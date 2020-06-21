Валерий Гладилин: «Спартак» выбрал идеальную тактику

– Концовка матча испортила впечатление?
– Нет. Когда происходит много замен при таком крупном счете, всегда происходит расхолаживание. Это чистая психология, которая не зависит от опыта футболистов. Чуть меньше внимания, самоотдачи. Игра уже сделана. Это и привело к пропущенным голам. Частое явление. Ничего страшного.
К тому же игра сейчас у «Спартака» не поставлена, команда не контролирует мяч. В игре с «Арсеналом» красно-белые действовали «вторым номером». Играли на контратаках, контроля мяча не было, поэтому в концовке проявились недоработки. Рабочий момент. Главное, что победили и 80 минут играли строго.
– Судейство и назначение пенальти. Что скажете?
– Не хотел бы обсуждать. У наших судей хорошая квалификация. Никакого злого умысла не было. По мелочам можно придраться всегда.
– Нужно ли было прерывать чемпионат? Не лучше было играть без зрителей в апреле?
– Нет. Ситуация была другая. Риск в том, что зрителям разрешили ходить на футбол. В других странах этого нет. Эпидемия еще не закончилась.
– В какой форме сейчас футболисты?
– Есть небольшая несыгранность. Мало было командных действий. Все в основном занимались индивидуальной подготовкой. Нужно наладить связи во всех линиях. Поэтому нынешняя тактика игры «вторым номером» была идеальна. «Спартак» сыграл на результат и добился его.
– «Спартаку» выгодно продолжение чемпионата?
– Конечно. Есть шанс попасть в Лигу Европы. От ЦСКА отделяет пять очков. Можно попасть в «пятерку».
– Как вам игра Павла Маслова?
– Не выпадал. Ярких моментов не было. Сыграл удовлетворительно. Все-таки у него два опытных партнера. Но самому опыта не хватает. Будет играть, будет прогрессировать. Данные у него хорошие.
– Можно ли сказать, что нынешние нападающие «Спартака» успешно заменили Зе Луиша и Луиса Адриано?
– Не до конца, потому что не хватает сыгранности, а Луиш и Адриано более высококлассные футболисты. Эти еще молодые. Хотя Александр Соболев начинает восполнять отсутствие Зе Луиша. По Адриано, Эсекиэлю Понсе и Джордану Ларссону надо прибавлять. Они перспективные и амбициозные. Прибавят.
– А как вы относитесь к решению провести матч «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге?
– Конечно, надо было поступить более гибко. Нужно было сыграть на нейтральном поле. Нужен был компромисс. Преимущество получил «Зенит». Это неправильно. «Спартак» ущемлен. Это же фавориты Кубка и матч – ключевой. Команда, которая победит в нем, скорее всего и выиграет Кубок. Поэтому данный полуфинал стоило перенести в нейтральный город.