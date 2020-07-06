Сергей Семак: «Зенит» голоден до новых побед, а обсуждать, что было при Манчини и Луческу, не берусь

- Какой момент стал ключевым? – вопрос Семаку, который выиграл второе золото из двух возможных с момента назначения в «Зенит».

- Отраженный Андреем Луневым пенальти. Психологически это встряхнуло команду. Ведь в первом тайме мы смотрелись неважно. И то, что Лунев не дал сопернику повести в счете, имело решающее значение. После перерыва «Зенит» уже контролировал игру, создавал моменты и заслуженно довел дело до победы.

- Оставшиеся четыре матча не имеют турнирного значения. Дадите игровое время молодежи?

- Ротация будет обязательно, но в каком объеме - решим в ближайшие дни.

- Вроде бы Далер Кузяев имеет предложения из-за рубежа. Он покинет «Зенит»?

- Мы хотим, чтобы он остался. Но у него заканчивается контракт, и Далер сам выбирает, где продолжать карьеру.

- Почему второй год подряд вам удается то, чего не достигли Мирча Луческу и Роберто Манчини?

- Я не берусь обсуждать моих предшественников. Коллеги достигли многого в футболе. Главное для меня - то, что происходит сейчас. Те эмоции, которые я вижу у ребят, говорят о том, что они по-прежнему голодны до побед. «Зенит» хочет продолжать выигрывать. И не надо думать, что в России простой чемпионат. Простых чемпионств не бывает.

- Год назад вы оформили титул за три тура до финиша, теперь - за четыре... Все-таки конкуренция снижается?

- Итоговый результат складывается из суммы отдельных матчей. После рестарта мы все игры провели максимально собранно. Это позволило оформить чемпионство так рано. Но, повторюсь, это совсем не легко - выходить на поле и каждый раз доказывать свое превосходство.