«Спартак» оскорбили в Питере, в финале Кубка России «Зенит» и «Химки», «Локо» - в групповом этапе Л

Босс красно-белых Леонид Федун на этот раз обошелся без критики судейства, а инициативу у него в этом вопросе перехватил новый спартаковский гендиректор Шамиль Газизов. По его словам, на сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». «Хочется сказать различные плохие слова, но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи», — заявил после игры Газизов.

Вскоре VAR отменил гол «Спартака», зафиксировав офсайд у Самуэля Жиго, который отправил мяч в сетку после передачи Александра Соболева. Но уже через несколько минут спартаковский форвард стал автором чистого гола. Победный мяч в самой концовке первого тайма забил Далер Кузяев, замкнувший прострел Малкома. После перерыва у гостей был единственный реальный шанс спасти игру, но Соболев из отличной позиции пробил головой мимо ворот.

Открыли счет в матче хозяева благодаря пенальти, назначенного при помощи VAR. Главный арбитр Сергей Иванов нарушения в эпизоде перед 11-метровым не усмотрел и использовал подсказку видеопомощников, которые определили фол в штрафной Илья Гапонова на Сердаре Азмуна. В том, что так оно и было, можно легко убедиться, посмотрев повтор.

Вчера состоялся долгожданный полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», в котором питерский клуб одержал победу – 2:1 . Все голы были забиты в первой половине встречи, а ряд судейских решений уже привычно вызвал шквал критики и разногласий.

При этом стоит заметить, что претензии можно предъявить разве что к судьям, отвечающим за VAR, но никак не к Иванову. Он отработал неплохо. А вот его видеоассистенты Евгений Турбин и Андрей Болотенков непонятным образом не захотели просмотреть пару спорных эпизодов, которые могли сыграть в пользу москвичей. Особенно момент с Соболевым в штрафной площади «Зенита» на предмет возможного пенальти.

Матч также ознаменовался скандальным баннером питерских болельщиков в адрес Федуна. На нем было изображено лицо владельца красно-белых с подписью «Черное зеркало, первая серия». Не трудно догадаться, что это отсыл к сериалу, в первом эпизоде которого премьер-министр Великобритании совокупляется со свиньей ради спасения принцессы, выполняя требование террористов.

Подобный баннер естественно не был согласован с РФС, так что «Зениту» грозит наказание. Газизов на это ответил следующим заявлением: «Есть вещи, которые называются простым словом – подлость. Я не буду уподобляться сопернику. Это нехорошо. Мы уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно».

Федун в итоге назвал «Зенит» дутым чемпионом и спрогнозировал, что в «Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки». «Спартак» тем временем остался без еврокубков впервые с 2015 года.

ЮРАН ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КУБКА И ОБРАТИЛСЯ В ПРОКУРАТУРУ

Соперником «Зенита» в главном матче Кубка России, который примет Екатеринбург, станут «Химки». В воскресенье команда Сергея Юрана победила в гостях «Урал» - 3:1, лишив проигравших домашнего финала. Причем все свои голы новоиспеченные финалисты забили в первом тайме.

Лидер атак гостей Владимир Дядюн в перерыве признался, что «Химкам» легче, чем сопернику. Так как подмосковная команда планомерно готовилась именно к этому матчу, а «Урал» вынужден был играть через два дня на третий.

Провал в полуфинале Кубка стоил должности главному тренеру команды из Екатеринбурга Дмитрию Парфенову. После игры он написал заявление об отставке, которая была принята руководством клуба.

Юран же, комментируя победу своей команды, отметил, что было тяжело после пандемии вывести игроков на пик формы, правильно выстроить сборы, подготовить игроков психологически. «На протяжении трех месяцев шли вбросы о нашем клубе. Воспользуемся ли мы путевкой в премьер-лигу или не воспользуемся. Нам нужно было ограждать команду от всей этой информации. И сегодня «Химки», считаю, доказали, что мы по праву вышли в РПЛ и должны там играть. За бортом в Кубке у нас остались «Рубин», «Оренбург», «Торпедо», теперь - «Урал».

Уже на протяжении двух недель из разных источников поступает информация, что за спиной клуба, гендиректора и главного тренера продано наше место в РПЛ. Не буду утверждать, что «Крыльям Советов». И что деньги уже лежат не депозите. Но, тем не менее, разговоры идут. Я уже обратился в РФС и прокуратуру Московской области, чтобы ситуацию взяли на контроль», - сделал наставник «Химок» сенсационное заявление.

«ЛОКОМОТИВ» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО, «ДИНАМО» - ШЕСТОЕ

В случае победы «Зенита» в Кубке России московское «Динамо» получит путевку в квалификационный раунд Лиги Европы. Вчера бело-голубые обыграли на выезде в перенесенном матче 23-го тура «Краснодар» - 2:0, набрали 41 очко и досрочно заняли шестое место. Хозяева большую часть встречи провели в меньшинстве после удаления на 17-й минуте голкипера Матвея Сафонова за фол последней надежды.

«Быки» потеряли шансы на второе место. Команда Мурада Мусаева отстает на пять очков от «Локомотива» и на два опережает ЦСКА, который еще может побороться за третью строчку в таблице. В заключительном туре чемпионата 22 июля «Краснодар» дома примет «Ахмат», а армейцы встретятся в Москве с «Тамбовом».

Что касается железнодорожников, то они обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов третий год подряд. Напомним, что после громкого расставания с легендой клуба Юрия Семина руководство клуба подвергается жесткому прессингу со стороны фанатов команды. Одним из принципиальных вопросов для красно-зеленых было попадание в ЛЧ по итогам сезона, так как Палыч оставил команду на втором месте, после чего ее принял серб Марко Николич.

После игры в Краснодаре пресс-служба «Локо» из-за сбоя в сети не смогла зайти в свой твиттер-аккаунт, чтобы поздравить болельщиков. И смогла сделать это при помощи РПЛ. Аккаунт премьер-лиги разместил короткое сообщение: «Дааа!!! Мы сыграем в ЛЧ третий сезон подряд!» С чем «Локомотив» и поздравляем.

КВЯТ НЕДОВОЛЕН ГОНКОЙ В ВЕНГРИИ

Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и вышел в лидеры общего зачета, обойдя партнера по команде («Мерседес») Валттери Боттаса. Финн занял лишь третье место после неудачного старта. А вторым на этапе стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), несмотря на то, что по дороге на стартовую решетку голландец не сумел удержать свой болид и повредил его. Механики успели устранить поломку за несколько минут до начала гонки.

Шестикратный чемпион мира одержал свою восьмую победу в Венгрии и сравнялся с достижением Михаэля Шумахера, который рекордные восемь раз первенствовал на Гран-при Франции на трассе «Маньи-Кур».

Российский пилот Даниил Квят («Альфа Таури») финишировал 12-м. «Мне нужно пересмотреть гонку, чтобы ее лучше понять. Я чувствовал, что сегодня есть шанс финишировать в очках, в итоге только 12-е место, которым я не очень удовлетворен», - прокомментировал Квят свое выступление.