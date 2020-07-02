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«Ни одной ключевой ошибки против «Спартака» не допущено». Так считает босс российских судей Кашшаи
02 июля 19:56
автор: Юлия Григорьевская

«Ни одной ключевой ошибки против «Спартака» не допущено». Так считает босс российских судей Кашшаи

Руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу арбитров на июньских матчах РПЛ.

Приводим фрагменты выступления венгерского специалиста, который возглавил российских судей минувшей зимой.

О НЕДОВОЛЬСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА «СПАРТАКА» ФЕДУНА СИСТЕМОЙ VAR И СУДЕЙСТВОМ МАТЧЕЙ КРАСНО-БЕЛЫХ
- Для меня мнение Леонида Федуна – не проблема. Каждый может высказывать свою позицию. Однако я анализировал все последние матчи «Спартака» и не увидел ключевых ошибок, допущенных против команды. Недочеты были, как и в других играх. Но на результат они не повлияли.

О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА КРАСНО-БЕЛЫХ В ТУЛЕ
- Гиа Григалава не играл опасно, а Андрей Ещенко опоздал. Это фол в своей штрафной. Значит, арбитр правильно назначил пенальти в пользу «Арсенала». Другое дело, что лучше бы он это сделал, не прибегая к видеоповтору.

О ВОЗМОЖНОЙ ИГРЕ ВРАТАРЯ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» ФРОЛОВА РУКОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШТРАФНОЙ В МАТЧЕ С «ЛОКО»
- На повторе создается впечатление, что Евгений Фролов коснулся мяча вне штрафной площади. К сожалению, ни главный арбитр, ни его помощники этого не заметили. Надо было назначать штрафной удар. Но без карточки голкиперу.

О СИСТЕМЕ ВИДЕОФИКСАЦИИ ВЗЯТИЯ ВОРОТ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТИЛО В МАТЧЕ «СПАРТАК» - «УФА»
- Не знаю, собирается ли РФС вводить эту систему в России. Я – за любые технологии, которые упрощают работу судьи.

О ПЕРЕСМОТРЕ РЕГЛАМЕНТА VAR ПОСЛЕ МАТЧА «РОСТОВ» - «КРАСНОДАР», ДЛИВШЕГОСЯ ИЗ-ЗА ОСТАНОВОК 111 МИНУТ
- Требования ФИФА по применению системы видеоповторов одинаковы для всех. Нельзя сделать так, чтобы регламент применялся в разных странах по-разному. Можно долго дискутировать на эту тему, но я смысла не вижу.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУСТОВОЙТОВОЙ РЕЗЕРВНЫМ АРБИТРОМ МАТЧА «ТАМБОВ» - «ЗЕНИТ»
- Анастасия Пустовойтова – одна из лучших женщин-арбитров в Европе. Она работала на матчах женской Лиги чемпионов. Мы планируем и дальше чаще привлекать женщин к мужским соревнованиям. Когда говорят, что Пустовойтова «отобрала» деньги у коллег-мужчин, я не понимаю такую постановку вопроса. У резервного арбитра не самый большой гонорар. А за 22 матча РПЛ, которые мы успели провести, женщина отработала только на одной игре.

О МЕСТЕ РОССИЙСКИХ СУДЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИЕРАРХИИ
- В России много опытных судей. Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Еськов имеют высокую категорию. Чтобы появлялись новые арбитры, надо создавать конкурентную среду. И не нужно бояться доверять молодым. При этом надо набраться терпения. Это вопрос не недель или месяцев. Для прогресса потребуются годы.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПИТЕРСКИХ АРБИТРОВ К МАТЧАМ «ЗЕНИТА»
- Не думаю, что на данный момент это возможно. Для России это деликатный вопрос. Да, коронавирус внес коррективы, у нас были мысли привлекать арбитров к обслуживанию игр команд из ближних для них городов. Но это не массовое явление. Алексей Матюнин, например, будет судить в Москве. Это первый случай за четыре тура.

Не вижу такой «Спартак» в Европе, легко представляю Семина в Туле. Итоги 25-го тура с Ловчевым

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