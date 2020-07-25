РПЛ-2020/21 стартует 8 августа, баннер против Федуна потянул на полмиллиона, «ПСЖ» выиграл Кубок

В ФНЛ в новом сезоне выступят на два клуба больше – 22 вместо нынешних 20. Турнир пройдет с 1 августа по 15 мая. Последним участником лиги стала владикавказская «Алания», заявку которой предпочли КАМАЗу и «Долгопрудному».

Что касается календаря-2020/21, то сезон в РПЛ стартует уже 8 августа, а завершится – 16 мая следующего года. В турнире выступят 16 клубов. Предложение о расширении числа участников до 18 команд не прошло – клубы на общем собрании 23 июля проголосовали против. Зимняя пауза продлится с 17 декабря по 26 февраля. Перерыв, связанный с играми национальной сборной, намечен на первые дни сентября: 3-го Россия играет в Лиге наций домашний матч с Сербией, а 6-го - в гостях с Венгрией.

От исхода кубкового финала зависит также состав участников матча за Суперкубок России-2020 который состоится 7 августа на «ВЭБ Арене». «Зенит» пока ждет своего соперника и сыграет либо снова с «Химками», либо с «Локомотивом», занявшим второе место по итогам первенства премьер-лиги.

Вчера состоялось заседание исполкома РФС, на котором были утверждены контуры календаря следующего сезона . В завершающемся же сезоне-2019/20 осталось провести всего один матч – финал Кубка России пройдет в это воскресенье в Екатеринбурге. Почетный трофей разыграют «Зенит» и «Химки». В случае победы подмосковной команды, химчане попадут сразу в групповой раунд Лиги Европы. Если же верх возьмут чемпионы России-2020, то последняя еврокубковая путевка от РПЛ достанется «Динамо», которое заняло шестое место в чемпионате страны.

«ЗЕНИТ» ОШТРАФОВАН НА 750 ТЫСЯЧ

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за различные нарушения болельщиков клуба на общую сумму в 750 тысяч рублей. Полмиллиона прилетело питерцам за оскорбительный баннер в адрес босса «Спартака» Леонида Федуна. Еще два штрафа — на 150 и 100 тысяч рублей выписаны за другие проступки.

Напомним, что во время полуфинального матча на Кубок России «Зенит» - «Спартак» (2:1), состоявшегося 19 июля в Санкт-Петербурге, на трибунах появился баннер с изображением лица владельца красно-белых с подписью «Черное зеркало, первая серия». Это отсыл к сериалу, в первом эпизоде которого премьер-министр Великобритании совокупляется со свиньей ради спасения принцессы, выполняя требование террористов. Подобный баннер естественно не был согласован с РФС.

Однако фанатское творчество за гранью фола было лишь частью общей перестрелки оскорбительными репликами в адрес друг друга как со стороны руководства «Зенита» и «Спартака», так и их болельщиков. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментируя обмен колкостями между клубами, заявил: «Мое отношение к этой перепалке – негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется».

КДК РФС также оштрафовал защитника «Спартака» Андрея Ещенко на 100 тысяч рублей. Спартаковец наказан за общение с болельщиками команды после матча 30-го тура с «Рубином» в Казани, который гости выиграл со счетом 2:1. Делегат матча отметил, что футболист нарушил дистанцию с болельщиками – она была меньше положенных полутора метров. Кроме этого Ещенко был без маски и перчаток.

Ранее защитник «Спартака» был оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на три кубковых матча за то, что после поражения от «Зенита» вышел на поле в футболке с унизительным посланием гендиректору питерского клуба Александру Медведеву. И хотя оно было зашифровано, КДК вынес обвинительный вердикт.

На 200 тысяч наказан главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России. С той же формулировкой наложен штраф в 300 тысяч на «Рубин» и ЦСКА (после игры с «Тамбовом»). «Динамо» расстанется с суммой на 50 тысяч меньше (за матч с «Оренбургом»).

ЦСКА МОЖЕТ РАССТАТЬСЯ С НАБАБКИНЫМ И КУПИТЬ ИГРОКА «РИВЕР ПЛЕЙТ»

Ветеран армейцев защитник Кирилл Набабкин может покинуть ЦСКА. Контракт 33-летнего футболиста истекает в конце июля и, вполне вероятно, не будет продлен. Набабкин играл за красно-синих на протяжении 10 лет, став с командой трехкратным чемпионом России.

В то же время ЦСКА проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю. По сообщению СМИ, сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро. Игрок выступает за аргентинскую команду с начала 2019 года. До этого колумбиец играл в «Карпатах», откуда был отдан в аренд «Ривер Плейту».

«Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошем Дегенеком. Руководство красно-белых контактировало с представителями сербского клуба по поводу возможного трансфера футболиста. Контракт 26-летнего игрока с «Црвеной Звездой» действует до июня 2021 года, а сумма трансфера может составить два млн евро. Дегенек входил в заявку сборной Австралии на ЧМ-2018, однако не сыграл ни в одном матче на турнире.

МАКРОН СПРОСИЛ У МБАППЕ О ТРАВМЕ

«ПСЖ» в 13-й раз выиграл Кубок Франции, победив в финальном матче — «Сент-Этьен» благодаря голу Неймара. 28-летний бразилец отличился на 14-й минуте. В середине первого тайма с поля был удален защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, получивший прямую красную карточку за грубый фол на Килиане Мбаппе.

Во время награждения президент Франции Эммануэль Макрон поинтересовался у Мбаппе, есть ли у него перелом. На что чемпион мира ответил, что так не думает, но после игры сразу отправится в больницу.

Напомним, что футбольный сезон во Франции в конце апреля был завершен досрочно из-за пандемии и не был доигран летом в отличии от большинства европейских стран. По его итогам «ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1.

В КХЛ НОВЫЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КЛУБ

Очередной клуб КХЛ подвергся массовому заражению коронавирусной инфекцией. «Северсталь» в официальной группе клуба «ВКонтакте» подтвердила, что в команде выявлены девять случаев заболевания. В сообщении говорится, что сдавшие положительные тесты на COVID-19 хоккеисты находятся на самоизоляции под наблюдением медиков. Болезнь у спортсменов протекает бессимптомно.

В четверг «Северсталь» объявила об отмене тренировочного выездного сбора в УТС «Долгопрудный». Хоккеисты решили продолжить подготовку к сезону в Череповце.

Напомним, что ранее коронавирус был обнаружен в «Спартаке», который вынужден был прервать тренировочный сбор в Новогорске, а также в «Барысе», ЦСКА и «Авангарде», ставшим безоговорочным лидером по печальному показателю – в стане «ястребов» подхватили китайскую заразу сразу 20 человек.