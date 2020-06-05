Как на Вернера повлияют разговоры о «Челси»? Расписание и расклады 30-го тура бундеслиги - Советский спорт
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05 июня 2020 16:00ФутболБезъязычный Алексей

Как на Вернера повлияют разговоры о «Челси»? Расписание и расклады 30-го тура бундеслиги

Представляем очередные девять матчей чемпионата Германии, по итогам которых «Бавария» может приблизиться к титулу, а форвард «Лейпцига» Тимо Вернер – навязать борьбу Роберту Левандовски в бомбардирской гонке.

ПЯТНИЦА, 5 июня

21.30 (мск), «Матч ТВ»
«Фрайбург» (8-е место) – «Боруссия» М (4)
Матчи после паузы: 0-2-2/2-1-1
Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 8:9
С момента возобновления сезона «Фрайбург» чередует ничьи и поражения. Прервать серию неудач будет трудно: «Боруссия» из Менхенгладбаха мастеровита и мотивирована. Правда, именно этому сопернику «бразильцы из Брайсгау» (прозвище команды хозяев) не проигрывают на своем поле уже 18 лет (9 побед, 2 ничьи).

СУББОТА, 6 июня

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Байер» (5) – «Бавария» (1)
Матчи после паузы: 3-0-1/4-0-0
Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 8:11
Центральный матч тура. Мюнхенцы на всех парах мчатся к восьмому кряду чемпионскому титулу и наверняка хотят побить свой же вечный рекорд сезонной результативности в бундеслиге. После разгрома «Фортуны» (5:0) у команды Ханса-Дитера Флика стало 86 голов, осталось забить еще 16 за пять туров. А настрою «Баварии» конкретно на «Байер» способствуют ее поражения в предыдущих двух очных поединках с «аспириновыми» (в том числе 1:2 в Мюнхене в первом круге). Впрочем, хозяева тоже не лыком шиты. В блестящей форме находится их молодой лидер Кай Хаверц – лучший бомбардир бундеслиги после перерыва (5 голов). Ждем его перестрелки с Робертом Левандовски (29 голов в бундеслиге-2019/20).

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»
«Фортуна» (16) – «Хоффенхайм» (7)
Матчи после паузы: 1-2-1/2-1-1
Пять последних очных встреч: 1-3-1, мячи 5:7
Дюссельдорфцы находятся в одном очке от спасительной зоны. «Деревенские» делят шестую строчку с «Вольфсбургом» и цепляются за Лигу Европы. У гостей матч пропустят давно травмированные Исхак Бельфодиль, Саргис Адамян и Андрей Крамарич.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Лейпциг» (3) – «Падерборн» (18)
Матчи после паузы: 2-2-0/0-3-1
Последняя очная встреча: 3:2

«Быки» не могут победить дома с февраля, включая два матча после рестарта чемпионата. Когда же прерывать неудачную серию, если не в матче с абсолютно худшей командой сезона? Даже без Юссуфа Поульсена, Этана Ампаду, Кевина Кампля и Ибраима Конате «Лейпциг» обязан продолжать голевую феерию прошлого тура, когда на выезде был обыгран «Кельн» (4:2). Посмотрим, как проявит себя Вернер на фоне слухов о своем летнем переходе в «Челси». Пока на его счету 25 голов – на четыре меньше, чем у Левандовски.

16.30 (мск), «Матч Футбол 1»
«Айнтрахт» (11) – «Майнц» (15)
Матчи после паузы: 2-1-2/0-2-2
Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 7:7
Команда из Франкфурта подняла себе настроение, разгромив на выезде в перенесенном матче «Вердер» (3:0). Надежды на Лигу Европы призрачные, но почему бы не помечтать? «Майнц», потерявший полузащитника Боте Баку (дисквалификация), вратаря Робина Центнера и защитника Йерри Юсте (оба - травмы), – подходящий «клиент» для набора трех очков.

19.30 (мск), «Матч ТВ»
«Боруссия» Д (2) – «Герта» (9)
Матчи после паузы: 3-0-1/3-1-0
Пять последних очных встреч: 3-2-0, мячи 10:6
Берлинцы с приходом на пост главного тренера Бруно Лаббадии набрали в четырех матчах 10 очков (больше – только у «Баварии»). «Боруссия» далеко не гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов и должна «спасать» от увольнения Люсьена Фавра. На беду последнего, лидер атак дортмундцев Эрлинг Холанд по-прежнему травмирован. И если норвежец не выйдет на поле, справиться с «Гертой» будет невероятно тяжело.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

14.30 (мск), «Матч ТВ»
«Вердер» (17) – «Вольфсбург» (6)
Матчи после паузы: 2-1-2/2-0-2
Пять последних очных встреч: 3-2-0, мячи 10:5
«Музыканты» после паузы набрали мощные обороты, сократив отставание от спасительной 15-й строчки до трех очков. А могли бы и вовсе свести фору к нулю, если бы не провалили перенесенный матч против «Айнтрахта». В общем, «волков» ждет непростое испытание в Бремене. Безвыигрышая серия «Фольфсбурга» в этом противостоянии продолжается уже 8 матчей.

16.30 (мск), «Матч ТВ»
«Унион» (14) – «Шальке» (10)
Матчи после паузы: 0-1-3/0-0-4
Последняя очная встреча: 1:2
Вроде бы «Шальке» отделяют от зоны переходных матчей целых восемь очков, но скорость падения команды (одна ничья и шесть поражений в предыдущих семи матчах) такова, что можно легко преодолеть это расстояние. Даже удивительно, что Дэвида Вагнера пока не уволили. Но в случае фиаско в Берлине, проблем американцу точно не избежать.

19.00 (мск), «Матч ТВ»
«Аугсбург» (13) – «Кельн» (12)
Матчи после паузы: 1-1-2/0-2-2
Пять последних очных встреч: 2-3-0, мячи 7:3
Закроет тур еще одна пара неудачников. У «козлов» пропустят встречу перебравший предупреждений Доминик Дрекслер и травмированный Марсель Риссе, зато вернется отбывший дисквалификацию Себастьян Борнау. Хозяева не смогут расчитывать на Симона Асту, Андре Хана и Альфреда Финнбогасона.

бундеслига30

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