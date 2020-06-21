Валерий Гладилин: «Спартак» выбрал идеальную тактику

– Концовка матча испортила впечатление?

– Нет. Когда происходит много замен при таком крупном счете, всегда происходит расхолаживание. Это чистая психология, которая не зависит от опыта футболистов. Чуть меньше внимания, самоотдачи. Игра уже сделана. Это и привело к пропущенным голам. Частое явление. Ничего страшного.

К тому же игра сейчас у «Спартака» не поставлена, команда не контролирует мяч. В игре с «Арсеналом» красно-белые действовали «вторым номером». Играли на контратаках, контроля мяча не было, поэтому в концовке проявились недоработки. Рабочий момент. Главное, что победили и 80 минут играли строго.

– Судейство и назначение пенальти. Что скажете?

– Не хотел бы обсуждать. У наших судей хорошая квалификация. Никакого злого умысла не было. По мелочам можно придраться всегда.

– Нужно ли было прерывать чемпионат? Не лучше было играть без зрителей в апреле?

– Нет. Ситуация была другая. Риск в том, что зрителям разрешили ходить на футбол. В других странах этого нет. Эпидемия еще не закончилась.