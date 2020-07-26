«Зенит» разбил Кубок, Ловрен на замену Ивановичу, Талалаев сменит «Крылья» на «Ахмат»

«ЗЕНИТ» СТАЛ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА

«Зенит» выиграл Кубок России, победив в Екатеринбурге в финале «Химки» - 1:0 благодаря голу с пенальти на 84-й минуте Артема Дзюбы. Эпизод не вызвал сомнений у главного арбитра встречи Владимира Москалева, который не стал запрашивать помощь VAR. Наставник чемпионов страны-2020 Сергей Семак также отметил, что фол на Малкоме был очевидный, а вот его коллега из подмосковной команды Сергей Юран с этим не согласен.

«Посмотрел пенальти, почитал комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», - заявил по этому поводу Юран. А губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравив «Химки» с хорошей игрой, написал в твиттере, что «если «Зенит» и мог победить, то только так».

«Химки» не удивление не только не выглядели мальчиками для битья, но стали трудным соперником для «Зенита», выигравшим чемпионат в премьер-лиге с внушительным 15-очковым отрывом от второго места. На последних минутах матча химчане нашли в себе силы и прижали соперника к воротам. После удара Егора Данилкина мяч даже попал в штангу, отскочив после этого к голкиперу сине-бело-голубых Михаилу Кержакову. Но все же «Зенит» удержал преимущество в основное время и стал четырехкратным обладателем Кубка, сделав в сезоне золотой дубль.

Получив трофей из рук президента РФС Александра Дюкова, питерские футболисты выронили его перед началом командного фотографирования и в итоге разбили хрустальную крышку. Не удержал приз Бранислав Иванович, который, не исключено, вскоре покинет «Зенит». Его партнер по линии обороны Ярослав Ракицкий уже поблагодарил капитана команды в инстаграме: «Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!»

ЛОВРЕН ЗАНЯТ ПЕРЕХОДОМ В «ЗЕНИТ», А СМОЛЬНИКОВ УХОДИТ В «КРАСНОДАР»

На замену Ивановичу в Питер в ближайшее время может переехать защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен. Накануне он не принимал участие в командной фотосессии. Как сообщает Liverpool Echo, хорватский футболист отсутствовал, потому что занят своим переходом в «Зенит».

Чемпионы АПЛ-2020 проведут сегодня заключительный матч сезона против «Ньюкасла», после чего о сделке может быть объявлено официально. На покупку Ловрена, который играет в «Ливерпуле» с 2014 года, питерцы потратят 11 миллиона фунтов стерлингов. В сезоне-2019/20 защитник не был игроком основы и провел за мерсисайдцев во всех турнирах всего 15 матчей.

В то же время «Зенит» покидает защитник Игорь Смольников, выступавший за команду с 2013 года. По информации агента Александра Маньякова, игрок продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быки» предложили Смольникову контракт по схеме «2+1», что было принципиальным для футболиста. Чемпионы России-2020 в свою очередь рассматривали только вариант соглашения «1+1».

«ДИНАМО» ВЫСТУПИТ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

После поражения «Химок» в финале Кубка страны «Динамо», занявшее по итогам чемпионата России шестое место, получило путевку в Лигу Европы. Бело-голубые начнут выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.

Напомним, что ранее право участвовать в Лиге Европы завоевали ЦСКА и «Ростов». Армейцы стартуют на турнире с группового этапа, а ростовский клуб – с третьего квалификационного раунда.

ТАЛАЛАЕВ УШЕЛ ИЗ «КРЫЛЬЕВ», ЧТОБЫ СМЕНИТЬ В «АХМАТЕ» ШАЛИМОВА

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев покинул команду, которая по итогам сезона вылетела в ФНЛ, заняв 15-е место в чемпионате России. 47-летний специалист возглавил клуб из Самары всего месяц назад после отставки Миодрага Божовича, однако не смог справиться с поставленной задачей сохранения места в элите.

Впрочем, Талалаев пошел на такой шаг, чтобы остаться тренером команды РПЛ. Предметный интерес к его кандидатуре проявил «Ахмат», предложив двухлетний контракт. Клуб из Грозного намерен расстаться с нынешним главным тренером Игорем Шалимовым. Не прочь был пригласить экс-наставника самарцев и «Урал», который совсем недавно, после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3) расстался со своим тренером Дмитрием Парфеновым.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, руководить подготовкой команды к чемпионату ФНЛ пока будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. Уже 2 августа в первом туре «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Балтикой».

САМСОНОВ ПРОПУСТИТ ПЛЕЙ-ОФФ

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов не сыграет в предстоящем плей-офф НХЛ. Наш легионер получил травму и не поедет в Торонто. Россиянин останется в Вашингтоне, чтобы продолжить лечение.

Лидер «столичных» Александр Овечкин заявил, что команде будет не хватать Самсонова. «Мы с нетерпением ждем отъезда в Торонто. Конечно, будет тяжело находиться вдалеке от семьи. Однако все понимают, почему мы должны ехать туда. Мы соскучились по хоккею», - подчеркнул Овечкин.

А игроки «Эдмонтона» провели вчера тренировку в свитерах под 12-м номером. Таким образом почтив память нападающего Колби Кейва, который скончался в апреле от кровоизлияния в мозг после операции по удалению коллоидной кисты.

Напомним, что 25-летний хоккеист был введен в искусственную кому и переведен в отделение интенсивной терапии после хирургического вмешательства, но врачи к глубокому сожалению не смогли спасти Кейва.