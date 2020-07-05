Сергей Ташуев: Не считаю «Зенит» фаворитом матча в Краснодаре

- Чтобы стать чемпионом, «Зениту» нужно побеждать. За счет чего хозяева могут остановить команду Сергея Семака?

- Мне кажется, мотивация у «Краснодара» даже выше. Идет борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов. А для «Зенита» не так уж принципиально, когда именно оформить титул. Золото все равно никуда не уйдет. Не получится сейчас - будет еще четыре попытки... Главный минус «Краснодара» - недостаток игровой практики. «Быки» провели всего один матч, питерцы - три. Это серьезная разница. Впрочем, это вряд ли повлияет на рисунок игры. Хозяева постараются взять мяч под контроль и атаковать большими силами, а гости сделают ставку на контратаки. «Краснодар» не так хорошо возвращается в оборону, поэтому шансы у «Зенита» обязательно будут.

- В прошлом сезоне в Краснодаре соперники выдали спектакль. «Зенит» вырвал победу 3:2 в компенсированное время. Ждете сейчас града голов?

- С учетом атакующего потенциала команд голов вроде бы должно быть много. Но мне почему-то кажется, что на этот раз игра не получится сверхрезультативной. «Зенит» вообще прибавил в прагматичности. У Семака очень качественные защитники. При этом они будут действовать гораздо собраннее, чем против «Крыльев» и «Тамбова», которые забивали питерцам.

- Есть противоядие против трио Артем Дзюба - Сердар Азмун - Малком?

- Это, безусловно, проблема для «Краснодара». Но Мурад Мусаев неплохой тактик. Он обязательно что-то придумает. Вопрос - насколько его план на игру будет реализован футболистами. Ведь тот же Малком прибавляет с каждым матчем.

- Отсутствие Ари, Виктора Классона, Уроша Спайича и Дмитрия Стоцкого ослабило «Краснодар»?

- Классон давно не играет. Ари - тоже. Это не какие-то новые потери. Хуже, что Юрий Газинский пока не набрал форму. У Вандерсона есть небольшие проблемы. Но потери для хозяев точно не критические.