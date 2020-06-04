Россия готова принять ЛЧ-2019/20, ЦСКА хочет купить канадца, «Краснодар» может возглавить Захаряк

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЛЧ-2019/20 – ПОРТУГАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ

Россия намерена подать заявку на проведение мини-турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Bild. УЕФА рассматривает вариант доигровки ЛЧ в формате финала восьми в одной стране. Принимающая сторона должна предоставить четыре стадиона, расположенные в радиусе 100 километров. Все стадии, начиная с 1/4 финала, будут состоять из одного матча с перерывом между играми от 7 до 10 дней.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов является Португалия. Претендентом также может стать и Германия – немецкий Франкфурт может подать заявку совместно с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.

Розыгрыш Лиги чемпионов был остановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на август, однако формат турнира и его расписание пока не определены.

Не понятно правда, как Россия собирается получить эти матчи. Так как в стране пока достаточно серьезная ситуация с распространением COVID-19 в отличии от других стран-кандидатов, где эпидемия давно пошла на спад.

ЦСКА ПОКА НЕ СМОГ КУПИТЬ КАНАДЦА У «БЕШИКТАША»

«Бешиктах» отказал ЦСКА в трансфере форварда Кайла Ларина. 2 июня сообщалось, что московский клуб интересуется 25-летним футболистом сборной Канады. По информации СМИ, ЦСКА якобы уже сделал предложение туркам, пообещав заплатить один миллион евро, однако «Бешикташ» не намерен продавать нападающего дешевле 3,5 млн. Самому игроку красно-синие предлагают зарплату в 1,7 млн евро. Переговоры продолжаются.

В данной ситуации важно также решение «Зюльте Варегема», за который Ларин выступает на правах аренды. У бельгийцев есть право на полноценный выкуп трансфера нападающего за 2,5 миллиона евро до конца июня.

В то же время бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков считает очередной спекуляцией информацию СМИ об интересе клуба к Ларину.

«90 процентов всех имен, если не больше, которые в период моей работы в ЦСКА всплывали в прессе, были откровенной дичью. Из этих имен больше трети кандидатов всплывали с целью открытой спекуляции заинтересованных клубов. Это частая практика на рынке. Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция».

В нынешнем сезоне Ларин в составе «Зюльте-Варегема» провел 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2022 года. Ранее форвард играл за «Орландо Сити» в МЛС, где был лучшим бомбардиром команды. За сборную Канады габаритный форвард провел 30 матчей и записал на свой счет восемь голов.

ЦСКА испытывает потребность в приобретении нападающего. Армейцы заявляли, что это является одним из приоритетов летней трансферной компании.

«КРАСНОДАР» МОЖЕТ СМЕНИТЬ ТРЕНЕРА

Главный тренер выступающего в ПФЛ саратовского «Сокола» Игорь Захаряк в ближайшее время может сменить Сергея Матвеева на посту главного тренера «Краснодара». Захаряк в минувшем сезоне возглавлял «Сокол», который занял третье место в зоне «Центр» ПФЛ. 56-летний специалист ранее работал в «Краснодаре-2000», клубе «Сумы», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».

Фактически «Краснодаром» руководит Мурад Мусаев, который до сих пор не получил тренерскую лицензию Pro. На данный момент «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

МАЛАФЕЕВ: СРОКИ КОКОРИНА И МАМАЕВА – ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о о тюремных сроках нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Напомним, что оба игрока были осуждены за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го и получили наказание в виде 1 года и 5 месяцев колонии общего режима. В сентябре 2019-го суд удовлетворил их прошение о досрочном освобождении.

Как считает Малафеев, тюремные сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа. «Я понимал, насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание. Недаром сейчас проходят апелляции... Люди ошибаются и должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени. Я пообщался со своим помощником, и мы проговорили, каким образом мы можем поддержать Сашу. Я закупил продукты, оформили посылку, написали несколько слов поддержки. Он ответил, что ему было приятно. Я был одним из многих, кто писал такие письма. Но приятно, что он это помнит».

Малафеев также рассказал, почему не состоялся переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Локомотив» в 2018 году.

«Он мне сказал, что им интересуется «Локомотив». Я ответил, что мы не можем его туда отдать, потому что «Локо» наш конкурент. Обидится на это может только человек, который не разбирается в футболе. Мы считаем Дзюбу хорошим футболистом, который может приносить пользу».

ПОГРЕБНЯК ПОБЕДИЛ КОРОНАВИРУС

Форвард «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавирусной инфекции и покинул больницу. Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. Напомним, что футболист был доставлен в больницу 22 мая с двусторонним воспалением легких. Также заболела семья Погребняка – жена и дети.

«Пашу выписали из больницы. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», – сказал Иванов СМИ.

ДУБОВ ВЫИГРАЛ ОНЛАЙН-ТУРНИР

Российский гроссмейстер Даниил Дубов в финале онлайн-турнира победил очень сильного американца Хикару Накамуру. Турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge был организован чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который уступил в полуфинале как раз Накамуре.

В первом матче финала американец взял верх - 2,5:1,5, а во втором россиянин выиграл с таким же счетом. Решающий поединок остался за Дубовым - 3:2. Победитель турнира определялся в «армагеддоне».

24-летний россиянин таким образом гарантировал себе участие в Гранд-финале тура с призовым фондом в 300 тысяч долларов, который запланирован с 9 по 20 августа. Призовой фонд второго онлайн-турнира, организованного действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, составляет 150 тысяч долларов.