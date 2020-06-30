В какие «времена Долматова» вернет ЦСКА матч со «Спартаком»? Интриги 25-го тура РПЛ

Однако верится в такой поворот с трудом. ЦСКА вышел из пандемийного «отпуска» в разобранном состоянии. Гончаренко своими метаниями между Минском и Москвой с не принятой Евгением Гинером отставкой и возвращением перед дерби с «Динамо» (в минувшую субботу красно-синими руководил Сергей Овчинников ) усугубил ситуацию. А проигрывать хозяевам ни в коем случае нельзя. »Спартак» дышит в спину. Поражение от самого принципиального соперника окончательно подорвет армейский дух, и ЦСКА (кто бы мог об этом подумать еще весной?) превратится в аутсайдера гонки за путевки в Лигу Европы.

Правда, с Долматовым связана и другая серия - уже со знаком плюс. Многие наверняка помнят, как долматовский ЦСКА завершил чемпионат-1998 невероятным спуртом из 12 побед, позволившим переместиться из середины таблицы на второе место. Самая яркая была одержана над «Спартаком» (4:1). Успех в сегодняшнем дерби тоже может сподвигнуть на подвиги - уже команду Виктора Гончаренко .

Центральным событием тура станет главное футбольное дерби страны: ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет со «Спартаком». Красно-синие не знают побед в чемпионате России с ноября прошлого года. Их безвыигрышная серия составляет уже 7 туров! ЦСКА находится в шаге от повторения клубного антирекорда 1999 и 2000 годов, когда при Олеге Долматове армейцы не могли победить в восьми матчах кряду.

А вот команда Доменико Тедеско, напротив, своей игрой вселяет в болельщиков оптимизм. Да, «Уфу» в выходные дожать не удалось, но это, скорее всего, только раззадорило разыгравшееся нападение красно-белых во главе с Джорданом Ларссоном и Александром Соболевым. И дисквалификация Алекса Крала не видится большой проблемой для «Спартака». Куда принципиальнее, что в состав вернутся Георгий Джикия и Айртон.

В общем, на бумаге фаворит очевиден. Спартаковцы имеют прекрасный шанс восстановить равновесие в историческом споре с ЦСКА в чемпионатах России. Пока красно-синие лидируют с 22 победами против 21 у красно-белых.

КАК ДЕБЮТИРУЕТ ТАЛАЛАЕВ?

Если отставку Гончаренко не приняли, то контракт с главным тренером «Крыльев Советов» Миодрагом Божовичем все-таки был разорван. Черногорца сменил Андрей Талалаев, еще зимой тренировавший в ФНЛ «Химки». Для 47-летнего специалиста это вторая попытка покорить РПЛ. Предыдущая обернулась провалом: с «Волгой»-2014 Талалаев выиграл один матч из восьми - и с тех пор в элитном дивизионе он не работал.

Теперь перед ним поставлена сверхсложная задача - поднять со дна таблицы «Крылья». Самарцы вроде бы дали бой в прошлом туре «Зениту» (1:2), но скорее это был результат расслабленности питерцев, которые отнеслись к аутсайдеру не слишком серьезно. Рассчитывать на такое же «снисхождение» от «Локомотива» сегодня в Черкизове не приходится. При новом главном тренере Марко Николиче железнодорожники победили с сухим счетом «Оренбург» и «Рубин». «Локо» рвется в Лигу чемпионов и никаких подарков «Крыльям» делать не намерен.

Основная задача для гостей - сдержать связку Алексея Миранчука (три гола после паузы в чемпионате) и Жоау Мариу, поймавшего вдохновение перед неминуемым отъездом из России по окончании сезона. Не исключено, что против «Крыльев» в стартовом составе выйдет и залечивший травму Антон Миранчук. В общем, Талалаеву не позавидуешь.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ КАРПИН В ЛИГОЧЕМПИОНСКУЮ ГОНКУ?

1:10 в матче с «Сочи» (когда пришлось выставлять школьный состав, пока основа проходила карантин из-за заражения коронавирусом у нескольких футболистов) больно ударили по амбициям «Ростова». Тем не менее, шансы зацепиться за третью строчку (это путевка в квалификацию Лиги чемпионов) командой Валерия Карпина не потеряны. А чтобы они снова стали осязаемыми, необходимо в субботу выиграть «казачье дерби» у «Краснодара».

По набранным очкам «быки» опережают ростовчан всего на одну победу. Да, у «Краснодара» в запасе есть перенесенный на 19 июля матч против «Динамо». Но его еще надо выиграть. А в завтрашней встрече команда Мурада Мусаева неминуемо столкнется с проблемой дефицита турнирного тонуса. Ведь после паузы в сезоне краснодарцы официальных игр не проводили: за неявку «Оренбурга» в 24-м туре КДК РФС присудил им техническую победу (непонятно только, почему это было сделано только в воскресенье, а не сразу в день отмененного матча).

Ясно, что Карпин сделает ставку на блицкриг, попытавшись ошеломить «сасидевшихся на сборах» гостей с первых минут. Благо забивать ранние голы «Ростов» умеет. В предыдущем туре Павел Мамаев открыл счет в матче с «Арсеналом» на 31-й секунде... Мусаеву, кстати, Карпин никогда не проигрывал. Но и победил всего раз (в Кубке) при четырех ничьих. А завтра «Ростову», повторимся, необходима именно победа, если команда помышляет о Лиге чемпионов.

ПРОДОЛЖИТ ЛИ ЗАБИВАТЬ ГЛУШАКОВ?

Когда во время пандемии поползли слухи о возможном возвращении Дениса Глушакова в «Спартак», у многих это вызывало улыбку. Но если ветеран продолжит зажигать в «Ахмате» так, как после перерыва в чемпионате, то чем черт не шутит?

Голевая серия Глушакова в РПЛ-2019/20 составляет уже три матча: он забивал «Динамо», «Крыльям» и «Сочи». Во многом его уверенная игра позволила грозненцам покинуть зону вылета. На очереди - «Арсенал», в ворота которого тогда еще капитан «Спартака» отправил победный мяч на 90-й минуте в декабре 2017-го.

Если Глушаков снова отличится в Туле, то повторит лучшую голевую серию в своей клубной карьере. На стыке сезонов 2008 и 2009 годов он, защищая цвета «Локо», тоже не уходил с поля без гола в четырех турах кряду.

КАКИМ СОСТАВОМ СЫГРАЕТ «ОРЕНБУРГ»?

Туром ранее оренбуржцы не смогли организовать домашнюю игру с «Краснодаром», согласившись на техническое поражение. А вот против «Урала» предпоследняя команда РПЛ точно выйдет - либо молодежкой (как «Ростов» в Сочи в 23-м туре), либо полуосновой, без футболистов, которые продолжают лечение от коронавируса.

«Оренбург» ждет такого же разрешения от местного Роспотребнадзора, какое ранее получило «Динамо», использующее в матчах всех футболистов, контактировавших с заболевшими, но сдавших серию отрицательных тестов на COVID-19. Ожидание может продлиться до субботы. Мы же привыкли, что в нашем футболе все решается в самый последний момент.

Расписание 25-го тура

Турнирная таблица