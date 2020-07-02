«Ростов» забил пенальти на 101-й минуте, в ВФЛА не нашли деньги на штраф

ФЕЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

25-й тур РПЛ закончился бодро, задорно и весело. И удивил не столько в плане результатов, сколько самими сюжетами матчей. «Зенит» чуть не упустил победу в матче с «Тамбовом» - хозяева получили пенальти на 88-й минуте и сравняли счет благодаря удару Валерия Чуперки, но Ригони на 90-й все же вновь вывел питерцев вперед. Итог – 2:1. И это означает, что чемпионство у «Зенита» почти что в кармане. Отрыв от «Локо» - 11 очков. Если в субботу подопечные Сергея Семака сумеют одолеть «Краснодар», а красно-зеленые не победят «Сочи», все будет ясно – титул опять отправится на берега Невы.

Но главное веселье тура состоялось отнюдь не в Нижнем Новгороде, где принимае соперников «Тамбов». Тот же «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» на 92-й минуте благодаря удару с 11 метров (отличился Александр Кокорин). А поединок «Краснодара» с «Ростовым» растянулся… на 111 минут (и 15 секунд). Да-да, вы не ошиблись – это стандартная футбольная игра, не встреча плей-офф с дополнительным временем. Речь лишь о компенсированном, но даже в этом случае главный арбитр матча добавил ко второму тайму 19 минут (!), а решающий мяч был забит на 101-й – именно тогда Ивелин Попов сравнял счет (1:1) с пенальти.

Рекорд РПЛ по продолжительности матча обновился. А то, что сам пенальти вышел спорным (пришлось смотреть VAR, да и он не все точки над i расставил), только добавило происходящему шарма.

- Мы настраивались бороться за три очка, поэтому ничейный результат устроил наполовину, - заявил наставник «Ростова» Валерий Карпин. - И все же я благодарен футболистам за игру. Им было очень тяжело. Сил не оставалось, но они дотерпели. Остается встать перед ними на колени и сказать спасибо! Мужики!