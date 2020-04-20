Кокорин захотел в «сильный клуб из Италии». Есть сразу восемь вариантов

Напомним, в интервью журналисту-инсайдеру Нобелю Арустамяну Кокорин, аренда которого в «Сочи» истекает 17 мая, а контракт с «Зенитом» - 30 июня, заявил, что к нему проявляют интерес итальянские клубы. Называть он их не стал. Но добавил, что само по себе попадание в серию А для него не самоцель. Ему хотелось бы не просто регулярно играть с топ-клубами вроде «Интера», а конкурировать с ними.

В общем, Кокорин собрался в команду с претензиями. Таких в серии А мы отобрали восемь. И оценили (по десятибалльной шкале) шансы попадания туда нападающего, которого известный агент Тимур Гурцкая назвал «самым талантливым российским футболистом, рядом с которым братья Миранчуки рядом не стоят». А ведь Миранчуков зимой сватали в «Ювентус»…

Вот с бессменных чемпионов Италии и начнем.

«ЮВЕНТУС»

Шансы на переход Кокорина: 1

Единственный весомый аргумент в пользу такого перехода - то, что «Юве» всегда привлекали свободные агенты (примеры - Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Эмре Джан, Дани Алвес, Сами Хедира). А ведь Турин вполне может покинуть Криштиану Роналду, «расчистив» для Кокорина позицию левого нападающего…

С другой стороны, «старой синьоре» интересны суперзвезды или игроки с очевидным потенциалом получить подобный статус. Увы, после травмы и отсидки Кокорин таким потенциалом не располагает. Его весенний ударный отрезок в «Сочи» с туринской колокольни – ничто. И возраст работает против него. Уж лучше тогда вернуться к варианту с 24-летними Миранчуками.

«ИНТЕР»

Шансы на переход Кокорина: 2

От Антонио Конте ждут борьбы за чемпионство. Не в этом сезоне так в следующем. По трансферной стоимости у «Интера» второй после «Юве» состав. За два трансферных окна миланцы приобрели 15 футболистов двух категорий: талантливую молодежь (Никола Барела, Йонуц Раду, Эдди Сальседо) и мастеров с громкими именами (Ромелу Лукаку, Кристиан Эриксен, Эшли Янг, Алексис Санчес, Виктор Мозес, Диего Годин).

Все это – не про Кокорина. Не уступая заметно в классе крайним полузащитникам Антонио Кандреве, Кристиано Бираги или Квадво Асамоа, россиянин вряд ли подходит для тактической модели Конте. Тот предпочитает играть в три центральных защитника с умеющими закрыть весь фланг краями (Янг и Мозес/Кандрева).

А в атаке у черно-синих - Лукаку и Лаутаро Мартинес плюс отданный на этот сезон в аренду «ПСЖ» Мауро Икарди. Даже если обоих аргентинцев продадут, на вырученные деньги «Интер» скорее приобретет какого-нибудь элитного бомбардира уровня Пьера-Эмерика Обамеянга или Чиро Иммобиле. Да что говорить... Ходят сплетни, что в Милан может перебраться сам Лионель Месси!

«НАПОЛИ»

Шансы на переход Кокорина: 7

Вот в этой команде - оптимальный для Кокорина баланс качества состава и результатов. И схема Дженнаро Гаттузо – 4-3-3 – россиянину подходит.

На левом фланге атаки Александру закрепиться будет сложно (там играют любимец болельщиков «Наполи» Лоренцо Инсинье и талантливый мексиканец Ирвинг Лосано). А вот справа и в центре местечко вполне может найтись.

Маттео Политано (3 матча за сборную Италии) и 33-летний Хосе Кальехон – не самые грозные конкуренты. Испанца с покупкой Кокорина вообще можно было бы отпустить. На острие же атаки вот-вот образуется настоящая «дыра»: 32-летний Дрис Мертенс не намерен продлевать контракт, да и у Аркадиуша Милика предложений полно.

В общем, форвард неаполитанцам остро необходим. И за РПЛ они, очевидно, следят, раз поползли слухи об интересе команды Гаттузо к Сердару Азмуну, одноклубнику Кокорина по «Зениту». Возможным препятствием для Александра может стать разве что лимит на легионеров. В заявке «Наполи» – 21 иностранец, включая пятерых неграждан ЕС. Таких на поле в матчах серии А может быть не более трех.

«РОМА»

Шансы на переход Кокорина: 7

Еще один вполне реалистичный вариант. Модель игры с двумя крайними нападающими (4-2-3-1) удобна для Кокорина. С учетом универсализма он может стать четвертым выбором Паулу Фонсеки (три года тренировавшего «Шахтер») в передней линии.

Да, в основе римлян есть Джастин Клюйверт (слева), Дженгиз Ундер (справа) и Эдин Джеко (на острие), однако в ходе длительного сезона всем им необходима ротация. К тому же, у Джеко после отъезда Николы Калинича (летом завершается срок его аренды из «Атлетико») не останется дублера.

Опытному боснийцу уже 34, с каждым годом ему все сложнее поддерживать форму. А Диего Перотти и Карлесу Пересу по уровню игры Кокорин в лучших кондициях точно не уступит. Так почему бы и нет?

