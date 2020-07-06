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Сергей Семак: «Зенит» голоден до новых побед, а обсуждать, что было при Манчини и Луческу, не берусь
06 июля 00:29
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"

Сергей Семак: «Зенит» голоден до новых побед, а обсуждать, что было при Манчини и Луческу, не берусь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром» (4:2), в котором питерцы оформили шестое российское чемпионство.

- Какой момент стал ключевым? – вопрос Семаку, который выиграл второе золото из двух возможных с момента назначения в «Зенит».
- Отраженный Андреем Луневым пенальти. Психологически это встряхнуло команду. Ведь в первом тайме мы смотрелись неважно. И то, что Лунев не дал сопернику повести в счете, имело решающее значение. После перерыва «Зенит» уже контролировал игру, создавал моменты и заслуженно довел дело до победы.

- Оставшиеся четыре матча не имеют турнирного значения. Дадите игровое время молодежи?
- Ротация будет обязательно, но в каком объеме - решим в ближайшие дни.

- Вроде бы Далер Кузяев имеет предложения из-за рубежа. Он покинет «Зенит»?
- Мы хотим, чтобы он остался. Но у него заканчивается контракт, и Далер сам выбирает, где продолжать карьеру.

- Почему второй год подряд вам удается то, чего не достигли Мирча Луческу и Роберто Манчини?
- Я не берусь обсуждать моих предшественников. Коллеги достигли многого в футболе. Главное для меня - то, что происходит сейчас. Те эмоции, которые я вижу у ребят, говорят о том, что они по-прежнему голодны до побед. «Зенит» хочет продолжать выигрывать. И не надо думать, что в России простой чемпионат. Простых чемпионств не бывает.

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- Год назад вы оформили титул за три тура до финиша, теперь - за четыре... Все-таки конкуренция снижается?
- Итоговый результат складывается из суммы отдельных матчей. После рестарта мы все игры провели максимально собранно. Это позволило оформить чемпионство так рано. Но, повторюсь, это совсем не легко - выходить на поле и каждый раз доказывать свое превосходство.

- Почему с первых минут сыграли против «Краснодара» по схеме 4-4-2. И с чем была связана замена Магомеда Оздоева?
- С его плохим самочувствием. Было очень жарко. Магомед подустал... У нас были плановые замены, чтобы освежить игру. И все себя оправдали. Юрий Жирков вышел блестяще, Дуглас Сантос после перехода в центральную зону тоже отработал качественно.

- Генеральный директор »Зенита» Александр Медведев заявлял, что все трансферные вопросы будут обсуждаться после окончания сезона. Уже есть понимание, кто усилит команду?
- Работаем во всех направлениях. Руководство знает мою позицию. А что оно решит, узнаем в ближайшее время.

- Сколько молодых игроков могут выйти в стартовом составе в 27-м туре против «Сочи»?
- Посмотрим, сколько ребят будет готово. Надо побеждать.

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