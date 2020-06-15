«Спартак» разгромили в закрытом матче, Зидан выиграл в юбилейном, а Трамп обиделся на сборную США

«ДИНАМО» С КРУПНЫМ СЧЕТОМ ПОБЕДИЛО «СПАРТАК»

В товарищеском матче московский «Спартак» на своем стадионе в Тушине с крупным счетом уступил землякам из «Динамо» - 1:4. Победу бело-голубым принесли мячи Сергея Паршивлюка, Кирилла Панченко и Клинтона Н'Жье (2). У красно-белых отличился легионер Джордан Ларссон.

Матч прошел в закрытом режиме. По неофициальным данным, соперники вышли на поле в следующих составах:

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия — Айртон, Тиль, Крал, Зобнин — Ларсон, Понсе.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев — Карапузов, Каборе, Юсупов, Жоаузинью — Панченко, Игбун.

Напомним, что сезон в РПЛ возобновится 19 июня. «Спартак» свой первый матч после паузы в чемпионате России сыграет с «Арсеналом» на выезде в субботу 20 июня, а «Динамо» на следующий день ждет также гостевая встреча с «Краснодаром».

«ЛОКО» ВЫИГРАЛ У «ТАМБОВА»

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом контрольном матче под руководством Марко Николича. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал 21-летний полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский, отличившийся на 61-й минуте. Красно-зеленые играли без ряда ключевых футболистов. В ближайшее время сразу несколько игроков «Локо» вернутся к тренировкам в общей группе. Это братья Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Саба Кверквелия и Антон Коченков.

Николич рассказал, что не будет вносить больших изменений в игру команды перед возобновлением сезона.

«Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат – мы должны попасть в Лигу чемпионов», - заявил сербский специалист, сменивший 1 июня Юрия Семина на должности главного тренера.

В первом матче после возобновления сезона «Локомотив» 21 июня сыграет дома с «Оренбургом», а «Тамбов» в тот же день на выезде встретится с «Уфой». После 22 туров москвичи занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру «Зениту» девять очков. «Тамбов» с 25 очками на 11-м месте.

ЗИДАН ПРОВЕЛ 200 МАТЧЕЙ ВО ГЛАВЕ «РЕАЛА»

Мадридский «Реал» в своем первом матче после возобновления чемпионата Испании выиграл дома у «Эйбара» со счетом 3:1 и продолжает преследовать лидера турнира «Барселону», отставая от каталонцев на два очка. Все мячи хозяева забили к 37-й минуте – Кроос, Рамос и Марсело обеспечили победу в юбилейном для главного тренера команды Зинедина Зидана 200-м матче во главе королевского клуба.

Француз третьим покорил этот рубеж - после Мигеля Муньоса (605 матчей) и Висенте Дель Боске (236). На каждые 18 игр у Зидана приходится по трофею, включая три победы в Лиге чемпионов.

После матча Зидан поделился впечатлением от рестарта чемпионата. «Это совершенно другой футбол, но мы должны к нему адаптироваться. Нам пришлось тяжело во втором тайме. Может, из-за физического состояния, не знаю. Но что-то пошлоне так. Взять три очка было важно. У нас есть еще 10 матчей».

Отметим, что встреча проходила на уютном стадиончике имени Альфредо Ди Стефано, где обычно играет молодежка. Легендарный «Сантьяго Бернабеу» закрыт на реконструкцию. Поэтому до конца сезона «Реал» будет принимать соперников на 7-тысячной арене. Вместимость в данном случае значения не имеет, так как игры проходят без болельщиков, а трансляции идут с нарисованными зрителями.

Еще один мадридский клуб - «Атлетико» в воскресенье сыграл на выезде вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). Эта ничья стала у команды Диего Симеоне 13-й в нынешнем турнире, что является новым рекордом для мадридцев в чемпионатах Испании.

После этой игры «Атлетико» набрал 46 очков и расположился на шестой строчке таблицы.

ТРАМП ОБИДЕЛСЯ НА АМЕРИКАНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу. Об этом он написал в своем твиттере. Причиной стал тот факт, что 11 июня Федерация футбола страны разрешила игрокам преклонять колено в знак мирного протеста во время исполнения государственного гимна.

Таким образом, футбольные чиновники отменили правило, согласно которому игроки национальных команд должны стоять во время гимна. Оно было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино встала на колено во время гимна. Произошло это, когда американки встречались с командой Таиланда.

Напомним, что преклонение колена стало своего рода символом протестов, которые охватили США после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда. Сначала это были мирные митинги, но довольно быстро они сменились массовыми беспорядками, охватившими десятки штатов.

ПЕРВЫЙ НОМЕР ДРАФТА НХЛ ДОКАТИЛСЯ ДО ХАБАРОВСКА

«Витязь» отдал нападающего Наиля Якупова в «Амур» в обмен на денежную компенсацию. Первый номер драфта НХЛ-2012 в прошлом сезоне выступал за СКА, однако в мае питерцы обменяли его в подмосковный клуб, получив права на форварда Германа Рубцова.

Впрочем, по прогнозам, экс-энхаэловец Якупов в Хабаровске не задержится и может продолжить карьеру в «Магнитке» или «Ак Барсе». «Амур» же этим летом стал настоящей перевалочной базой для хоккеистов, от которых отказались топ-клубы, расчищающие свои платежные ведомости, чтобы уместиться под потолком зарплат в 900 млн рублей. За Якупова дальневосточники наверняка получат деньги, а игрок уровня Наиля им просто не по карману.

В сезоне-2019/20 в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ Якупов набрал 20 (10+10) очков, а годом ранее забросил за СКА 23 шайбы.