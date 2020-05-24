Переименовать «Локомотив» в ФК «Семин» – здравая мысль Глушакова. Чем Палыч хуже Васко да Гамы? - Советский спорт
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24 мая 2020 12:34ФутболСергеев Иван

Переименовать «Локомотив» в ФК «Семин» – здравая мысль Глушакова. Чем Палыч хуже Васко да Гамы?

Назвать футбольный клуб в честь уважаемого человека – никакая не причуда. Мы нашли массу примеров в других чемпионатах.

Кто из вас не слышал о бразильском клубе «Васко да Гама»? Свое назавание команда из Рио-де-Жанейро получила в 1898 году, когда португальские эмигранты решили увековечить имя их знаменитого соотечественника-мореплавателя, открывшего путь в Индию через южную оконечность Африки. Корабль, на котором да Гама, совершил историческое путешествие, изображен на эмблеме его клуба-тезки, 4-кратного чемпиона Бразилии по футболу.

васко

В Южной Америке это, вообще, довольно распространенная практика. Так, в 1953 году в «Хорхе Вильстерманна» был переименован боливийский клуб «Сан-Хосе Де Ла Банда». Эта команда представляет авиационную службу страны. А Вильстерманн был первым гражданским пилотом в истории Боливии. Вот его имя до сих пор и носит один из самых титулованных команд высокогорного государства.

Ну а как не вспомнить аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», в академии которого делал первые шаги Лионель Месси? Об этом мало кто знает, но первая часть сложного названия - это фамилия пионера аргентинского футбола Исаака Ньюэлла, который после переезда из Англии в Аргентину инициировал создание в 1903 году в Росарио клуба, который шесть раз выигрывал национальное золото.

Чилийский гранд «Коло-Коло» тоже назван в честь реального исторического персонажа. Прозвище Коло-Коло (в переводе с индейского - «гораня кошка») носил легендарный вождь арауканов, которые населяли территорию современного Чили. И команде с таким забавным, на слух европейца, сопутствовал успех. В 1991 году «Коло-Коло» выиграл главный турнир Южной Америки - Кубок Либертадорес, после чего сражался за Межконтинентальный Кубок с «Црвеной Звездой».

А в Парагвае есть команда, названная в честь... 19-го президента США Рутфорда Хейса. Он сыграл важную роль в войне этого южноамериканского государства против объединенных сил Аргентины, Бразилии и Уругвая, которая унесла жизни 90 процентов мужского населения страны. Хейс на правах третейского судьи решил в пользу Парагвая территориальный спор с Аргентиной за небольшой клочок земли рядом с Асунсьоном. Вот почему в футболе есть «Клуб президента Хейса». Правда, сейчас дела у столичной команды идут не очень хорошо. »Президенты» скатились до третьего дивизиона чемпионата Парагвая.

Ну а что же старушка Европа? И здесь мы можем наблюдать, пусть и не в таком количестве, как за океаном, примеры «клубов-людей». Самый яркий - пожалуй, голландский «Виллем II». Клуб, подаривший мировому футболу Марка Овермарса и Френки де Йонга, носит имя короля Вильгельма Второго. А нам команда из Тилбурга хорошо запомнилась по матчам против «Спартака» в Лиге чемпионов (с хет-триком Андрея Тихонова) и выступлениям за нее в начале 2000-х экс-полузащитника ЦСКА Дмитрия Шукова.

А есть и совсем экзотический пример - опять же за океаном. В 1923 году сальвадорскую команду «Текун Уман» переименовали... в честь боксера Луиса Анхеля Фирпо. Настолько футболоистов впечатлила его победа нокаутом над американским чемпионом Джеком Демпси. И «Клуб Луис Анхель Фирпо» - отнюдь не середняк. Команда 10 раз выигрывала чемпионат Сальвадора.

В общем, вы поняли, что команд, названных в честь людей, в мире футбола не так уж и мало. И когда полузащитник «Ахмата» (между прочим, экс-«Терека», носящего с 2017 года имя Ахмата Кадырова) Денис Глушаков предложил в своем интервью от 23 мая переименовать московский «Локомотив» в честь недавно покинувшего клуб Юрия Семина, в этой шутке была лишь доля шутки. А что? Разве ФК «Семин» - плохо звучит?

Болельщики такую инициативу наверняка поддержат. Потому что, положа руку на сердце, процентов 90 истории «Локомотива» - это Семин. Его три чемпионских титула и шесть Кубков с командой, которую в СССР называли «пятым колесом в телеге московского футбола», не дадут соврать. Для «Локо» Семин - точно не меньшая легенда, чем Васко да Гама для португальской диаспоры Рио-де-Жанейро...

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