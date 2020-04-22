Каррера – это похороны! Ретро-видео, которое точно понравится Глушакову  - Советский спорт
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22 апреля 2020 18:00ФутболСергеев Иван

Каррера – это похороны! Ретро-видео, которое точно понравится Глушакову 

Бывшему главному тренеру «Спартака» исполнилось 56. А многие ли помнят его 27-летним защитником «Ювентуса»? 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

В недавнем интервью журналистке Марии Командной Каррера (ныне тренирующий афинский АЕК) признался, что его мечта – возглавить туринский суперклуб. Возглавить по-настоящему, а не так, как было в 12 матчах сезона-2012/13, когда он подменял Антонио Конте, участвовавшего в разбирательствах по делу о коррупции в итальянском футболе.

Что ж, в 56-й день рождения мы от всей души желаем синьору Массимо исполнения тренерской мечты. Тем более что в его игровой карьере такая мечта однажды сбылась. В звездный «Юве» Джованни Трапаттони Каррера попал уже достаточно возрастным по меркам того футбола защитником, оттрубившим пять сезонов за скромный «Бари».

Бело-черными цветами он грезил с детства – и вот, наконец, в 1991 году оказался в одной компании с Роберто Баджо, Юргеном Колером, Штефаном Ройтером, Сальваторе Скиллачи, Жулио Сезаром, Пьерлуиджи Казираги… Однако в серии А имелась более грозная сила. «Милан» Фабио Капелло доминировал не только в стране, но и в Европе.

СОАВТОР ВЕЛИКОГО РЕКОРДА

Именно в сезоне-1991/92 – дебютном для Карреры в «Юве» - красно-черные установили свой вечный рекорд, который так никто до сих пор и не повторил. А побить его невозможно: дистанцию в 34 тура команда с легендарным голландским трио Марко ван Бастен - Руд Гуллит – Франк Райкард прошла без единого (!) поражения.

С учетом следующего сезона миланцы не проигрывали в серии А на протяжении 58 матчей! И всей этой фантастической статистики, о которую из года в год безуспешно бьется современный «Юве», не было бы, если бы не… светлая голова Карреры.

Любой итальянский тифози со стажем наверняка понял, о чем речь. А для неподготовленного читателя поясняем: рекордная серия «Милана» должна была прерваться еще 15 сентября 1991 года. В тот день фаворит сезона пожаловал на «Стадио делле Альпи». И, пропустив на 13-й минуте от Казираги, проиграл «Юве» со счетом 0:1.

Имеются в виду 90 минут основного времени. Но были еще две, компенсированные арбитром Пьетро Д’Элиа. На исходе второй из них случилось то, без чего вечный миланский рекорд не состоялся бы. Деметрио Альбертини на удачу запулил мяч в район штрафной, где находился Гуллит. До ворот было далеко, и голландец вряд ли забил бы с такого расстояния. Но тут в эпизод вмешался Каррера.

Будущий главный тренер «Спартака» тал ловко подставил голову, что мяч по издевательской для вратаря Стефано Таккони дуге опустился в дальнюю девятку. 1:1. Занавес. «Милан» все-таки не проиграл. И не проигрывал в серии А аж до марта 1993 года.

BUON COMPLEANNO!

Стал ли Каррера после этого изгоем для фанатов «Юве»? Нет, конечно. Свою неудачу в третьем матче за туринцев он воспринял не просто стоически, а даже с юмором. Сразу после игры в подтрибунном помещении журналисты (смотрите видео выше) свели его с… Гуллитом – и два футболиста спокойно, с шутками-прибаутками обсудили на камеру курьезный эпизод. Могли ли они представить, что одного из них спустя годы судьба занесет в «Терек», а другой станет врагом 4-летнего на тот момент мальчика Дениса из города Миллерово, что в Ростовской области, и будет отвечать по-русски на поздравления «Спартака» с днем рождения?..

Каррера уже тогда напоминал непробиваемую скалу. И в итоге отыграл за туринцев 165 матчей, собрав славную коллекцию трофеев, включая победу в Лиге чемпионов-1995/96. А потом отбегал еще 242 (!) матча за «Аталанту», растянув футбольную карьеру аж до 2008 года, в котором… в высшем дивизионе (за «Локомотив») дебютировал юноша Денис, будущий капитан чемпионского карреровского «Спартака» и герой мема «Глушаков – это похороны».

Время всех расставляет по своим местам. Buon Compleanno, Massimo! «Ювентус» вас ждет. Как и «Спартак»…

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