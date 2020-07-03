«Ливерпуль» разгромили в Манчестере, Месси задумался об уходе, «Спартак» сыграет без VAR

А вот в самой игре почтительного отношения к чемпиону его главный конкурент в сезоне «Ман Сити» не показал. Уже к перерыву команда Юргена Клоппа пропустила три мяча, а во втором тайме сотворила еще автогол в свои ворота. 0:4 – полный разгром лучшей команды АПЛ, которая то ли не смогла найти мотивацию для игры, то ли слишком долго праздновала победу в чемпионате Англии.

Перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» хозяева организовали чемпионский коридор для команды гостей, которая неделю назад досрочно оформила чемпионский титул. Горожане и их главный тренер Хосеп Гвардиола аплодисментами поприветствовали выход на поле соперников. Данный ритуал является традиционным для многих футбольных соревнований.

Мадридский «Реал» выиграл шестой матч подряд и все ближе к чемпионскому титулу в чемпионате Испании. После победы над «Хетафе» со счетом 1:0 лидер Примеры увеличил отрыв от «Барселоны» до четырех очков. В турнире осталось провести пять туров.

Единственный гол в матче забил с пенальти Серхио Рамос. Для капитана мадридцев это была юбилейная 450-я игра за «сливочных», а на его счету уже 98 мячей в клубной карьере во всех турнирах.

Тем временем испанские СМИ сообщают, что нападающий «Барсы» Лионель Месси может покинуть клуб. Аргентинец приостановил переговоры о продлении контракта, который действует до лета 2021 года. Лидера сине-гранатовых не устраивают постоянные утечки информации из клуба, а последние неудачи «Барселоны» заставляют задуматься о перемене в карьере. Месси все меньше верит в светлое будущее каталонцев, а потому не хочет быть для них обузой.

СЛЕДУЮЩИЙ МАЧТ «СПАРТАКА» ПРОЙДЕТ БЕЗ VAR

Руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу арбитров на июньских матчах РПЛ. Особое место он уделил претензиям к судейскому корпусу со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна, который неоднократно критиковал систему VAR и судейство матчей красно-белых.

«Для меня мнение Леонида Федуна – не проблема. Каждый может высказывать свою позицию, - философски заметил Кашшаи. - Однако я анализировал все последние матчи «Спартака» и не увидел ключевых ошибок, допущенных против команды. Недочеты были, как и в других играх. Но на результат они не повлияли».

Венгерский специалист в частности отметил, что в моменте с назначением пенальти в ворота «Спартака» в Туле, который вызвал немало споров, Гиа Григалава не играл опасно, а Андрей Ещенко опоздал. «Это фол в своей штрафной. Значит, арбитр правильно назначил 11-метровый в пользу «Арсенала». Другое дело, что лучше бы он это сделал, не прибегая к видеоповтору», - заявил Кашшаи.

Он также считает, что в матче «Спартак» - «Уфа» не хватало системы видеофиксации взятия ворот, которая помогла бы разобраться в спорном эпизоде. Федун и ряд спартаковских футболистов посчитали, что мяч пересек линию ворот соперника, однако судьи гола не увидели. «Не знаю, собирается ли РФС вводить эту систему в России. Я – за любые технологии, которые упрощают работу судьи», - подытожил венгр, признавший также правильным удаление полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в игре с ЦСКА после видеопросмотра.

Кроме того, Кашшаи поддержал назначение позднего пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар» (1:1). Спорный 11-метровой, назначенный бригадой арбитров во главе с Виталием Мешковым, помог команде Валерия Карпина уйти от поражения на 11-й минуте компенсированного времени. При этом от момента нарушения до пробития пенальти прошло 8 минут.

Любопытно, что в следующем туре на матч «Спартак» - 2Тамбов» не были назначены видеоарбитры. В один день VAR могут работать только на четырех матчах, а в субботу 4 июля их будет пять. В РПЛ решили, что лишним в этом случае будет игра с участием «Спартака».

ДОЧЕРИ БЫВШЕГО ВРАТАРЯ «ЗЕНИТА» ГРОЗИТ 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Несовершеннолетняя дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малофеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале, Куйбышевский районный суд вынес постановление о помещении Ксении Малафеевой в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева была задержана в марте нынешнего года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП.

ЛАСИЦКЕНЕ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ СБОРНУЮ РОССИИ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла вовремя выплатить штраф в размере пяти миллионов долларов международной легкоатлетической федерации World Athletics. Дедлайн был установлен до 1 июля, однако сумма на счета WA так и не поступила, что грозит отлучением российских легкоатлетов от международных соревнований, так как выплата штрафа запускала процедуру получения ими нейтрального статуса.

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что он и возглавляемая им организация недовольны результатами работы нынешнего руководства ВФЛА. «Мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте, – цитирует Коу пресс-служба WA. – Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению нового руководства ВФЛА, и у нас была надежда, что изменения вот-вот настанут. Однако рабочая группа под руководством Руне Андерсена установила, что ВФЛА не оправдала ожиданий и сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля».

Напомним, что штраф в 10 млн долларов был наложен на ВФЛА за нарушение антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а 5 млн необходимо было выплатить до 1 июля включительно. Ранее руководство WA предупреждало, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.

WA рассмотрит вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским атлетам в конце июля. Однако наши ведущие спортсмены уже грозятся покинуть сборную России. Об этом вчера заявила трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, подчеркнувшая, что она «устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов». А ее тренер Геннадий Габрилян в своих комментариях обвинил больших спортивных начальников страны в том, что они сдали нашу легкую атлетику. И с ним трудно не согласиться.