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Шалимов против дармоедов, дурдом в Сочи, империя зла в «Локо». Узнаю тебя, родимый чемпионат!
19 июня 17:15
автор: Федоровский Александр

Шалимов против дармоедов, дурдом в Сочи, империя зла в «Локо». Узнаю тебя, родимый чемпионат!

Автор «Советского спорта» так и не определился, радоваться ему или плакать по поводу возобновления российского футбольного сезона.

Ждали ли вы рестарта РПЛ-2019/20 так, как ждал этого я? С каждым годом всё, ну или почти всё, что связано с решениями нашей лиги, а чаще отсутствием оных, не вызывает ничего, кроме равнодушия. Поэтому ожидания совсем не пылкие...

Однозначного ответа на поставленный вопрос у меня, если честно, нет. Это был не карантин. И не самоизоляция. Скорее я бы назвал это паузой между бредом весенним и летним. Хотя, и в эти три месяца без российского футбола нашлось место для очередной «регламентной феерии», связанной с определением места проведения полуфинала Кубка России «Зенит» - «Спартак»...

А дурдом, который предваряет матч «Сочи» - «Ростов», можно охарактеризовать так: никогда не было и вот опять. Вы чему-то удивляетесь? Я - нет. «Еще не начали, а уже началось» - тоже хороший вариант для описания происходящего. Но давайте все-таки по порядку.

Буду ли я смотреть российский чемпионат? Обязательно! Но не всё подряд. Кстати, что там с показом? «Матч ТВ» некоторое время назад объявил что-то невнятное про льготы для подписчиков телеканала «Матч Премьер». В компании, по-моему, уже окончательно запутались с тем, как зарабатывать деньги на РПЛ, но следить за этим «процессом» и, уж тем более, придавать ему серьезное значение, ни в коем случае нельзя.

На мой взгляд, вещателю пора перестать сходить с ума и показывать в каждом туре на основной «кнопке» 2-3матча, включая 1-2 топовых. Больше-то все равно ничего стоящего нет. К тому же, в регионах с уверенным интернетом вполне можно бесплатно увидеть все, что предлагают за деньги, под девизом «кому надо, тот и посмотрит».

Словом, рестарт был неизбежен, но до праздничного настроения как до Луны. Пока же коротко пробежимся по всем эпизодам первого посткарантинного тура.

«Крылья Советов» - «Ахмат»

Идеальная разминка для футбольных маньяков.

«Игорь Шалимов против дармоедов» - лучше вывески не придумаешь. Коуч «Ахмата» под соусом пандемии раскрылся по-новому в социальных сетях да так круто, что потом пришлось свои же публикации удалять. Вы будете смотреть этот матч? Я – нет.

«Сочи» - «Ростов»

По ситуации с «Ростовом», который из-за экстренного ухода на карантин основного состава, сыграет на «Фиште» молодежкой, не высказался только ленивый. А я хотел бы заметить вот что. Во время самоизоляции из НХЛ то и дело приходили новости: заболел, допустим, игрок «Оттавы». Или заболел игрок «Флориды» и работник того же клуба. И таких новостей было немало, шли они стабильно весь март-апрель. 1-2 человека на команду заболевших – не больше. А тут шестеро. По сути, накануне игры. Слов нет.

Буду ли смотреть? Да. Ровно до счета 2:0 в пользу «Сочи».

«Урал» - «Рубин»

Следить за работой Дмитрия Парфенова интересно, а соцсети «Рубина» с приходом Леонида Слуцкого не то чтобы изменились, а превратились в какой-то буйноцветущий праздник жизни. Однако смотреть этот матч буду едва ли, и результат предсказать не возьмусь. Полагаю, вероятность результативной ничьи весьма высока.

«Арсенал» - «Спартак»

Красно-белые уже порадовали болельщиков тем, что не давали никаких новостей во время паузы. Почти не давали. Все-таки ситуация с заболеванием у Зелимхана Бакаева – дело нешуточное, а тут еще и всплыла темная история с трансфером Эсекиэля Понсе. Получит ли скандал продолжение? Время покажет, а пока нас вполне может поджидать один из самых зрелищных матчей в туре. Ведь обе команды любят и умеют пропускать…

Не смотреть «Спартак»? А кого тогда смотреть?

ЦСКА – «Зенит»

Если бы не прекрасная «утка» про возвращение Вагнера Лава, то писать было бы совершенно не о чем. Кому из конкурентов интересно, что ЦСКА завершит сезон без Ильзата Ахметова, которому в Германии сделали операцию на плече?.. «Зенит» давненько не выигрывал у армейцев в Москве, но если этого не произойдет и в этот раз, то я не думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге сильно огорчится.

И тем не менее, это тоже надо смотреть. Обязательно.

«Уфа» - «Тамбов»

По информационному фону «Уфа» уже выиграла этот матч в одну калитку. Сначала клуб взрывает соцсети форматом подготовки к сезону под девизом «У нас круче, чем во всяких там Европах», а уж инстаграм Вадима Евсеева – вообще отдельная песня.

Что же до «Тамбова», то тут надо только постараться выучить и навсегда запомнить, что это команда НЕ из Тамбова. А, кажется, из Саранска или, может, Нижнего Новгорода… Все остальное – вторично.

И да: не смотрите матч ни в коем случае. Пожалейте себя.

«Локомотив» - «Оренбург»

Недавно состоялся контрольный матч «Локомотива» против «Тамбова». Если вы хотите поставить под угрозу жизнь и работоспособность своего ноутбука, компьютера или любого другого устройства через которое можно смотреть видео, то просто откройте архив трансляции и почитайте комментарии болельщиков «Локо». Перед вами откроется новый мир.

Скромный инсайд: я должен был комментировать эту игру, но в конечном счете «Локомотив» выдал микрофон сотруднику клуба. Решив, видимо, что так ему (клубу) будет спокойнее.

Смотреть обязательно! Это же официальный дебют Марко Николича.

«Краснодар» - «Динамо»

Вот и самый настоящий футбол! На мой взгляд, главный матч тура. Про нелепые трансферы «Динамо» уже никто особенно не вспоминает, надоело, видимо. А команда, вообще-то, пусть с натяжкой, но претендует на зону еврокубков. Про «Краснодар» и говорить нечего – клуб вполне может пробиться в Лигу чемпионов. Ну, и попутно будет интересно взглянуть, как повлияет или не повлияет на работу Мурада Мусаева смена статуса. Ведь отныне и впредь он настоящий главный тренер команды. С лицензией PRO!

Жаль, что не будет полного стадиона. В Краснодаре эта картина выглядит особенно круто. Впрочем, процент заполняемости трибун (пока - не более 10) - тема для отдельного разговора.

Сколько Кокорин отгрузит ростовскому молодняку, если тот сыграет в Сочи? Интриги 23-го тура РПЛ

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