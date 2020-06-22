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РФС не планирует отменять сезон, «Локо» не заметил ухода Семина, Гончаренко готов уйти из ЦСКА
22 июня 08:00
автор: Кузнецов Дмитрий

РФС не планирует отменять сезон, «Локо» не заметил ухода Семина, Гончаренко готов уйти из ЦСКА

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ВСПЫШКУ В «РОСТОВЕ» И «ДИНАМО» РПЛ НЕ СЧИТАЕТ ФОРС-МАЖОРОМ

Экстренное заседание Бюро исполкома РФС в воскресенье постановило перенести запланированный на 21 июня матч 23-го тура «Краснодар» - «Динамо» на 19 июля. Произошло это после того, как бело-голубые подтвердили положительные тесты на коронавирус у трех игроков основного состава – полузащитников Себастьяна Шиманського и Шарля Каборе, а также форварда Клинтона Н»джи. Вся команда отправилась согласно предписанию Роспотребнадзора на 14-дневный карантин.

По утверждению РПЛ, перенос стал возможен благодаря тому, что клуб Сергея Галицкого дал на это свое согласие, за что босс «Краснодара» удостоился респекта от москвичей. А если бы не дал, нас, очевидно, ждала бы вторая серия потешных матчей от РПЛ-2020. Первая, напомним, состоялась в пятницу, когда на поле стадиона «Фишт» в Сочи вышли школьники со студентами, представлявшие молодежную команду «Ростова». Взрослые дончане, 42 человека, сидят на изоляции после шести подтвержденных случаев COVID-19 в клубе.

Счет 10:1 в пользу «Сочи» вызвал много кривотолков. РПЛ обвиняют в непоследовательности в связи с тем, что в одном туре при одинаковых ситуациях с зараженными футболистами в «Ростове» и «Динамо» были приняты два разных решения. Дончанам навстречу с переносом не пошли, а бело-голубых уважили, и что это показатель полного организационного хаоса в лиге.

Но как по мне, так ничего подобного в премьер-лиге нет. РПЛ просто живет так, как ей удобно, не по четко прописанным законам, а по понятиям. В таком случае всегда можно направлять ситуацию в выгодное определенным кругам русло. Они и направляют.

Когда надо, отфутболивают принятие решения на усмотрение клубов, в другом случае выносят вердикт сами. Главное, что у РПЛ есть четкая цель – любой ценой доиграть сезон. И для ее воплощения в жизнь, судя по всему, приказано не замечать не то что потери бойца, но и всей роты, если что.

Кто, например, знает о результатах анонсированного РПЛ расследования по ростовскому инциденту, приведшему к массовому заражению? Никто. Дело, судя по всему, замяли. Потому что задача обеспечить безопасность участников игры и зрителей стоит, но она, создается впечаление, не основная. И если идет вразрез с задачей №1, то ей, похоже, приходится жертвовать. Никто ведь не слышал о наказаниях за нарушения протокола по безопасности. А посмотрите, что творится на наших аренах: ни соблюдения социальной дистанции, ни масок, плюс куча-мала на каждом фанатском секторе. И ноль реакции со стороны лиги и РФС.

Более того, РФС и РПЛ на фоне массовых заражений игроков выступили с заявлением, в котором сообщили, что приостановки или отмены сезона не планируется. А вспышку коронавируса в двух командах первенства нельзя считать форс-мажором. Таковым для руководителей этих организаций может, очевидно, являться отнюдь не риск новых заражений, а только звонок сверху, сами знаете откуда.

НИКОЛИЧ НАЧАЛ С ПОБЕДЫ

В связи с переносом матча в Краснодаре центральной в воскресенье стала игра «Локомотива» с «Оренбургом». Это был дебют серба Марко Николича, сменившего на должности главного тренера железнодорожников Юрия Семина. И он с ним вполне справился. Хотя победа над одним из аутсайдеров чемпионата далась москвичам далеко не малой кровью.

Судья Станислав Васильев показал 13 желтых карточек и три красных – одну хозяевам и две гостям. В дополнительное время легионер «Локо» Эдер не забил пенальти, а единственным голом отметился Алексей Миранчук на 38-й минуте.

