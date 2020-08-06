Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле

- Короткое межсезонье помешало полноценной подготовке? - Нет. Летний сбор у нас всегда короче зимнего, длительность не поменялась – 3-4 дня полной загрузки. Последний сбор обычно и проходит в таком формате. А товарищеские матчи летом мы и раньше не судили. Практика нужна зимой, во время длительной паузы, сейчас же последний официальный матч был всего 10 дней назад.

- Как состояние перед стартом сезона? - Чувствуем себя хорошо, сборы прошли продуктивно – уже сдали нормативы и теоретический тест. Отдохнуть после предыдущего сезона не успели, но, думаю, это даже к лучшему. Будем стараться, чтобы на нас меньше обращали внимание.

Физические нормативы были выполнены 2 августа всеми судьями кроме одного, имя которого не называется. Ему помешал спазм мышц - и в ближайшее время предстоит пересдача.

В четверг в Москве завершились предсезонные сборы арбитров, которые будут обслуживать матчи РПЛ-2020/21. Судьи проживали и проводили теоретические занятия в гостинице «Вега», а тренировались неподалеку – на стадионе «Спартаковец», куда их отвозил автобус. Из 60 человек на поле работали 58. Еще двое – Тихон Калугин и Антон Аверьянов – после завершения карьеры главных арбитров теперь будут привлекаться к играм только в качестве видеоассистентов.

- Что изменилось с приходом на пост главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи?

- Все, наверное, уже знают, что стало намного больше теории. И над изучением английского языка мы сейчас усиленно работаем.

- И как прогресс?

- Раньше, если честно, вообще почти ни слова не понимал. Сейчас заметные улучшения.

- Как же общались на поле с иностранцами?

- Есть стандартные фразы, которые на английском знают все. Такие как «свисток, «отойди», «влево», «вправо» и так далее. Поэтому проблем не было. Плюс некоторые легионеры РПЛ и по-русски хорошо понимают. А вообще на поле нет времени подолгу с кем-то разговаривать. Все всё понимают.

- Теории стало больше. Что она включает?

- Мы смотрим эпизоды из прошлого российского сезона и европейских чемпионатов. Анализируем свои моменты. Большой упор делается на правильном принятии дисциплинарных санкций, чтобы на поле всегда был порядок и отсутствовали разногласия. Кашшаи относится к этому очень строго.

- Позади первый полноценный сезон РПЛ с системой VAR. Как изменилось взаимодействие арбитров во время матча?

- С VAR стало работать спокойнее и увереннее. Не только нам, но, думаю, и командам. Были какие-то шероховатости, но сейчас проблем уже быть не должно - судьям подробно объяснили, как надо взаимодействовать. Вспомните Италию или Англию, у них тоже поначалу были скандалы. Сейчас идет четвертый год, и все нормализовалось. Люди привыкают, понимают, что требуется от VAR, в каких моментах видеоассистент вмешивается, а в каких - нет. Вот и мы привыкаем.

Очень важно, чтобы главный арбитр и видеоассистент одинаково трактовали эпизоды. Для этого у нас и проходят теоретические занятия. Нам дают определенную линию. Есть моменты черно-белые, а есть, как мы их называем, серые. Вот на сборах 24 арбитра и занимаются тем, чтобы прийти к общему мнению по всем трактовкам в зависимости от требований руководства.

- Как вы чувствуете себя в комнате VAR?

- Так же, как и на поле, присутствует волнение, но со стартовым свистком оно уходит. Хотя в комнате ощущения совсем другие, накал ничуть не меньше, чем в игре. Ты ведь один, и все ждут от тебя быстрого решения. Тут важна и скорость, и четкость. Не всегда это получается совместить, но с практикой появляется навык.

- Где вы себя лучше чувствуете?

- В поле, конечно. Уверен, все главные арбитры ответят то же самое.

- Что чувствуете, когда стоите в центре поля, а VAR проверяет эпизод?

- В эти мгновения думаю: «Хоть бы подтвердили мое решение, хоть бы не ошибся». Никогда не хочется ошибаться. Но чем пауза дольше, тем сильнее сомнения. Одно дело, когда назначил 11-метровый, тебе втихую его подтвердили, и ты спокойно готовишь процедуру исполнения пенальти. А бывает, что вроде четко видел эпизод, назначил пенальти, и пауза затягивается. Это очень неприятно.