Добавим, что за «Рому» до лета на правах аренды выступает Генрих Мхитарян. Если по окончании сезона его выкупят, у Кокорина появится русскоговорящий собеседник, который поможет адаптироваться в новой стране. Тоже аргумент.

«МИЛАН»

Шансы на переход Кокорина: 5

Самый непредсказуемый клуб и неоднозначный вариант. Красно-черные переживают не лучшие времена, постоянно меняют руководителей (недавно ушел Звонимир Бобан, неясна судьба спортивного директора Паоло Мальдини). Да и Златан Ибрагимович уже заявил, что покинет команду, если состав не усилится «под Лигу чемпионов». Вряд ли под усилением швед имел в виду Кокорина…

Кресло под главным тренером «Милана» Стефано Пиоли тоже шатается. Унаи Эмери и Марселино Тораль от приглашения отказались, на очереди – Ральф Рангник, среди кандидатов рассматривают Лучано Спаллетти. Последнему возможности Кокорина, конечно, хорошо известны. Но прогнозировать что-либо с нынешним «Миланом», повторимся, нельзя.

С другой стороны, если клуб заинтересуется россиянином, то выиграть конкуренцию за место в основе ему будет по силам. Только Златан здесь «инопланетянин». Остальные – простые смертные. Вроде Кокорина.

«ЛАЦИО»

Шансы на переход Кокорина: 8

А вот это самый привлекательный вариант. Римляне играют в два центрфорварда, имея в заявке троих, поэтому точно ищут сейчас четвертого нападающего. Сообщалось даже, что «Лацио» рассматривает кандидатуру Артема Дзюбы, которому, кстати, Кокорин в интервью Арустамяну по-дружески рекомендовал остаться в Питере.

Уж не из личных ли соображений? Вдруг итальянские СМИ действительно напутали – и на самом деле «Лацио» интересовался не Дзюбой, а Кокориным? Как знать, как знать…

Мы уже писали о том, что Дзюба идеально подошел бы под концепцию Симоне Индзаги в роли столба атаки римлян. У Кокорина другие сильные качества, но он тоже неплох в верховых единоборствах и обладает намного более широким функционалом. Это позволяет рассчитывать на позицию третьего номера в нападении (вытеснив экс-железнодорожника Фелипе Кайседо), а значит, получать практику почти в каждом матче.

Заметим, что«Лацио»-2019/20 по итогам 26 туров лишь на очко отстает от «Юве» и в следующем сезоне точно попадет в Лигу чемпионов. Это весомый плюс для Кокорина, у которого к 29 годам набралось всего 74 минуты в главном еврокубке (не считая квалификаций): в 2016 году он дважды сыграл за «Зенит» против «Бенфики».

«АТАЛАНТА»

Шансы на переход Кокорина: 6

Безумный атакующий стиль команды (70 голов в 25 турах – с отрывом лучший показатель серии А) позволил бы Кокорину раскрыться во всей красе и наслаждаться футболом. А выход в 1/4 финала дебютной для «Аталанты» Лиги чемпионов-2019/20 говорит о заманчивых турнирных перспективах.

Небольшой в сравнении с грандами бюджет вынуждает клуб каждый год продавать лидеров. Только в нынешнем сезоне «Аталанта» заработала на переходах Деяна Кулусевски («Ювентус»), Франка Кессье («Милан»), Брайна Кристанте («Рома») и Джанлуки Манчини («Рома», в аренду) 82 миллиона евро. Наверняка и ближайшее трансферное окно не обойдется без продаж.

Так почему бы не найтись местечку для Кокорина? Его возраст в Бергамо никого не отпугнет. В том же сезоне-2019/20 клуб приглашал Луиса Муриэля (29 лет), Дувана Сапату (29), Мартина Шкртела (35), Симона Кьера (31)… Другое дело, что конкуренция в нападении «Аталанты» высока. Чтобы Кокорин получил шанс, необходим отъезд хотя бы одного из трио Йосип Иличич (21 гол в 29 матчах) - Сапата (12 в 20) - Муриэль (14 в 32).

«ФИОРЕНТИНА»

Шансы на переход Кокорина: 4

Вряд ли главный тренер «фиалок» Джузеппе Якини сохранит свой пост. Значит, схема игры в следующем сезоне наверняка поменяется. В нынешнем флорентийцы играли в три центральных защитника с латералями по краям, «оставляя» Кокорину две позиции в центре нападения. Их занимали талантливые, но неопытные Федерико Кьеза (22 года, трансферная цель «Юве») и Душан Влахович (20), забившие на двоих 12 мячей. Плюс есть легендарный и очень старый Франк Рибери (37).

В общем, пробиться в основу «Фиорентины» Кокорину реально, но пока непонятно, ради чего. Новый владелец клуба американский миллиардер Рокко Коммиссо весьма амбициозен (именно поэтому мы включили его бизнес-игрушку в «список сильных команд для Кокорина»), но его футбольно-менеджерские умения вызывают вопросы. А нашему суперталанту, как следует из интервью Арустамяну, хочется борьбы в серии А здесь и сейчас.