Агент 700. Месси не так уж и много осталось до Пеле

Свой очередной юбилейный гол Месси в матче против «Алетико» (2:2) провел с пенальти. Прямо как Пеле, который таким же способом забил 1000-й гол. Однако не надо думать, что между двумя легендами футбола целая пропасть. Пеле завершил выступления с показателем 1282 мяча за карьеру, но в это число включались голы, забитые Королем в товарищеских играх на клубном уровне. В официальной статистике их, разумеется, не учитывают. А без них у Пеле набирается »всего» 767 голов.

У Месси, кстати, их уже не 700, а 727. Аналогичная статистика учитывает мячи, забитые аргентинцем в официальных матчах за вторую и третью команды «Барселоны» (соответственно 6 и 5), а также за сборные Аргентины до 20 и 23 лет (14 и 2). И в этом есть своя логика. Напомним, Месси стал олимпийским чемпионом в Пекине-2008. Это был вполне серьезный турнир, не уступающий по уровню многим матчам испанского чемпионата. Так почему же вычеркивать из послужного списка Лео показатели тех Игр, на которых он отличился дважды?

Как бы то ни было, «сверхлимитные» голы погоды в общей сумме Месси не делают. Даже если считать, что на данный момент он забил не 727, а именно 700 мячей, у него есть прекрасные шансы выйти на первое место в официальном списке лучших снайперов всех времен. Пеле здесь, кстати, не лучший. Больше Короля забили его соотечественник Ромарио (772) и австрийско-чешская легенда футбола середины прошлого века Йозеф Бицан (805).

Лучшие бомбардиры в истории футбола (официальные матчи на молодежном и взрослом уровне)

До средних показателей Бицана (1,51 гола в среднем за матч) Месси, конечно, далеко. Но и при сохранении нынешнего «неспешного» темпа (0,79) шестикратный обладатель «Золотого мяча» должен через три-четыре года «выбить» восьмую сотню. Особенно если решит завершить славную карьеру в аргентинском «Ньюэлз Олд Бойз» (о чем он подумывает) или «Майами Интере» (куда его активно зазывает Дэвид Бекхэм).

Ну а Пеле, до которого осталось 40 голов, Месси способен «съесть» уже в следующем сезоне. Собственно, главным конкурентом аргентинца в споре за звание лучшего бомбардира всех времен, как обычно, является Криштиану Роналду. Португалец на два года старше. И у него уже 746 голов (опять же - с добавлением официальных матчей на молодежном уровне). Роналду вешать бутсы на гвоздь не собирается. И даже если завершит карьеру раньше Месси (по логике, так и должно быть), к тому моменту вполне в состоянии обогнать и Пеле, и Ромарио, и Бицана.

Кстати, осенью у Криштиану намечается свой большой юбилей - следующий гол за сборную станет для него 100-м под португальским флагом. В этом разделе футбольной статистики пока всех опережает иранец Али Даеи (109). Но ключевое слово здесь «пока». И Месси со своими 70 голами за сборную Аргентины в данном споре не участвует. Это не его вотчина. Самое любимое занятие аргентинца - забивать за «Барселону», что он во вторник проделал 630-й раз! Правда, команде его гол в ворота «Атлетико» особо не помог. Ничья на «Камп Ноу» практически лишила сине-гранатовых надежд опередить «Реал». Но это, как говорится, совсем другая история.

Голы Месси за «Барселону»

Голы Месси за взрослую сборную Аргентины