная. И если именно на нее подрядили нового назначенца, то слова против я не скажу.