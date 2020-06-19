Мы за ценой не постоим? Чемпионат России возобновился с кучей нарушений протокола безопасности

Разогрев к рестарту российского сезона получился, конечно, на редкость громким. Но это, как говорится, черный пиар, который бесспорно тоже рекламирует событие, но не в такое же время и не с таким риском для окружающих!

Виной тому массовое заражение, случившееся накануне возобновления чемпионата России в «Ростове»; не совсем адекватная реакция заболевшей команды на произошедшее; полнейшее нарушение, судя по телекартинке, всех норм социального дистанцирования на матчах в Самаре и Сочи, и заодно с этим набором прелестей отстранение от разруливания свалившихся на премьер-лигу проблем со стороны руководства РПЛ. Такое ощущение, что все начальники провалились сквозь футбольное поле, предоставив клубам самим разгребать оргзавалы, возникшие по причине элементарного разгильдяйства.

Да уж, Россия точно не Германия, где рестарт футбольного сезона прошел чинно и организованно. У нас, увы, пока халатность и безответственность. Это наглядно показали уже первые матчи РПЛ, которая в пятницу возобновила турнир. Первое впечатление такое, что скорее надо это безобразие прекращать. Пока футбольные товарищи с их неорганизованностью вкупе с нерешительностью самой лиги не привели к массовой вспышке коронавируса даже там, где эпидемия уже пошла на спад.

Основной и дублирующий составы ростовчан вместе с тренерами, всего в количестве 42 человек, как известно, пали в неравном бою с клубной безответственностью, отправившись на карантин за три дня до первой игры после паузы. РПЛ перевела стрелки на клубы: мол, договаривайтесь сами, «Сочи» от календарных подвижек встречи на 19 июля, единственную возможную дату-окно, отказался. И чтобы не получать техническое поражение – а за два могут снять с пробега, - команда с Дона в срочном порядке собрала юниорскую сборную солянку и послала на матч с мужиками.

Ребятам от 16 до 19. Было совершенно не ясно, в каком физическом тонусе они находятся, могут ли выдержать нешуточные нагрузки, играя против хорошо тренированных мужиков, и в каком состоянии здоровья отправились на выезд. Доктора, интересно, успели проверить как следует на коронавирус всех мальчишек, которые в пятничный вечер высыпали на поле олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи? Ведь как-то после случившегося в Ростове врачам этой команды не получается доверять.

Вопросы в течении дня сыпались один за другим, а ответы на них скрывались где-то в РПЛовском закулисье. До последнего момента не было известно, состоится ли матч вообще и что за футболисты приедут в гости к Александру Кокорину и Ко.

Еще неделю назад все с нетерпением ждали очной встречи двух друзей по несчастью Кокорина с Павлом Мамаевым, она должна была стать первой после печально знаменитой истории, завершившейся уголовным наказанием обоих футболистов. Однако Павел сидит теперь на изоляции вместе с командой, и к Александру в гости пожаловали юниоры. РПЛ же с РФС словно воды в рот набрали: футбольное сообщество узнало о том, что игра точно пройдет, от официального сайта «Сочи». И было это днем в день матча! Ну разве это нормально?!

ФИФА с УЕФА уже реагировали на ситуацию вокруг матча в Сочи, отсылая всех обратившихся с вопросами к российским футбольным властям. А те продолжали играть в молчанку. Все это очень смахивало на кружок самодеятельности, а не на солидную организацию, коей старается выглядеть наша лига.

КАРПИН ЗАПУТАЛ ВСЕХ

После того как появилась информация, что «Ростов» собрался лететь в Сочи юниорским составом, главный тренер дончан Валерий Карпин в свойственной ему манере успел запутать всех окончательно - заявив, что он в принципе не в курсе, кто и в каком составе будет играть в курортном городе, и что он сам сотоварищи находится «в тюрьме». Так образно один из возбудителей спокойствия в верхней части турнирной таблицы охарактеризовал свое заточение на 14-дневной изоляции. Но вскоре ростовские граждане пояснили, что к чему. Команду на выезд повез не наставник основы, а тренер молодежки Заур Тедеев.

В итоге получилось, что для участия с ростовской стороны набирали всех оставшихся, кто не контактировал с заболевшей шестеркой. Удивительно, конечно, было наблюдать за тем, как выбегала на поле официального матча чемпионата России никому неизвестная молодежь, которую «Ростов» наскреб по сусекам для заявки на игру. Хотя бились пацаны более чем достойно первые 30 минут, надо им за это поаплодировать стоя. Но если абстрагироваться от самой игры и ее неприличного счета 10:1, то история выглядела очень грустно. Налицо организационный прокол, который ставит под сомнение способность РПЛ довести до успешного окончания доигровку сезона.

Уже очевидно, что по части регламента оставшейся части чемпионата положение ничуть не лучше, чем было с недавним скандалом в Кубке России. Когда нечетко сформулированный пункт (функционеры назвали это технической ошибкой), касающийся определения хозяев поля полуфинального матча, привел к возмущению «Спартака». Босс красно-белых Леонид Федун, напомним, в результате посчитал решение играть встречу в Питере лоббированием интересов «Зенита» со стороны исполкома РФС. И вот новая оргпроблема.

ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ДОИГРАН ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?

Почему не удосужились чиновники РПЛ прописать четко в регламенте, что делать в случае, когда команда уходит на карантин в полном составе? Не понятно. Ясно же было, что угроза массового заражения существует. И довольно высокая, учитывая наши реалии. Но раз нет четкой методички по данному вопросу, необходимо было все равно оперативно реагировать на явное нарушение протокола по безопасности «Ростовом». И применять к такому клубу санкции вплоть до снятия очков или вообще с чемпионата.

Вместо этого «Ростов» пытается сегодня создать себе имидж обиженной стороны, которой не пошли на уступки в «Сочи» (в ущерб своей команде?), благо никаких дисциплинарных мер на клуб не наложено. Чем не пример для оставшихся полтора десятка команд. Или сигнал? Чемпионат будет доигран, несмотря ни на что? Любой, получается, ценой? Как еще воспринимать это молчаливое поведение футбольного руководства.

Не лучшим образом выглядела организация на стартовых матчах в Самаре и Сочи. На игре «Крыльев» с «Ахматом» было видно, что зрители сидят без масок, на фанатском секторе куча-мала после игры. Какая тут социальная дистанция – полный беспредел в плане нарушения всех норм протокола по безопасности.

На «Фиште» один эпизод вышел так попросту издевательским. На 20-й минуте всех матчей тура проходят акции в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Игра останавливается, а футболисты, судьи, тренеры и болельщики аплодируют людям, которые сегодня рискуют собственными жизнями, спасая подхвативших опаснейшую инфекцию. Каково было видеть, как вокруг баннера «Спасибо врачам» тесными рядами, едва не прижавшись друг к другу, сидят десятки болельщиков. Что же это за поддержка врачей, которая с большой вероятностью приведет к новым случаям заражения? И к новым жертвам – в том числе, со стороны медицинских работников.

Очень хочется надеяться, что наши большие руководители не оставят все эти вопиющие случаи без внимания. И жестко пресекут всех нарушителей протоколов по безопасности без оговорок, немедленно закрыв доступ зрителей на трибуны. Для начала это надо делать в Самаре и Сочи. А там, судя по всему, и во всей премьер-лиге.

Фото: Сергей Кулаков/ФК «Сочи»