Леонид Федун: Газизов начнет работу в «Спартаке» на этой неделе. Мы потеряли 15-20 процентов бюджета

- Как вам матч?

- Хотелось победить, по игре мы были лучше. Это была наша лучшая игра после перерыва. Где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локомотив». Я ребятам сказал, чтобы они потерпели до конца чемпионата, потому что осталось не так долго.

- Как вам поведение Доменико Тедеско, которого удалили? Солидарны с его нервной реакцией?

- Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что сделал бы. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, и сейчас судейство очень похоже на то, что было тогда.

- Вы недовольны арбитрами?

- Мы договорились, что не комментируем судейскую тему. Вы сами все видели, и сами делайте выводы.

- Накануне дерби было объявлено об уходе Цорна. Чем продиктовано это решение?

- Это наша внутренняя кузня, я не буду ее комментировать. С Цорном расстались по-доброму. Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. Могу сказать, что на этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора «Спартака».

- Чем привлекла кандидатура гендиректора «Уфы»?

- А вы разве не знаете, какие успехи у «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете добивается успехов, ведет правильную селекционную работу - а это то, что нам необходимо. После очередной девальвации рубля и коронавируса «Спартак» потерял 15-20 процентов бюджета.