Дмитрий Селюк: Кокорин никогда не заменит Азмуна даже наполовину

- Денис Глушаков покинул «Ахмат» и хотел бы продолжить карьеру в Москве. Потенциальным новым местом его работы называют «Химки». Но для этого ему нужно подписать контракт со «Спартаком», чтобы уйти в аренду. Иначе химчане вряд ли потянут его зарпалту...

- Я очень хорошо отношусь к Глушакову, Денис - опытный игрок. Из «Спартака» он ушел со скандалом, но оставил большой след в команде. Это все знают. Думаю, он пригодился бы многим командам РПЛ. Список точно не ограничивается «Химками».

- А в «Спартаке» его видите? Некоторые считают, что Глушаков замедляет игру, поэтому в команду Доменико Тедеско уже не впишется.

- Некоторые считали, что Шарль Каборе замедлял игру «Краснодара». После его ухода команда так ускорилась, что полностью провалила концовку чемпионата...

В России вообще много людей, не понимающих в футболе. Бывает, одна группа просто начинает вдруг пиарить кого-то. И оказывается, к примеру, что все звезды футбола собрались в «Уфе». Будто там создана академия уровня «Аякса». Но практика показывает обратное.

- «Уфу» после ухода Шамиля Газизова в «Спартак» некоторые теперь называют фарм-клубом красно-белых. Такой же эпитет используют и для «Химок», которые расторгли контракт с Сергеем Юраном и пригласили из спартаковской академии Дмитрия Гунько. Что думаете об этой истории?

- Многие считают, что я сотрудничал только с одним известным футболистом – Яя Туре. А я, к слову, если уж зашла речь о «Спартаке», был агентом Ильи Цымбаларя. Когда он умер, никто из московского клуба не помог его семье...

- Вы - помогли?

- Мне неудобно об этом говорить. Но об этом не раз в интервью вспоминал сын Ильи. Да, я помог.

А что касается Юрана, то мы давно знакомы, я вел его дела, когда он завершал игровую карьеру. Пристроил Сергея в «Штурм» из Граца, с которым он стал чемпионом Австрии, играл в Лиге чемпионов.

Его история с «Химками» закончилась. Можете так и написать. Сергей и руководство клуба обо всем договорились, пожали друг другу руки. Теперь Сергей свободен от всех обязательств. В «Химках» Юран доказал, что он очень хороший тренер. Думаю, долго без работы Сергей не останется.

- Юран хотел жаловаться на »Химки» в УЕФА, считая, что за его увольнением стоит «Спартак»...

- Никуда он жаловаться не будет. Повторюсь, он подписал с «Химками» все бумаги, ударил по рукам.

- С нового сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров: »8 иностарнцев + 17 россиян в заявке». Не слишком ли жестко?

- Этот лимит продавили агенты российских игроков. Теперь количество футболистов с паспортом РФ в клубах резко увеличится. 17 человек - это ж только основной состав. А ведь есть еще юношеские команды - до 19 и 17 лет. Умножьте на 16 клубов, получается под 800 футболистов с российскими паспортами! И Где их взять? Станислав Черчесов для сборной не может двадцать футболистов найти. Значит, уровень чемпионата будет падать. А значит, и сокращаться представительство России в еврокубках. Третью команду в Лиге чемпионов мы уже потеряли. И это не предел. Будет еще хуже.

- У «Зенита» на контрактах пока 10 легионеров. Скорее всего, Эмануэль Маммана отправится в аренду в «Сочи». А от кого еще будут избавляться питерцы - от Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони?

- Эти аргентинцы точно не поедут в условный «Сочи». Тогда уж в Италию. Ригони ведь уже был в аренде в серии А – ему не привыкать. А вот продать его или Дриусси сложно... Это же только «Локомотив» может выкупить контракт Гжегожа Крыховяка за 10 миллионов. И зачем? Игроку будет 31 год, он не молодеет. Правильнее было бы продлить аренду. А в Европе деньги считать умеют. Вот и «Зениту» в лучшем случае стоит рассчитывать на аренду своих аргентинцев.

- Реально ли продать в Италию Сердара Азмуна?

- Я в эти сообщения о переговорах с итальянскими клубами не верю. У «Зенита» Лига чемпионов на носу. Азмун – форвард очень хорошего класса. Его за такой короткий срок точно не заменить, учитывая, как он сыгрался с Артемом Дзюбой.

Не правильнее ли было сохранить Александра Кокорина, чтобы подстраховаться на случай отъезда Азмуна? Да послушайте: Корокин никогда не заменит Азмуна даже наполовину. И сравнивать не надо. Поэтому уверен, что прямо сейчас «Зенит» не отдаст Азмуна даже за приличные деньги.

- А есть ли шансы увидеть Алексея Миранчука в «Роме», «Милане», «Фиорентине». Что из этих вариантов правда?

- Все неправда! И Миранчуку не нужно уезжать в Италию. Ему в таком футболе будет тяжело. Его чемпионат – испанский. И уж в «Фиорентине» точно нечего делать – там столько югославских игроков потерялось...Еще хотел бы, пользуясь случаем, сказать об Остоне Урунове.

- А что с ним не так? Полузащитник «Уфы» близок к переходу в «Спартак». Молодые узбеки сейчас в РПЛ в цене. Скажем, «Локо» подписал Жасура Жалолиддинова, которого Юрий Белоус назвал «самым талантливым в своем возрасте»...

- Слушайте, про Белоуса я вам уже говорил. После его руководства клубом «Москва» у Михаила Прохорова пропало всякое желание заниматься футболом... А что касается Урунова и вообще футболистов из Узбекистана или Таджикистана. Трансферы таких игроков - бизнес для «Уфы», но не для клуба уровня «Спартака»!

Объясняю. «Уфа» купила Урунова за 200 тысяч долларов, дала ему зарплату 5 тысяч. Урунов отыграл 10 матчей, и «Спартак» его покупает уже за 2 миллиона при зарплате в 50 тысяч! Ну куда это годится?! Он что, обиделся бы, если б ему для начала дали 20 тысяч?..

Но дело не только в этом. Куда Урунова «Спартак» потом продаст? В Европе он везде легионер. В отличие, допустим, от африканцев, которые в той же Испании не считаются иностранцами наряду со всеми гражданами Евросоюза.

В общем, со всех сторон неликвидное вложение денег.