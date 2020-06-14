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У Месси рекорд, «Наполи» вышел в финал Кубка Италии, Блаттер снова под подозрением
14 июня 08:00
автор: Кузнецов Дмитрий

У Месси рекорд, «Наполи» вышел в финал Кубка Италии, Блаттер снова под подозрением

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«БАРСЕЛОНА» РАЗГРОМИЛА «МАЛЬОРКУ», «СЕЛЬТА» В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

В возобновившемся чемпионате Испании «Мальорка» вчера дома крупно уступила «Барселоне» — 0:4. На 2-й минуте счет открыл Артуро Видаль. В конце первого тайма первый гол за каталонцев забил датчанин Мартин Брэйтуэйт. У лидера «Барсы» Лионеля Месси гол плюс две результативные передачи. 32-летний аргентинец стал единственным игроком чемпионатов Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд.

«Барселона» после этой победы продолжает лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. У «Реала» на пять меньше и матч с «Эйбаром» в запасе. Игра состоится 14 июня, как и еще две встречи тура – «Атлетик» - «Атлетико» и «Реал Сосьедад» - «Осасуна».

Вчера в игру также вступила «Сельта» Федора Смолова, которая ведет борьбу за выживание в Примере. Для нашего легионера хороших вестей матч 28-го тура против «Вильярреала» не принес. Федор вышел на замену в самой концовке, на 81-й минуте при счете 0:0, заменив Санти Мину и расположившись под Яго Аспасом чуть правее центра.

За отведенное время россиянин успел сделать опасную нацеленную подачу Аспасу на линию вратарской, неплохо шел в прессинг и… увидел гол в ворота своей команды в компенсированное время. Как днем ранее Денис Черышев из «Валенсии», но там хотя бы была ничья с «Леванте» - 1:1.

«Сельта» по итогам тура остается всего на очко выше зоны вылета. Смолов, забивавший пока только «Реалу», вряд ли повысил свои шансы подписать полноценный контракт с галисийцами. Напомним, его аренда из «Локомотива» действует до конца этого сезона.

В ФИНАЛЕ КУБКА ИТАЛИИ СЫГРАЮТ «ЮВЕНТУС» И «НАПОЛИ»

В Италии тем временем определились финалисты Кубка страны. В пятницу им стал «Ювентус», сгонявший нулевую ничью с «Миланом» при незабитом пенальти Криштиану Роналду в начале первого тайма и скором удалении игрока гостей. В субботу туринский суперклуб узнал своего соперника – «Наполи» сыграл вничью с «Интером» и также вышел в финал.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Кристиан Эриксен уже на второй минуте, а хозяева отыгрались благодаря голу Дриса Мертенса в конце первого тайма. Таким образом, в активе 33-летнего бельгийского форварда 122 мяча в 310 встречах за «Наполи». По этому показателю Мертенс обошел Марека Хамшика, забившего за итальянский клуб 121 гол, и стал лучшим бомбардиром в его истории.

Напомним, что первый матч в Милане выиграли гости - 1:0. Финал Кубка пройдет 17 июня на стадионе «Олимпико» в Риме по-прежнему без болельщиков. Однако президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что зрители уже в июле смогут вернуться на стадионы.

«Вчерашний шаг стал последним, чтобы развеять любые сомнения относительно перспектив завершения сезона. Однако отсутствует последняя часть: участие фанатов. Надеюсь, максимум половина из них вернется на стадионы к началу июля. Это означало бы, что Италия избавилась от последних ограничений, что мы вышли из этого особенно мрачного момента для нашей страны», - цитирует главу Федерации Football Italia.

«КРАСНОДАР» ПРОПУСТИЛ 4 ГОЛА ОТ «СОЧИ», ЦСКА - ТРИ ОТ «АРСЕНАЛА»

В России до рестарта сезона остаются считанные дни, и клубы РПЛ проводят тренировочные матчи, стараясь набрать хорошую форму после длительной паузы. Вчера «Сочи» в контрольном поединке выиграл у «Краснодара» с крупным счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин (пен.) и Кирилл Заика, у «быков» - Вандерсон (пен.).

Кокорин отличился и на информационном фронте, дав интервью Александру Алиеву, игравшему ранее за «Локомотив» и «Динамо Киев. В прямом эфире на YouTube-канале «Кент» он рассказал, в частности, какие выводы сделал после тюремного заключения.

«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что надо ценить родных и близких. Они пострадали в этой ситуации больше всего. Никому не желаю жизни там, это ужасно. В нашей стране это может коснуться любого, лишний раз нужно делать все аккуратненько».

В другом матче дня ЦСКА проиграл «Арсеналу» -2:3. В составе тульской команды забитые мячи на счету Максима Володько, Юрия Ковалева и Владислава Пантелеева, у армейцев отличились Иван Обляков и Кристиян Бистрович.

В первом матче после возобновления чемпионата «Сочи» 19 июня на своем поле сыграет с «Ростовом», ЦСКА 20 июня примет «Зенит», а «Арсенал» в тот же день встретится на выезде со «Спартаком». «Краснодар» 21-го дома проведет матч против «Динамо».

БЛАТТЕР ВЫДАЛ КРЕДИТ В ПОДАРОК

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер никак не может насладиться спокойной жизнью пенсионера в прекрасной европейской стране. 84-летний швейцарец стал фигурантом нового расследования в своей стране. По информации AP, бывший футбольный чиновник №1 подозревается в нецелевой трате на сумму в один миллион долларов из фонда организации.

Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго 13 апреля 2010 года. Причем платеж был беспроцентным и впоследствии списан в качестве подарка. Под подозрения также попали экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор организации Маркус Каттнер.

Напомним, что в отношении Блаттера ранее было прекращено расследование по поводу дела о предоставлении Карибскому футбольному союзу телевизионных прав на два чемпионата мира по цене, предположительно ниже рыночной стоимости.

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