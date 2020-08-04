Уход Кокорина в «Спартак» – грубый стратегический просчет «Зенита». Если не купить Миранчука

Двое остальных одной ногой уже за порогом клубной базы. Маммана, вероятно, уедет в аренду. В «Сочи» он получит необходимую практику и шанс вернуться на прежний уровень. Ригони ранее дважды отправлялся из Петербурга в серию А, где выступал за «Аталанту» и «Сампдорию», так что итальянским клубам известен хорошо. Да и у спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибальты остались обширные связи в Италии, где он работал скаутом в «Ювентусе», «Милане» и «Торино».

Остается одна легионерская вакансия. И на нее претендуют аргентинцы с итальянскими паспортами Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони . Фаворитом пока выглядит Дриусси. Он здорово смотрелся на поле и выбыл весной из основы только из-за того, что на поле, по старой формуле лимита, могли выходить не более шести иностранцев. С выздоровлением Малкома Себастьяну пришлось подвинуться.

Сложности чемпиона лежат, как ни странно, в кадровой плоскости и связаны в первую очередь с новой формулой лимита на легионеров. При разрешенных восьми иностранцах (без учета представителей ЕАЭС) в заявке таковых сейчас у «Зенита» 10... Значит, как минимум двое должны покинуть команду. Очевидно, что только что пришедший на место Бранислава Ивановича Деян Ловрен , выкупленный у «Порту» после годичной аренды Йордан Осорио , мастер радиоуправляемых передач Ярослав Ракицкий , основной левый защитник Дуглас Сантос , король опорной зоны Вильмар Барриос , дорогостоящий дриблер Малком и лучший бомбардир РПЛ Сердар Азмун, необходимы Сергею Семаку в любом случае.

«Зенит» второй сезон подряд уверенно выиграл чемпионат России, увеличив прошлогодний отрыв от «Локомотива» почти двукратно – с 8 очков до 15. Велик соблазн назвать петербуржцев безальтернативным фаворитом и стартующего 8 августа чемпионата-2020/21. Причин тому множество – от качества состава до мощных финансовых ресурсов. Однако если внимательнее вглядеться в сине-бело-голубое небо, можно разглядеть на нем пусть не грозовые тучи, но, по крайней мере, тревожные облачка.

Проблема в том, что покупателей на 27-летнего полузащитника не видно, а отдавать Ригони в аренду – значит лишиться его следующим летом бесплатно, по истечении срока контракта. Колоссальным ударом по бюджету это, конечно, не станет, но стоит помнить о финансовом фэйр-плей. Да и 5 млн евро на дороге не валяются. Эти деньги с лихвой окупили бы переход Осорио (3,5 млн за выкуп + 1 млн за прошлогоднюю аренду). К тому же, трансфер самого Ригони обошелся »Зениту» в 2017 году в 9 миллионов...

ПРОДАЖА АЗМУНА ПРОБЛЕМУ ТОЖЕ НЕ РЕШИТ

Единственный легионер питерцев, на которого в Европе есть стабильный спрос, это Азмун. За иранца готовы заплатить топ-клубы Италии и Испании. Однако его продажа проблему переизбытка легионеров не решит, поскольку в этом случае Артем Дзюба останется в одиночестве. Даже наличие двоих форвардов в схеме Семака 4-4-2 – явный недобор, поскольку ставит команду в зависимость от их состояния и здоровья. А уж одному Дзюбе на острие точно придется несладко.

Следовательно, Азмуну в случае ухода требуется замена. И вновь «Зенит» упирается в лимит на легионеров. Качественных россиян на эту позицию на рынке минимум, а те, кто есть, обойдутся дорого. Да, в «Локомотиве» есть забивавший «Реалу» и «Барселоне» Федор Смолов, у «Динамо» – Николай Комличенко, а в «Спартаке» – Александр Соболев. Но москвичи точно заломят за своих игроков такую сумму, что выгода от продажи лучшего бомбардира за 20-25 млн сойдет на нет. К тому же двое последних дублируют по функционалу Дзюбу.

Пожалуй, наиболее интересным выглядел бы переход «железнодорожников» Смолова или Алексея Миранчука. Первый мог бы составить интересный дуэт с Дзюбой. Второй – закрыть позицию на фланге, освободив Малкома для перевода в переднюю линию, или взять на себя роль плеймейкера в 4-2-3-1. Но «Зенит» при Семаке так не играл, а менять модель по ходу сезона – не самое логичное решение. Бразилец же – просто не профильный форвард, он намного полезнее в свободных зонах и на фланге. К тому же «Локо» скорее отдаст Миранчука заграницу за 20-25 млн, чем продаст прямому конкуренту дешевле 40-50 млн. Да и Смолов в условиях кадрового дефицита и отсутствия конкуренции на позиции нападающего (Лука Джорджевич и Эдер с ролью забивалы точно не справятся) красно-зеленым необходим как воздух.

Еще есть вариант с перемещением в пару к Дзюбе Дриусси. Семак несколько раз в течение двух последних сезонов использовал эту опцию. Но все-таки аргентинец не страйкер, необходимый в передней линии. Перевод туда здорово проявившего себя в «Сочи» Андрея Мостового и Алексея Сутормина тоже вряд ли станет долгосрочным ответом на вызов. На уровне РПЛ такой ход может сработать, но как при этом выходить из группы в Лиге чемпионов?

Вот и получается, что внутренними ресурсами «Зениту» Азмуна не заменить, россиян на его позицию брать дорого (и рискованно), а размен на другого иностранца (например, Элдора Шомуродова) не решит задачу снизить нагрузку на позицию легионера.

ОТСУТСТВИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НА ФЛАНГАХ

Плюс нового лимита для Семака лишь в том, что теперь можно выпускать всех иностранцев одновременно, а значит, Дриусси получает долгожданное игровое время. Это увеличивает суммарный уровень мастерства стартового состава. Тем не менее, равноценной замены основным вингерам у «Зенита» нет. Весной на левом краю хорошо смотрелся Далер Кузяев, но в качестве флангового атакующего игрока он слишком ограничен по функционалу, а почти не игравшего Олега Шатова (584 минуты в чемпионате) отпустили в «Рубин». Да и с Кузяевым официально пока не продлили контракт, и он в статусе свободного агента может уехать в Европу.

Вот и получается, что на правом фланге из нынешнего состава могут сыграть Малком, Сутормин и Ригони. Но последнему, как уже было сказано, наверняка придется собирать чемоданы, а россиянин… даже не одна десятая Малкома. Страшно подумать, что будет, если бразильцу придется пропустить какое-то количество матчей. Особенно в Лиге чемпионов, где он должен сыграть ключевую роль в выходе команды в атаку со своей половины, поскольку Семак в еврокубках вынужден играть от обороны (медлительность центральных защитников обязывает, и Ловрен эту ситуацию не исправит). Все мы помним, что год назад Малком пропустил всю осень из-за травмы, так что такой риск существует.

Слева у Семака есть Дриусси, Юрий Жирков, Мостовой и тот же Сутормин, но и здесь у иностранца конкуренция невысока. Жирков великий профессионал, но через месяц ему стукнет 37, и как бы хорош он ни был, закрывать всю бровку ему с каждым годом тяжелее. Сутормин, как мы разобрались, игрок в лучшем случае на подмогу основным. Остается Мостовой, классно отыгравший сезон в «Сочи» (6 голов и 5 передач в 25 матчах), но делать на него ставку слишком рискованно просто в силу его молодости и неопытности. Совершенно неизвестно, как он проявит себя на новом уровне, в условиях намного более высоких требований, ответственности и давления и просто повышенного внимания.

Наверняка при поддержке партнеров-россиян Дриусси сдюжит (уж в РПЛ запросто), однако ставка на него означает, что продажа Дриусси невозможна. И этот факт возвращает нас к первоначальному посылу с перебором легионеров. Ведь даже уход Мамманы, Ригони и Азмуна (в размен на другого иностранца) не даст свободной вакансии для прихода нового легионера.

А она необходима, поскольку после отъезда Игоря Смольникова в «Краснодар» Вячеслав Караваев на правом фланге обороны остался в гордом одиночестве. Все-таки назвать его конкурентом 27-летнего Дениса Терентьева, проведшего в РПЛ за год аренды в «Уфе» всего 432 минуты и один полный матч, язык не поворачивается.

Вероятно, для решения этой проблемы «Зенит» присматривается к 25-летнему защитнику «Фортуны» Хану Айхану. Тот почти всю карьеру провел в центре обороны, а на краю на профессиональном уровне сыграл всего три матча, да и то в далеком 2014 году в бытность юным дарованием «Шальке», но это хоть какой-то вариант. И для Айхана придется... освобождать одну позицию легионера. Искать защитников в России? ЦСКА не отдаст Марио Фернандеса, как и «Краснодар» - Сергея Петрова, а «Локомотив» - Владислава Игнатьева. Только «Локо» есть шанс завалить деньгами, но стоит ли оно того? Впору задуматься, уж не вернуть ли на поле из тренерского штаба Семака Александра Анюкова?

ПРОДЛЕНИЕ КОКОРИНА СТАЛО БЫ СПАСЕНИЕМ

Просто невероятно, но все эти проблемы можно было решить одним росчерком пера – подписанием нового контракта с Александром Кокориным, не сыгравшим за «Зенит» в официальных матчах ни минуты после того памятного броска стулом в московской «Кофемании». Зимой Семак не скрывал, что очень хочет сохранить нападающего, и это был единственный раз за два года (и вообще-то, за всю карьеру тренера и футболиста), когда он вступил в публичную полемику с руководством. Но очевидено, что решение не оставлять Кокорина стало следствием принципиальной позиции владельцев, «Газпрома» или неких окологосударственных структур.

Меж тем, 29-летний нападающий, который на правах свободного агента достался «Спартаку», легко решил бы вопрос со вторым (или даже третьим, если Азмун останется) нападающим, закрыл бы оба фланга атаки, увеличил бы обойму квалифицированных игроков, дал бы Семаку больше вариативности при построении атакующих действий и наверняка выиграл бы конкуренцию у Дриусси. А значит – и это, пожалуй, главное на фоне всего сказанного выше – позволил бы освободить еще одну позицию для легионера, которой можно распорядиться с умом, увеличив конкуренцию на обоих краях атаки, усилив позицию правого защитника или найдя новичка в центр полузащиты, где тоже не все гладко. Барриос и Магомед Оздоев сейчас не имеют альтернативы, Кузяев готов уехать, Леон Мусаев слишком молод, а Александр Ерохин слаб в обороне и вообще давно не тот, что прежде.

Вот и получается, что «Зенит», имея на руках классного и очень нужного для команды и тренера футболиста в самом расцвете сил (доказано в «Сочи»), просто так, за здорово живешь бесплатно отдал его не только принципиальному противнику, но и в перспективе серьезному конкуренту. А всего и надо-то было не вставать в позу, забыть о скандальном (между прочим, нефутбольном) прошлом игрока (какие бы приговоры ни оставлял в силе Мосгорсуд) и заново просчитать выгоды от этого, безусловно, полезного союза.