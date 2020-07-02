«Ни одной ключевой ошибки против «Спартака» не допущено». Так считает босс российских судей Кашшаи

Приводим фрагменты выступления венгерского специалиста, который возглавил российских судей минувшей зимой.
О НЕДОВОЛЬСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА «СПАРТАКА» ФЕДУНА СИСТЕМОЙ VAR И СУДЕЙСТВОМ МАТЧЕЙ КРАСНО-БЕЛЫХ
- Для меня мнение Леонида Федуна – не проблема. Каждый может высказывать свою позицию. Однако я анализировал все последние матчи «Спартака» и не увидел ключевых ошибок, допущенных против команды. Недочеты были, как и в других играх. Но на результат они не повлияли.
О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА КРАСНО-БЕЛЫХ В ТУЛЕ
- Гиа Григалава не играл опасно, а Андрей Ещенко опоздал. Это фол в своей штрафной. Значит, арбитр правильно назначил пенальти в пользу «Арсенала». Другое дело, что лучше бы он это сделал, не прибегая к видеоповтору.
О ВОЗМОЖНОЙ ИГРЕ ВРАТАРЯ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» ФРОЛОВА РУКОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШТРАФНОЙ В МАТЧЕ С «ЛОКО»
- На повторе создается впечатление, что Евгений Фролов коснулся мяча вне штрафной площади. К сожалению, ни главный арбитр, ни его помощники этого не заметили. Надо было назначать штрафной удар. Но без карточки голкиперу.
О СИСТЕМЕ ВИДЕОФИКСАЦИИ ВЗЯТИЯ ВОРОТ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТИЛО В МАТЧЕ «СПАРТАК» - «УФА»
- Не знаю, собирается ли РФС вводить эту систему в России. Я – за любые технологии, которые упрощают работу судьи.
О ПЕРЕСМОТРЕ РЕГЛАМЕНТА VAR ПОСЛЕ МАТЧА «РОСТОВ» - «КРАСНОДАР», ДЛИВШЕГОСЯ ИЗ-ЗА ОСТАНОВОК 111 МИНУТ
- Требования ФИФА по применению системы видеоповторов одинаковы для всех. Нельзя сделать так, чтобы регламент применялся в разных странах по-разному. Можно долго дискутировать на эту тему, но я смысла не вижу.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУСТОВОЙТОВОЙ РЕЗЕРВНЫМ АРБИТРОМ МАТЧА «ТАМБОВ» - «ЗЕНИТ»
- Анастасия Пустовойтова – одна из лучших женщин-арбитров в Европе. Она работала на матчах женской Лиги чемпионов. Мы планируем и дальше чаще привлекать женщин к мужским соревнованиям. Когда говорят, что Пустовойтова «отобрала» деньги у коллег-мужчин, я не понимаю такую постановку вопроса. У резервного арбитра не самый большой гонорар. А за 22 матча РПЛ, которые мы успели провести, женщина отработала только на одной игре.
О МЕСТЕ РОССИЙСКИХ СУДЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИЕРАРХИИ
- В России много опытных судей. Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Еськов имеют высокую категорию. Чтобы появлялись новые арбитры, надо создавать конкурентную среду. И не нужно бояться доверять молодым. При этом надо набраться терпения. Это вопрос не недель или месяцев. Для прогресса потребуются годы.
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПИТЕРСКИХ АРБИТРОВ К МАТЧАМ «ЗЕНИТА»
- Не думаю, что на данный момент это возможно. Для России это деликатный вопрос. Да, коронавирус внес коррективы, у нас были мысли привлекать арбитров к обслуживанию игр команд из ближних для них городов. Но это не массовое явление. Алексей Матюнин, например, будет судить в Москве. Это первый случай за четыре тура.