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Карпин готов встать на колени, Мусаев и Новиков нарвались на штраф, а Черевченко уволился
02 июля 00:00
автор: Иван Сергеев
автор фото: Артем Гусев/ФК "Ростов"

Карпин готов встать на колени, Мусаев и Новиков нарвались на штраф, а Черевченко уволился

Вечер 1 июля получился событийным для главных тренеров клубов РПЛ.

Напомним, что оба вечерних матча 25-го тура завершились решающими голами с пенальти в компенсированное время, которые приносили командам ничейный результат. Точный удар Александра Кокорина обеспечил ничью «Сочи» в игре с «Динамо» (1:1) на 92-й минуте, а Ивелин Попов добыл очко «Ростову» в южном дерби с «Краснодаром» (1:1) и вовсе на... 101-й минуте.

Если верить официальному сайту РПЛ, матч «Ростов» - «Краснодар» стал самым продолжительным в истории премьер-лиги. Ко второму тайму судья Виталий Мешков добавил 19 минут, а с учетом компенсированного времени первого тайма футболисты провели на поле 111 минут 15 секунд.

Разумеется, после такой игры эмоции у главных тренеров били через край.

«Мы настраивались бороться за три очка, поэтому ничейным результат устроил наполовину, - заявил наставник «Ростова» Валерий Карпин. - И все же я благодарен футболистам за игру. Им было очень тяжело. Сил не оставалось, но они дотерпели. Остается встать перед ними на колени и сказать спасибо! Мужики!»

Судья Мешков устроил в Ростове шоу: добавил к матчу 19 минут и наказал «Краснодар» спорным пенальти

А вот визави Карпина Мурад Мусаев не скрывал своего разочарования: «Который раз в ворота «Краснодара» ставится неоднозначный пенальти. В прошлом году грубейшая ошибка судьи лишила нас прямой путевки в Лигу чемпионов. Теперь команду опять наказывают... Если так будет продолжаться, чемпионат можно не доигрывать. Да, мы сами упустили несколько моментов. Однако я не понимаю, как можно было дать такой 11-метровый».

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков тоже был не в восторге от судейства. «Мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми». Под «другими людьми» явно подразумевался арбитр Игорь Панин. Вдобавок к пенальти он еще и удалил на 73-й минуте за второе предупреждение динамовца Тони Шунича.

Как известно, зимой РФС принял поправки в регламент, согласно которым критика судей официальными лицами запрещена. Так что Мусаеву и Новикову наверняка «прилетит» штраф. А может, и дисквалификация, которую уже зарабатывал за «наезд» на арбитров наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

Наконец, в «Арсенале» 1 июля состоялась отставка Игоря Черевченко. Поводом стала пятиматчевая серия поражений, оформленная туляками в домашней игре с «Ахматом» (1:3). По слухам, место Черевченко может занять Юрий Семин. Правда, скорее всего, уже в следующем сезоне. Пока «Арсенал» будет тренировать Сергей Подпалый.

Глушаков все ближе к «Спартаку». А Семин – к «Арсеналу»?

источник: «Советский спорт»
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