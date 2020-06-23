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ЦСКА тренирует Овчинников, «Ростов» критикует РПЛ, баннер «жизни белых важны» над ареной «Ман Сити»
23 июня 08:00
автор: Кузнецов Дмитрий

ЦСКА тренирует Овчинников, «Ростов» критикует РПЛ, баннер «жизни белых важны» над ареной «Ман Сити»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГОНЧАРЕНКО НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ ИЗ БЕЛОРУССИИ

Пресс-служба ЦСКА сообщила в понедельник, что к матчу 24-го тура чемпионата России против «Динамо» команду будет готовить старший тренер Сергей Овчинников. Такое решение принято в связи «с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом».

У Гончаренко поднялось давление после игры с питерцами, которую красно-синие проиграли с крупным счетом 0:4. Наставник ЦСКА написал заявление об отставке, несмотря на то, что весной продлил контракт с клубом на следующий сезон. По сообщениям СМИ, 43-летний тренер уехал из Москвы в родную Белоруссию и не отвечает на звонки из клуба. А босс армейцев Евгений Гинер отставку не принял и сейчас предпринимает попытки уговорить Гончаренко продолжить работу.

При этом многие специалисты отмечают, что ЦСКА не стоит удерживать своего тренера. Игра команды вызывает грустные ассоциации, футболисты регрессируют, и Гончаренко, очевидно, исчерпал свои возможности для вывода красно-синих из кризиса, потеряв контакт с рядом игроков.

Ветеран армейцев Владимир Пономарев считает, что в коллективе какой-то непорядок, «какие-то распри у тренера с командой, даже не с отдельными игроками». «Команда в субботу была в разобранном виде. Я не понял, во что она играет и чего хочет. Никакой мысли не было. Футболисты растренированы. На технику и тактику я не рассчитывал перед игрой с «Зенитом», но если бы ребята были готовы физически, они бы перебегали питерцев. А они были никакие», - заявил бронзовый призер ЧМ-1966.

Пономарев также полагает, что хорошим вариантом для ЦСКА стало бы приглашение Юрия Семина. «Это очень хорошая идея. Семин злой и требовательный тренер. Мог бы навести порядок».

Порядок армейцам действительно необходимо срочно наводить. Вчера тренировкой командой руководил Овчинников. Важнейший матч с «Динамо», конкурентом в борьбе за путевку в Лигу Европы, уже в субботу, 27 июня. По некоторым данным, руководство ЦСКА предлагало должность исполняющего обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких. В этом случае второй брат вошел бы в тренерский штаб клуба. Однако бывшие лидеры армейцев ответили отказом, так как не имеют опыта для подобной работы. Алексей и Василий Березуцкие совсем недавно получили тренерскую лицензию Pro, которая позволяет возглавить клуб премьер-лиги.

У «РОСТОВА» НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К «СОЧИ»

ФК «Ростов» опубликовал заявление по поводу проведения матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи». Дончане считают, что «решение по игре должна была принять РПЛ: либо перенести матч, либо отказать в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», - говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

Красавцы, что тут скажешь. Можно подумать, шквал критики в адрес «Сочи» организовал кто-то посторонний, а не ростовчане. Это ведь их президент Арташес Арутюнянц наехал первым на босса «Сочи» Бориса Ротенберга после отказа переносить матч, призвав того к совести. А главный тренер ростовской команды Валерий Карпин ерничал, что победитель в конкурсе «фэйр-плей года» в РПЛ уже определен, пытаясь унизить соперника. В то время как его жена и супруги ряда игроков клуба поздравили «Сочи» (с победой 10:1 над молодежкой «Ростова») неприличным жестом, показав в камеру средний палец.

И вот выясняется, что к «Сочи» претензий нет. Но есть, и большие, к РПЛ, которая по сути простила нарушителей протокола по безопасности, у которых на карантине сидит 42 человека, вместо того чтобы не церемонится с ними и влепить им техническое поражение. Для премьер-лиги поведение ФК «Ростов» должно стать уроком. Полагаю, в следующий раз руководство РПЛ поступит с клубом так, как он того и заслуживает.

Напомним, что после 23 туров команда Карпина занимает четвертое место с 38 очками. 27 июня «Ростов» должен провести домашний матч против «Арсенала».

СКАНДАЛ НА МАТЧЕ «МАН СИТИ»

В чемпионате АПЛ произошли любопытные события. Во время матча «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над стадионом «Этихад» пролетел самолет с баннером White Lives Matter (жизни белых важны). Случилось это после того, как игроки обеих команд встали на колено в знак поддержки лозунга Black Lives Matter (жизни черных важны), ставшего символом протеста после гибели в США от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда. Напомним, что смерть Флойда вызвала серию уличных протестов во многих американских штатах.

Наставник «Бернли» Шон Дайч, комментируя инцидент с самолетом, заявил, что он услышал шум и не сразу понял, что происходит. «Это неприемлемо. Мы можем только извиниться», – сказал тренер.

Что же касается самого матча, то «Ман Сити» разгромил «Бернли» без особого труда. По дублю на счету Фила Фоудена и Рияда Махреза, еще один мяч провел Давид Сильва. Команда Хосепа Гвардьолы занимает второе место в таблице чемпионата Англии, отставая от «Ливерпуля» на 20 очков.

Тем временем официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах очередного уже десятого раунда централизованного тестирования на коронавирус. С 17 по 21 июня проверку прошли 1 829 футболистов и сотрудников 20 клубов АПЛ. Тестирование выявило лишь один случай заражения COVID-19.

АПЛ регулярно проводит проверки, начиная с 17 мая, и постоянно увеличивает количество тестов. С тех пор было выявлено 18 случаев инфекции в разных командах. Имена заразившихся и названия клубов лига не раскрывает.

ФАЗЕЛЬ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ ИИХФ ЕЩЕ ГОД

Международная федерация хоккея продлила до сентября 2021 года полномочия действующего президента Рене Фазеля, который возглавляет ИИХФ с 1994 года. Выборы нового руководителя организации должны были пройти в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

70-летний Фазель ранее заявлял, что покинет свою должность. Финальную точку в своей многолетней деятельности на благо мирового хоккея он планировал поставить, проведя чемпионат мира-2020 в родной Швейцарии – матчи турнира должны были состояться в Лозанне и Цюрихе. Однако турнир пришлось отменить.

Нынешний внеочередной конгресс ИИХФ прошел в формате видеоконференции. На нем также были утверждены сроки проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. Турнир начнется 21 мая следующего года, а финальный матч намечен на 6 июня. Изначально ЧМ-2021 планировалось провести с 7 по 23 мая, но ИИХФ приняла решение сдвинуть даты на две недели, поскольку неизвестно, когда завершится регулярный чемпионат НХЛ-2020/21.

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