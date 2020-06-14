У Месси рекорд, «Наполи» вышел в финал Кубка Италии, Блаттер снова под подозрением

«БАРСЕЛОНА» РАЗГРОМИЛА «МАЛЬОРКУ», «СЕЛЬТА» В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

В возобновившемся чемпионате Испании «Мальорка» вчера дома крупно уступила «Барселоне» — 0:4. На 2-й минуте счет открыл Артуро Видаль. В конце первого тайма первый гол за каталонцев забил датчанин Мартин Брэйтуэйт. У лидера «Барсы» Лионеля Месси гол плюс две результативные передачи. 32-летний аргентинец стал единственным игроком чемпионатов Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд.

«Барселона» после этой победы продолжает лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. У «Реала» на пять меньше и матч с «Эйбаром» в запасе. Игра состоится 14 июня, как и еще две встречи тура – «Атлетик» - «Атлетико» и «Реал Сосьедад» - «Осасуна».

Вчера в игру также вступила «Сельта» Федора Смолова, которая ведет борьбу за выживание в Примере. Для нашего легионера хороших вестей матч 28-го тура против «Вильярреала» не принес. Федор вышел на замену в самой концовке, на 81-й минуте при счете 0:0, заменив Санти Мину и расположившись под Яго Аспасом чуть правее центра.

За отведенное время россиянин успел сделать опасную нацеленную подачу Аспасу на линию вратарской, неплохо шел в прессинг и… увидел гол в ворота своей команды в компенсированное время. Как днем ранее Денис Черышев из «Валенсии», но там хотя бы была ничья с «Леванте» - 1:1.

«Сельта» по итогам тура остается всего на очко выше зоны вылета. Смолов, забивавший пока только «Реалу», вряд ли повысил свои шансы подписать полноценный контракт с галисийцами. Напомним, его аренда из «Локомотива» действует до конца этого сезона.

В ФИНАЛЕ КУБКА ИТАЛИИ СЫГРАЮТ «ЮВЕНТУС» И «НАПОЛИ»

В Италии тем временем определились финалисты Кубка страны. В пятницу им стал «Ювентус», сгонявший нулевую ничью с «Миланом» при незабитом пенальти Криштиану Роналду в начале первого тайма и скором удалении игрока гостей. В субботу туринский суперклуб узнал своего соперника – «Наполи» сыграл вничью с «Интером» и также вышел в финал.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Кристиан Эриксен уже на второй минуте, а хозяева отыгрались благодаря голу Дриса Мертенса в конце первого тайма. Таким образом, в активе 33-летнего бельгийского форварда 122 мяча в 310 встречах за «Наполи». По этому показателю Мертенс обошел Марека Хамшика, забившего за итальянский клуб 121 гол, и стал лучшим бомбардиром в его истории.

Напомним, что первый матч в Милане выиграли гости - 1:0. Финал Кубка пройдет 17 июня на стадионе «Олимпико» в Риме по-прежнему без болельщиков. Однако президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что зрители уже в июле смогут вернуться на стадионы.

«Вчерашний шаг стал последним, чтобы развеять любые сомнения относительно перспектив завершения сезона. Однако отсутствует последняя часть: участие фанатов. Надеюсь, максимум половина из них вернется на стадионы к началу июля. Это означало бы, что Италия избавилась от последних ограничений, что мы вышли из этого особенно мрачного момента для нашей страны», - цитирует главу Федерации Football Italia.