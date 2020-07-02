Карпин готов встать на колени, Мусаев и Новиков нарвались на штраф, а Черевченко уволился

Напомним, что оба вечерних матча 25-го тура завершились решающими голами с пенальти в компенсированное время, которые приносили командам ничейный результат. Точный удар Александра Кокорина обеспечил ничью «Сочи» в игре с «Динамо» (1:1) на 92-й минуте, а Ивелин Попов добыл очко «Ростову» в южном дерби с «Краснодаром» (1:1) и вовсе на... 101-й минуте.

Если верить официальному сайту РПЛ, матч «Ростов» - «Краснодар» стал самым продолжительным в истории премьер-лиги. Ко второму тайму судья Виталий Мешков добавил 19 минут, а с учетом компенсированного времени первого тайма футболисты провели на поле 111 минут 15 секунд.

Разумеется, после такой игры эмоции у главных тренеров били через край.

«Мы настраивались бороться за три очка, поэтому ничейным результат устроил наполовину, - заявил наставник «Ростова» Валерий Карпин. - И все же я благодарен футболистам за игру. Им было очень тяжело. Сил не оставалось, но они дотерпели. Остается встать перед ними на колени и сказать спасибо! Мужики!»

А вот визави Карпина Мурад Мусаев не скрывал своего разочарования: «Который раз в ворота «Краснодара» ставится неоднозначный пенальти. В прошлом году грубейшая ошибка судьи лишила нас прямой путевки в Лигу чемпионов. Теперь команду опять наказывают... Если так будет продолжаться, чемпионат можно не доигрывать. Да, мы сами упустили несколько моментов. Однако я не понимаю, как можно было дать такой 11-метровый».