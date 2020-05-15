Вячеслав Колосков: О здоровье футболистов никто не забыл – в случае угрозы чемпионат опять остановят

- Вы приветствуете возвращение российского футбола?

- Безусловно. Исполком принял одно из серьезнейших решений в отношении не только профессионального футбола, а российского футбола в целом. Все члены исполкома проголосовали единогласно. Это говорит о том, что администрация РФС во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым проделала колоссальную предварительную работу. Были проведены переговоры со всеми заинтересованными сторонами, на всех уровнях – от клубов до руководителей регионов и федеральных ведомств. Разработанный проект затрагивает спортивную, экономическую, медицинскую и многие другие составляющие. Повторюсь, это фундаментальное решение, которое было необходимо всему нашему футболу в столь непростое для всех время.

- Насколько реалистична дата 21 июня? Нет опасений, что к этому моменту эпидемиологическая ситуация еще не нормализуется?

- Дата не взята с потолка. Это результат глубокого изучения ситуации совместно с Минспорта, Роспотребнадзором, Правительством, Минздравом. Понятно, что никто не может дать 100-процентных гарантий. Но на данный момент нет препятствий для возобновления чемпионата именно 21 июня. И соответственно - для начала за несколько недель до этого тренировок команд.

- Ну а если кто-то из футболистов, тренеров и представителей команд все же заразится коронавирусом?

- В регламенте все сценарии прописаны. В отдельных случаях предусмотрены самоизоляция и дополнительное тестирование. А если возникнет серьезная угроза здоровью участникам соревнований, то после двух – трех туров чемпионат снова становят. Роспотребнадзор будет внимательно отслеживать ситуацию. Так что не беспокойтесь: здоровьем футболистов никто рисковать не собирается.

- Правильно ли, что премьер-лигу решили не расширять

- Да. Решение было четко аргументировано. Но важно подчеркнуть: если лучшие команды ФНЛ не выполнят условия лицензирования для участия в РПЛ, то приоритет отдадут последним командам премьер-лиги. Которым, кстати, тоже придется получить допуск к соревнованиям.

- Надо ли было доигрывать Кубок России? Не перегрузит ли этот турнир и без того плотный календарь?

- Я приветствую, что обладатель Кубка все же будет определен. Мы должны поднимать престиж этого турнира. К тому же это путевка в Лигу Европы, причем сразу в групповую стадию. Для оставшихся участников это отличный стимул на концовку сезона.

- Вы уверены, что легионеры успеют вернуться в Россию до возобновления тренировок?

- Есть официальное обращение РФС в правительство, там четко прописана процедура. По этому поводу выпустят специальное распоряжение. Так что проблем с возвращением иностранных футболистов возникнуть не должно. Президент РФС Александр Дюков заявил на исполкоме, что вопрос практически решен.