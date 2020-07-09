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Леонид Федун: Газизов начнет работу в «Спартаке» на этой неделе. Мы потеряли 15-20 процентов бюджета
09 июля 00:01
автор: Юлия Григорьевская

Леонид Федун: Газизов начнет работу в «Спартаке» на этой неделе. Мы потеряли 15-20 процентов бюджета

Владелец «Спартака» после матча с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал уход генерального директора клуба Томаса Цорна и анонсировал назначение на его место Шамиля Газизова.

- Как вам матч?
- Хотелось победить, по игре мы были лучше. Это была наша лучшая игра после перерыва. Где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локомотив». Я ребятам сказал, чтобы они потерпели до конца чемпионата, потому что осталось не так долго.

- Как вам поведение Доменико Тедеско, которого удалили? Солидарны с его нервной реакцией?
- Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что сделал бы. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, и сейчас судейство очень похоже на то, что было тогда.

«Я шокирован». Тедеско – о судействе дерби «Спартак» – «Локо» и своем удалении

- Вы недовольны арбитрами?
- Мы договорились, что не комментируем судейскую тему. Вы сами все видели, и сами делайте выводы.

- Накануне дерби было объявлено об уходе Цорна. Чем продиктовано это решение?
- Это наша внутренняя кузня, я не буду ее комментировать. С Цорном расстались по-доброму. Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. Могу сказать, что на этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора «Спартака».

- Чем привлекла кандидатура гендиректора «Уфы»?
- А вы разве не знаете, какие успехи у «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете добивается успехов, ведет правильную селекционную работу - а это то, что нам необходимо. После очередной девальвации рубля и коронавируса «Спартак» потерял 15-20 процентов бюджета.

- «Спартак» будет существовать в стесненных финансовых условиях?
- А кто сейчас не в стесненных условиях? Все, кроме одного клуба. Но бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять-шесть раз, а результаты похожие. Значит, наш потенциал в пять-шесть раз выше.

- Какие поставите перед Газизовым задачи?
- О задачах Газизова потом расскажу. А пока радуйтесь, что я дал вам инсайд.

- Каков кредит доверия к Тедеско?
- Я встречался с Тедеско и сказал, что я в него верю. Вы сами видели, что игра с «Локомотивом» была правильной.

- Останется ли Тедеско на следующий сезон?
- Да.

Тедеско не уволился, но удалился. «Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью (видео)

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Леонид Федун: Газизов начнет работу в «Спартаке» на этой неделе. Мы потеряли 15-20 процентов бюджета
Леонид Федун: Газизов начнет работу в «Спартаке» на этой неделе. Мы потеряли 15-20 процентов бюджета
Владелец «Спартака» после матча с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал уход генерального директора клуба Томаса Цорна и анонсировал назначение на его место Шамиля Газизова.
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