Фанаты, как и обещали, устроили акцию протеста против решения руководства клуба расстаться с Юрием Семиным – и часть из них ушли с трибун после 20-й минуты. А перед этим развернули баннеры «Только Семин Юрий Палыч» и «Не того деда убрали». Но в целом все было корректно и без оскорблений. Тем более что обстановка тому соответствовала. Зрителей на трибуны запустили, но слишком мало. А потому масштаб протеста изначально не мог быть серьезным.

К тому же, судя по настрою хозяев и их хорошей физической готовности, не слишком команда по уходу своей легенды-тренера горевала. «Мы должны продолжать делать свою работу, играть в футбол. Жизнь продолжается. Надо помогать клубу, который нас кормит», - прокомментировал победу вратарь «Локомотива» Гилерме.

А Николич после игры признался, что слышал скандирования во славу Семина, но про него ничего плохого не было. Оно и понятно – пока ругать серба абсолютно не за что. Можно только поздравить его с первой победой в российском чемпионате.

ЦСКА УГОВАРИВАЕТ ГОНЧАРЕНКО ДОИГРАТЬ СЕЗОН

А вот у другого тренера столичной команды - Виктора Гончаренко настроение сегодня не из лучших. По сообщениям ряда источников, наставник ЦСКА после разгромного проигрыша в субботу «Зениту» - 0:4 подал прошение об отставке, несмотря на то, что клуб во время паузы в чемпионате продлил с ним контракт на следующий сезон. Однако армейцы уговаривают специалиста доиграть турнир.

Толчком к такому решению Гончаренко послужила абсолютно невнятная игра команды против лидера премьер-лиге, продолжившая череду неудач красно-синих, которая идет с весны. Серьезное кадровое усиление ЦСКА сегодня не по карману, а с нынешним составом тренер очевидно заехал в тупик.

Бывшая звезда армейцев 80-90-х Валерий Масалитин считает, что в матче с «Зенитом» ЦСКА оставил удручающее впечатление. «Команда оказалась не готова к игре: ни тактически, ни психологически. Суета была в обороне. И мало осмысленных действий. При этом Гончаренко продолжает играть в три защитника. Этим он сам себя увольняет. Я и раньше говорил: рано с ним переподписали контракт. Поторопились. Нужно было сначала доиграть сезон, а затем думать».

Вероятно, ключевым в тренерском вопросе будет следующий матч с «Динамо», одним из главных конкурентов ЦСКА за место в Лиге Европы. Не ясно, правда, каким составом бело-голубые, сидящие на карантине, выйдут играть. Возможно, к 24-му туру РПЛ изменит правило, согласно которому на самоизоляцию обязаны уходить все игроки, если в клубе у них мог быть контакт с заболевшими. В ряде европейских чемпионатов такое положение в протоколе безопасности не носит обязательный характер, и на карантин отправляются только заразившиеся футболисты.

Если так сделают и у нас, то «Динамо» просто сыграет без тех, кто болеет. А «Ростов», глядя на все это, собирается подать протест с целью добиться переигровки своего матча с «Сочи». Что и говорить, первый тур после паузы стал супернасыщенным событиями.

ФИНАЛ РУБЛЕВА И ДЖОКОВИЧА ОТМЕНЕН ИЗ-ЗА ВИРУСА

Коронавирус внес коррективы и в теннис. Финал выставочного турнира Adria Tour между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем отменен из-за вируса у Григора Димитрова. Болгарин, принимавший участие в турнире, сдал положительный тест на COVID-19.

В воскресенье 19-я ракетка мира объявил об этом в своем инстаграме. Димитров стал первой звездой тенниса, заболевшей короной, и вполне вероятно, что не последней. Судя по тому, что серии выставочных турниров в балканских странах, организованных Джоковичем, проходят почти при полном несоблюдении мер безопасности.

Спортсмены допускают себе постоянные объятия и рукопожатия, зрители плотно сидят на трибунах. Сам Джокович за несколько дней до старта первого турнира в Белграде общался с зараженным баскетболистом.

Новаку естественно задавали вопросы о том, почему отсутствуют меры предосторожности. На это он отвечал, что обстоятельства коронавируса в каждой части мира разные. И что трудно объяснить людям, что ситуация в Америке и Великобритании отлична от ситуации в Сербии и соседних странах.

Так или иначе, но в комментариях теперь все чаще раздаются призывы к отмене теннисного сезона. Так как возникают большие сомнения в способности теннисных звезд вести себя таким образом, чтобы свести с минимум риск заражений коронавирусом.

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