Шалимов против дармоедов, дурдом в Сочи, империя зла в «Локо». Узнаю тебя, родимый чемпионат!

На мой взгляд, вещателю пора перестать сходить с ума и показывать в каждом туре на основной «кнопке» 2-3матча, включая 1-2 топовых. Больше-то все равно ничего стоящего нет. К тому же, в регионах с уверенным интернетом вполне можно бесплатно увидеть все, что предлагают за деньги, под девизом «кому надо, тот и посмотрит».

Буду ли я смотреть российский чемпионат? Обязательно! Но не всё подряд. Кстати, что там с показом? «Матч ТВ» некоторое время назад объявил что-то невнятное про льготы для подписчиков телеканала «Матч Премьер». В компании, по-моему, уже окончательно запутались с тем, как зарабатывать деньги на РПЛ, но следить за этим «процессом» и, уж тем более, придавать ему серьезное значение, ни в коем случае нельзя.

А дурдом, который предваряет матч «Сочи» - «Ростов», можно охарактеризовать так: никогда не было и вот опять. Вы чему-то удивляетесь? Я - нет. «Еще не начали, а уже началось» - тоже хороший вариант для описания происходящего. Но давайте все-таки по порядку.

Однозначного ответа на поставленный вопрос у меня, если честно, нет. Это был не карантин. И не самоизоляция. Скорее я бы назвал это паузой между бредом весенним и летним. Хотя, и в эти три месяца без российского футбола нашлось место для очередной «регламентной феерии», связанной с определением места проведения полуфинала Кубка России «Зенит» - «Спартак»...

Ждали ли вы рестарта РПЛ-2019/20 так, как ждал этого я? С каждым годом всё, ну или почти всё, что связано с решениями нашей лиги, а чаще отсутствием оных, не вызывает ничего, кроме равнодушия. Поэтому ожидания совсем не пылкие...

Словом, рестарт был неизбежен, но до праздничного настроения как до Луны. Пока же коротко пробежимся по всем эпизодам первого посткарантинного тура.

«Крылья Советов» - «Ахмат»

Идеальная разминка для футбольных маньяков.

«Игорь Шалимов против дармоедов» - лучше вывески не придумаешь. Коуч «Ахмата» под соусом пандемии раскрылся по-новому в социальных сетях да так круто, что потом пришлось свои же публикации удалять. Вы будете смотреть этот матч? Я – нет.

«Сочи» - «Ростов»

По ситуации с «Ростовом», который из-за экстренного ухода на карантин основного состава, сыграет на «Фиште» молодежкой, не высказался только ленивый. А я хотел бы заметить вот что. Во время самоизоляции из НХЛ то и дело приходили новости: заболел, допустим, игрок «Оттавы». Или заболел игрок «Флориды» и работник того же клуба. И таких новостей было немало, шли они стабильно весь март-апрель. 1-2 человека на команду заболевших – не больше. А тут шестеро. По сути, накануне игры. Слов нет.

Буду ли смотреть? Да. Ровно до счета 2:0 в пользу «Сочи».

«Урал» - «Рубин»

Следить за работой Дмитрия Парфенова интересно, а соцсети «Рубина» с приходом Леонида Слуцкого не то чтобы изменились, а превратились в какой-то буйноцветущий праздник жизни. Однако смотреть этот матч буду едва ли, и результат предсказать не возьмусь. Полагаю, вероятность результативной ничьи весьма высока.

«Арсенал» - «Спартак»

Красно-белые уже порадовали болельщиков тем, что не давали никаких новостей во время паузы. Почти не давали. Все-таки ситуация с заболеванием у Зелимхана Бакаева – дело нешуточное, а тут еще и всплыла темная история с трансфером Эсекиэля Понсе. Получит ли скандал продолжение? Время покажет, а пока нас вполне может поджидать один из самых зрелищных матчей в туре. Ведь обе команды любят и умеют пропускать…

Не смотреть «Спартак»? А кого тогда смотреть?

ЦСКА – «Зенит»

Если бы не прекрасная «утка» про возвращение Вагнера Лава, то писать было бы совершенно не о чем. Кому из конкурентов интересно, что ЦСКА завершит сезон без Ильзата Ахметова, которому в Германии сделали операцию на плече?.. «Зенит» давненько не выигрывал у армейцев в Москве, но если этого не произойдет и в этот раз, то я не думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге сильно огорчится.

И тем не менее, это тоже надо смотреть. Обязательно.

«Уфа» - «Тамбов»

По информационному фону «Уфа» уже выиграла этот матч в одну калитку. Сначала клуб взрывает соцсети форматом подготовки к сезону под девизом «У нас круче, чем во всяких там Европах», а уж инстаграм Вадима Евсеева – вообще отдельная песня.

Что же до «Тамбова», то тут надо только постараться выучить и навсегда запомнить, что это команда НЕ из Тамбова. А, кажется, из Саранска или, может, Нижнего Новгорода… Все остальное – вторично.

И да: не смотрите матч ни в коем случае. Пожалейте себя.

«Локомотив» - «Оренбург»

Недавно состоялся контрольный матч «Локомотива» против «Тамбова». Если вы хотите поставить под угрозу жизнь и работоспособность своего ноутбука, компьютера или любого другого устройства через которое можно смотреть видео, то просто откройте архив трансляции и почитайте комментарии болельщиков «Локо». Перед вами откроется новый мир.

Скромный инсайд: я должен был комментировать эту игру, но в конечном счете «Локомотив» выдал микрофон сотруднику клуба. Решив, видимо, что так ему (клубу) будет спокойнее.

Смотреть обязательно! Это же официальный дебют Марко Николича.

«Краснодар» - «Динамо»

Вот и самый настоящий футбол! На мой взгляд, главный матч тура. Про нелепые трансферы «Динамо» уже никто особенно не вспоминает, надоело, видимо. А команда, вообще-то, пусть с натяжкой, но претендует на зону еврокубков. Про «Краснодар» и говорить нечего – клуб вполне может пробиться в Лигу чемпионов. Ну, и попутно будет интересно взглянуть, как повлияет или не повлияет на работу Мурада Мусаева смена статуса. Ведь отныне и впредь он настоящий главный тренер команды. С лицензией PRO!

Жаль, что не будет полного стадиона. В Краснодаре эта картина выглядит особенно круто. Впрочем, процент заполняемости трибун (пока - не более 10) - тема для отдельного разговора.