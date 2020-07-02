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«Ростов» забил пенальти на 101-й минуте, в ВФЛА не нашли деньги на штраф
02 июля 09:20
автор: Николай Мысин

«Ростов» забил пенальти на 101-й минуте, в ВФЛА не нашли деньги на штраф

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ФЕЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

25-й тур РПЛ закончился бодро, задорно и весело. И удивил не столько в плане результатов, сколько самими сюжетами матчей. «Зенит» чуть не упустил победу в матче с «Тамбовом» - хозяева получили пенальти на 88-й минуте и сравняли счет благодаря удару Валерия Чуперки, но Ригони на 90-й все же вновь вывел питерцев вперед. Итог – 2:1. И это означает, что чемпионство у «Зенита» почти что в кармане. Отрыв от «Локо» - 11 очков. Если в субботу подопечные Сергея Семака сумеют одолеть «Краснодар», а красно-зеленые не победят «Сочи», все будет ясно – титул опять отправится на берега Невы.

Но главное веселье тура состоялось отнюдь не в Нижнем Новгороде, где принимае соперников «Тамбов». Тот же «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» на 92-й минуте благодаря удару с 11 метров (отличился Александр Кокорин). А поединок «Краснодара» с «Ростовым» растянулся… на 111 минут (и 15 секунд). Да-да, вы не ошиблись – это стандартная футбольная игра, не встреча плей-офф с дополнительным временем. Речь лишь о компенсированном, но даже в этом случае главный арбитр матча добавил ко второму тайму 19 минут (!), а решающий мяч был забит на 101-й – именно тогда Ивелин Попов сравнял счет (1:1) с пенальти.

Рекорд РПЛ по продолжительности матча обновился. А то, что сам пенальти вышел спорным (пришлось смотреть VAR, да и он не все точки над i расставил), только добавило происходящему шарма.

- Мы настраивались бороться за три очка, поэтому ничейный результат устроил наполовину, - заявил наставник «Ростова» Валерий Карпин. - И все же я благодарен футболистам за игру. Им было очень тяжело. Сил не оставалось, но они дотерпели. Остается встать перед ними на колени и сказать спасибо! Мужики!

В общем, эмоции били через край. Оно и понятно. Что было правильно, что нет в этих встречах – тема отдельная. Но вот болельщикам скучать не пришлось – это факт.

ЦСКА – В ГЛУБОКОМ МИНУСЕ

Чуть ранее в тот же день РФС раскрыл финансовые данные клубов, которые были представлены при прохождения лицензирования на новый сезон (2020/21). Цифры занятные, любопытные, интересные. Подробно можно изучить здесь. Повторяться не будем, выделив только главное – в прибыль вышли 10 команд, и ни «Спартака», ни ЦСКА, ни «Локо» среди них нет. Армейцы вовсе замкнули таблицу по уровню доходности, уйдя в минус на без малого 4 миллиарда рублей! Лидер же по прибыли «Краснодар» - 1,2 миллиарда чистого «плюса».

ВФЛА НЕ СМОГЛА ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ

У кого с деньгами совсем туго, так это у ВФЛА. В среду Всероссийская федерация легкой атлетики была обязана выплатить штраф в 5 миллионов долларов за фальсификацию дела Данила Лысенко. Но данной суммы… не нашла. Несмотря на письмо ведущих атлетов президенту Владимиру Путину и вообще – серьезный резонанс. И несмотря на то, что времени на поиск этих денег было более, чем достаточно. Так-то сумма штрафа еще больше – 11,6 миллионов (из них 1,6 – на компенсацию расходов за ведение дела, а 5 миллионов – «условка»). Но вместо подтверждения оплаты в World Athletics отправилась просьба с отсрочкой по выплате. Которую ожидаемо отклонили. К чему все это приведет, пока точно не ясно, но главная угроза – полное отстранение наших спортсменов от участия в крупных турнирах. Даже в нейтральном статусе. Неудивительно, что Сергей Шубенков, отвечая на вопросы главреда «Советского спорта», признал – молодым атлетам, похоже, можно думать о смене гражданства. Надежды на то, что в нашей легкой атлетике когда-то наведут порядок, остается все меньше.

ВОРОНЦЕВИЧ ПОКИДАЕТ ЦСКА

ЦСКА официально подтвердил, что расстается с Андреем Воронцевичем. Так закончилась целая веха. Андрей не просто был главным старожилом команды в ее текущем составе. Он в принципе один из таковых в истории клуба! Воронцевич пришел к красно-синим в 2006 году, совсем юным, неизвестным мальчишкой из новосибирского «Локомотива». А в итоге сыграл 696 матчей за ЦСКА (рекорд), набрал 4169 очков (третье место в истории клуба) и сделал 2416 подборов (второе место в истории). За 14 лет в команде Воронцевич выиграл три Евролиги (2008, 2016, 2019) и собрал кучу личных наград (вроде MVP финала Единой лиги-2015). Не говоря уж о его роли в сборной. Впрочем, карьера-то Андрея не закончена – его с руками оторвут в любой другой команде. Но в ЦСКА мы его не увидим. Зато можем увидеть Торнике Шенгелию – лучший форвард Европы, по сообщениям инсайдеров, согласовал переход к красно-синим, за который последним придется выплатить «Басконии» 1,5 миллиона долларов. Ждем официального подтверждения на днях.

источник: «Советский спорт»
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