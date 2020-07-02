«Ни одной ключевой ошибки против «Спартака» не допущено». Так считает босс российских судей Кашшаи

Приводим фрагменты выступления венгерского специалиста, который возглавил российских судей минувшей зимой.

О НЕДОВОЛЬСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА «СПАРТАКА» ФЕДУНА СИСТЕМОЙ VAR И СУДЕЙСТВОМ МАТЧЕЙ КРАСНО-БЕЛЫХ

- Для меня мнение Леонида Федуна – не проблема. Каждый может высказывать свою позицию. Однако я анализировал все последние матчи «Спартака» и не увидел ключевых ошибок, допущенных против команды. Недочеты были, как и в других играх. Но на результат они не повлияли.

О ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА КРАСНО-БЕЛЫХ В ТУЛЕ

- Гиа Григалава не играл опасно, а Андрей Ещенко опоздал. Это фол в своей штрафной. Значит, арбитр правильно назначил пенальти в пользу «Арсенала». Другое дело, что лучше бы он это сделал, не прибегая к видеоповтору.

О ВОЗМОЖНОЙ ИГРЕ ВРАТАРЯ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» ФРОЛОВА РУКОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШТРАФНОЙ В МАТЧЕ С «ЛОКО»

- На повторе создается впечатление, что Евгений Фролов коснулся мяча вне штрафной площади. К сожалению, ни главный арбитр, ни его помощники этого не заметили. Надо было назначать штрафной удар. Но без карточки голкиперу.

О СИСТЕМЕ ВИДЕОФИКСАЦИИ ВЗЯТИЯ ВОРОТ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТИЛО В МАТЧЕ «СПАРТАК» - «УФА»

- Не знаю, собирается ли РФС вводить эту систему в России. Я – за любые технологии, которые упрощают работу судьи.