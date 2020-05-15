«В принятом регламенте доигровки чемпионата России есть нестыковки». Так считают в Уфе - Советский спорт
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15 мая 2020 16:50Футбол

«В принятом регламенте доигровки чемпионата России есть нестыковки». Так считают в Уфе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение исполкома РФС возобновить футбольный сезон в РПЛ 21 июня.

- Ожидали такого вердикта?
- Я понимал общий настрой у РФС. Поэтому для меня все ожидаемо. Остается выполнять решение вышестоящей организации.

- 21 июня – удобная дата для рестарта?
- Уже нет смысла говорить об этом. Все начинаем с чистого листа. Будем верстать план подготовки. Вопросов масса. Придется решать их по мере поступления.

- Какой самый главный вопрос для вас?
- Медицинский регламент.

- Изучили «протокол СOVID-19»?
- Хочется в нем тщательнее разобраться. В моем понимании самое главное – это здоровье и защита сотрудников, футболистов, болельщиков.

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- Есть понимание, что делать, если заболеет игрок или сотрудник команды?
- Надо эту историю подробно проговорить с коллегами. Ждем видеоконференции РПЛ, которая должна пройти не позднее понедельника. Возможно, уже в выходные. Подключим к дискуссии врачей. С доктором «Уфы» я, разумеется, на связи в ежедневном режиме.

- «Зенит» уже возобновляет тренировки. Когда вы планируете?
- С 18 мая.

- С легионерами?
- Они вряд ли смогут так быстро прилететь. И потом, им же еще нужно пройти 14-дневный карантин.

- Федор Смолов начал тренировки в «Сельте» спустя неделю после прилета в Испанию…
- Дай бог, чтобы и у нас такое разрешили. Но пока, насколько я понимаю, Роспотребнадзор 14-дневный карантин для всех прибывших из-за границы не отменял. Это закон. Если для футболистов сделают исключение, нам это, конечно, поможет. У «Уфы» восемь легионеров. Из них пятеро за границей. Трое в Словении, один в Грузии и один в Румынии.

- Когда примерно они смогут вернуться?
- Сегодня будем оповещать их. Чем быстрее они вернутся, тем лучше. Но надо еще выбрать маршрут перелета. Они же не богачи, не могут арендовать частный самолет. Это не про «Уфу».

- То, что командам будет разрешено делать по пять замен, упростит ситуацию?
- Не знаю. Этот вопрос больше к тренерскому штабу. Тут многое зависит от длины скамейки. У топ-клубов она длиннее.

- Как восприняли отмену стыковых матчей с ФНЛ?
- Неоднозначно. Здесь не выполняется спортивный принцип. В ФНЛ не доиграно 30 процентов матчей, а мы сыграем все. Но при этом оттуда поднимаются две команды, и от нас опускаются две. Вижу в регламенте нестыковку.

- А правильно, что если представители ФНЛ не пройдут лицензирование для участия в РПЛ, приоритет будет отдан последним командам премьер-лиги?
- Лицензирование - очень важная вещь. Но я не вижу логики в том, что в этом случае не будут рассмотрены команды, занявшие в ФНЛ третье и четвертое места. Может, они как раз всем условиям будут соответствовать? Почему предпочтение априори отдается аутсайдерам РПЛ?

- Как относитесь к возобновлению Кубка России?
- Это головная боль тех, кто в нем участвует. А «Уфа» уже выбыла, поэтому мне нет смысла рассуждать о Кубке.

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