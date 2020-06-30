«Оренбургу» присудили 0:3, «Зенит» и «Спартак» сыграют в кубке 19 июля, НХЛ не поедет в Пекин

«Краснодар» же после технической победы единолично занимает третье место, оторвавшись от «Ростова» на три очка и ни разу пока не сыграв в чемпионате после его рестарта. Еще одна встреча «быков» - с «Динамо», как известно, перенесена на 19 июля из-за нескольких случаев заражения в составе бело-голубых.

Отказ играть молодежкой абсолютно понятен. Лучше получить 0:3, чем 1:10, как ростовчане, которые после той игры сразу вышли в лидеры по пропущенным голам. «Оренбург» ведет борьбу за выживание в премьер-лиге. Как знать, может, в концовке чемпионата потребуется считать и разницу мячей с конкурентами. Пока 15-я команда турнира имеет в активе всего 23 очка, отставая на одно от «Ахмата», на два от «Тамбова» и на три от «Рубина».

Напомним, что в четверг «Оренбург» официально заявил о восьми случаях выявления коронавирусной инфекции в клубе – у шести футболистов и двух сотрудников. На следующий день заболевшая команда объявила, что сыграть с «Краснодаром» не сможет. Хотя раздавались первоначально мнения, что «Оренбург» выставит на игру молодежный состав, как это было в памятном матче «Сочи» - «Ростов» (10:1), где гости были представлены юниорами.

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в понедельник утвердили техническое поражение «Оренбургу» (0:3) за то, что клуб не смог выставить состав на домашнюю игру с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ. «За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча», - говорится в протоколе заседания.

ОБА ПОЛУФИНАЛА КУБКА РОССИИ ПРОЙДУТ 19 ИЮЛЯ

В это день, 19 июля, пройдут полуфинальные матчи Кубка России «Урал» - «Химки» и «Зенит» - «Спартак». Вчера даты утвердили на заседании совместной комиссии по проведению матчей 1/2 финала сезона-2019/20. Встреча в Екатеринбурге начнется в 13:00 (Мск), а в Санкт-Петербурге - в 18:30.

Напомним, что первоначально рассматривались две даты для кубковых игр – 18 и 19 июля, а место проведение матча «Зенита» и «Спартака» вызвало горячие споры, так как красно-белые остались недовольны решением отправить их на гостевой матч без жеребьевки. В регламенте нынешнего сезона не были четко прописаны правила определения хозяина поля на стадии ½ финала, а ранее она состояла из двух матчей – дома и в гостях. Босс «Спартака» Леонид Федун был сильно возмущен решением руководящих органов российского футбола по данному вопросу, назвав его лоббированием интересов «Зенита».

Перед рестартом сезона Кубок России представлялся единственным турниром для москвичей, в котором у них есть шанс получить путевку в Лигу Европы в случае успеха. Однако удачная игра в первых матчах чемпионата после паузы – 4 очка – и очковые потери ЦСКА привели к тому, что теперь красно-белые включились в борьбу за пятое место в премьер-лиге, которое дает право играть в ЛЕ. В следующем туре команда Доменико Тедеско встречается с конкурентом – армейцами. Но победу в Кубке, конечно, держит в уме.

«БАРСА» ПРОДАЛА «ЮВЕ» АРТУРА И ПОЛУЧИЛА ВЗАМЕН ПЬЯНИЧА

«Барселона» и «Ювентус» обменялись игроками. Каталонский клуб официально объявил о подписании полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича до конца сезона-2023/24. В Турин проследует его коллега по амплуа бразилец Артур Рамос, за которого чемпионы Италии заплатят 82 миллиона евро с учетом возможных бонусов. 30-летний босниец обошелся испанцам в 60 плюс 5 млн евро. При этом сумма отступных по контракту составляет внушительные 400 млн, что невероятно много, учитывая возраст игрока.

Очевидно, «Барса» усвоила уроки, которые преподнесла клубу история с Неймаром, которого в свое время утащил «ПСЖ», используя опцию с отступными в соглашении бразильца с сине-гранатовыми.

Новая сделка уже вызвала бурю негодования у части болельщиков «Барселоны», так как многие полагали, что 23-летний Артур – будущее клуба. С ним связывали надежды на то, что он станет ведущим игроком полузащиты, наподобие Хави. Однако руководство клуба так не считало. Еще одной причиной расставания с бразильцем называют сложное финансовое положение «Барсы». Продажа позволит испанцам хоть как-то поправить денежные дела. Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио» и с тех пор провел за команду 72 матча, записав на свой счет четыре мяча и шесть голевых передач.

Что же касается «Юве», то главный тренер команды Маурицио Сарри высоко оценивает талант Артура и готов строить вокруг него игру в центре поля.

В НХЛ ЕЩЕ 15 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА

НХЛ и профсоюз игроков продолжают обсуждать условия заключения коллективного соглашения, в том числе им предстоит согласовать международный календарь. По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, вариант участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022 года в Пекине больше не рассматривается.

Президент ИИХФ Рене Фазель на эти новости отреагировал так: «То, что иногда появляется в СМИ, не является официальным комментарием. Боб Маккензи — наш большой друг. И, конечно, он очень информированный человек. Для хоккея в целом и болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Однако последний олимпийский турнир в Пхенчхане, проходивший без энхаэловцев, получился успешным…Отношения США и Китая сейчас далеко не самые лучшие. Коронавирус тоже пришел из Китая. Возможно, это имеет значения для НХЛ, владельцев клубов и самих игроков. Но у нас еще есть время — не надо обязательно давать ответ завтра. Остается время для того, чтобы НХЛ все-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года».

Тем временем НХЛ выступила с заявлением о результатах тестов на коронавирус у хоккеистов. На 29 июня более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах. Среди игроков было сделано более 1450 тестов на COVID-19. Из них 15 дали положительную реакцию.

Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Напомним, что старт квалификационного раунда Кубка Стэнли назначен на 30 июля.

Кроме того, стало известно, что НХЛ не разрешит комментаторам и аналитикам работать на аренах на матчах плей-офф-2020. Помимо клубов на игры будут допускаться производственный персонал телевидения и радиовещания. Комментаторы и аналитики будут работать дистанционно.