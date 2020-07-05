ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Ташуев: Не считаю «Зенит» фаворитом матча в Краснодаре
05 июля 14:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"

Сергей Ташуев: Не считаю «Зенит» фаворитом матча в Краснодаре

Бывший главный тренер краснодарского клуба поделилмя с «Советским спортом» ожиданиями от центральной встречи 26-го тура, в которой зенитовцы могут оформить досрочное чемпионство.

- Чтобы стать чемпионом, «Зениту» нужно побеждать. За счет чего хозяева могут остановить команду Сергея Семака?
- Мне кажется, мотивация у «Краснодара» даже выше. Идет борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов. А для «Зенита» не так уж принципиально, когда именно оформить титул. Золото все равно никуда не уйдет. Не получится сейчас - будет еще четыре попытки... Главный минус «Краснодара» - недостаток игровой практики. «Быки» провели всего один матч, питерцы - три. Это серьезная разница. Впрочем, это вряд ли повлияет на рисунок игры. Хозяева постараются взять мяч под контроль и атаковать большими силами, а гости сделают ставку на контратаки. «Краснодар» не так хорошо возвращается в оборону, поэтому шансы у «Зенита» обязательно будут.

- В прошлом сезоне в Краснодаре соперники выдали спектакль. «Зенит» вырвал победу 3:2 в компенсированное время. Ждете сейчас града голов?
- С учетом атакующего потенциала команд голов вроде бы должно быть много. Но мне почему-то кажется, что на этот раз игра не получится сверхрезультативной. «Зенит» вообще прибавил в прагматичности. У Семака очень качественные защитники. При этом они будут действовать гораздо собраннее, чем против «Крыльев» и «Тамбова», которые забивали питерцам.

- Есть противоядие против трио Артем Дзюба - Сердар Азмун - Малком?
- Это, безусловно, проблема для «Краснодара». Но Мурад Мусаев неплохой тактик. Он обязательно что-то придумает. Вопрос - насколько его план на игру будет реализован футболистами. Ведь тот же Малком прибавляет с каждым матчем.

Сергей Ташуев

- Отсутствие Ари, Виктора Классона, Уроша Спайича и Дмитрия Стоцкого ослабило «Краснодар»?
- Классон давно не играет. Ари - тоже. Это не какие-то новые потери. Хуже, что Юрий Газинский пока не набрал форму. У Вандерсона есть небольшие проблемы. Но потери для хозяев точно не критические.

- При этом Магомед-Шапи Сулейманов опять начнет игру на скамейке?
- Это уже на усмотрение тренерского штаба. Мусаев видит команду, работает с ней каждый день. Шапи могут и сразу поставить. Но ему пока не хватает целостности действий. Может сыграть ярко, а иногда выпадает из командной игры. Шапи – очень эмоционален, как все южане.

- Так кто все же фаворит - «Зенит»?
- Фаворита сегодня нет. Очки нужны и тем, и другим. Все решат действия лидеров в отдельных эпизодах. Многое зависит от того, кто откроет счет. Если это сделает «Зенит», его задача намного упростится.

- Видели, как «Краснодар» отыграл 111 минут против «Ростова»?
- Это матч столько продолжася, а играли ребята меньше. В конце футболисты больше стояли на поле, ждали, пока судьи разберутся. За такое время трава могла в Ростове подрасти (смеется). Мне кажется, в Европе с системой VAR как-то быстрее разбираются. У нас слишком долгие паузы. Надо судьям подстроиться уже под новые реалии. Принимать решения быстрее.

Матч «Краснодар» - «Зенит» начнется 5 июля в 20.30 по московскому времени.

Штанга после пенальти Миранчука сделала матч «Краснодар» – «Зенит» золотым

Турнирная таблица РПЛ

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умер отец Хабиба НурмагомедоваJaguar Land Rover выпустят водородный автомобильКлассическая победа. ЦСКА выиграл в дербиНурмагомедов не сдержался во время похорон отцаСлова Хабиба во время похорон отца заденут вас за живоеЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Сергей Ташуев: Не считаю «Зенит» фаворитом матча в Краснодаре
Сергей Ташуев: Не считаю «Зенит» фаворитом матча в Краснодаре
Бывший главный тренер краснодарского клуба поделилмя с «Советским спортом» ожиданиями от центральной встречи 26-го тура, в которой зенитовцы могут оформить досрочное чемпионство.
05.07.2020 14:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп
Тедеско в два раза «быстрее» Кононова и в девять – Романцева. А хуже в «Спартаке» был только Лаудруп
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско потерпел уже четыре домашних поражения в премьер-лиге.
05.07.2020 13:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Роналду вернул украденное у него в Черкизове, Левандовски впервые в жизни пробил «полтинник»
Роналду вернул украденное у него в Черкизове, Левандовски впервые в жизни пробил «полтинник»
«Советский спорт» – о насыщенных событиях стартовавшего европейксого футбольного уик-энда.
05.07.2020 11:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
ЦСКА разгромил «Ахмат», «Зенит» сегодня может стать чемпионом, а «Спартаку» плохо и без VAR
ЦСКА разгромил «Ахмат», «Зенит» сегодня может стать чемпионом, а «Спартаку» плохо и без VAR
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
05.07.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина
Николич считает, что VAR душит футбол, а Федотов не знает, заплатят ли «Зениту» за Кокорина
Главные тренеры «Локомотива» и «Сочи» подытожили нулевую ничью в Черкизове в рамках 26-го тура РПЛ.
04.07.2020 23:56
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Штанга после пенальти Миранчука сделала матч «Краснодар» – «Зенит» золотым
Штанга после пенальти Миранчука сделала матч «Краснодар» – «Зенит» золотым
«Локомотив» упустил прекрасную возможность победить «Сочи» в 26-м туре РПЛ и открыл питерскому клубу дорогу к оформлению досрочного чемпионства уже 5 июля.
04.07.2020 22:57
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» пропустил три. Видео всех голов 26-го тура РПЛ
«Спартак» пропустил три. Видео всех голов 26-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
04.07.2020 22:30
Футбол
автор: Сергей Ващенко
«Тема бесед с Федуном – секрет», «Не обращал на немца внимания». Тренеры объяснили фиаско «Спартака»
«Тема бесед с Федуном – секрет», «Не обращал на немца внимания». Тренеры объяснили фиаско «Спартака»
Доменико Тедеско и Сергей Первушин подвели итоги матча 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» уступил на своем поле «Тамбову» – 2:3.
04.07.2020 22:10
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Тренер «Динамо» Новиков – никакой». А Тедеско разве лучше?
«Тренер «Динамо» Новиков – никакой». А Тедеско разве лучше?
«Спартак» не воспользовался домашней осечкой динамовцев в 26-м туре РПЛ – и сам потерпел поражение на своем поле. От «Тамбова».
04.07.2020 21:12
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)
VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)
Красно-белые потерпели поражение от клуба-дебютанта РПЛ на родной «Открытие Арене», дважды выходя вперед в счете.
04.07.2020 20:28
Футбол
автор: Антон Борисов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика