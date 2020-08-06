ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
06 августа 17:58
автор: Артем Зибрак,

Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле

Один из ведущих российских футбольных арбитров рассказал о подготовке к стартующему 7 августа матчем за Суперкубок сезону-2020/21, на котором он сам будет работать.

В четверг в Москве завершились предсезонные сборы арбитров, которые будут обслуживать матчи РПЛ-2020/21. Судьи проживали и проводили теоретические занятия в гостинице «Вега», а тренировались неподалеку – на стадионе «Спартаковец», куда их отвозил автобус. Из 60 человек на поле работали 58. Еще двое – Тихон Калугин и Антон Аверьянов – после завершения карьеры главных арбитров теперь будут привлекаться к играм только в качестве видеоассистентов.

Физические нормативы были выполнены 2 августа всеми судьями кроме одного, имя которого не называется. Ему помешал спазм мышц - и в ближайшее время предстоит пересдача.

По завершении занятий, на вопросы «Советского спорта» ответил 38-летний сочинский арбитр Павел Кукуян. На матч «Зенит» - «Локомотив» в рамках Суперкубка 7 августа он заявлен резервным судьей.

- Как состояние перед стартом сезона?
- Чувствуем себя хорошо, сборы прошли продуктивно – уже сдали нормативы и теоретический тест. Отдохнуть после предыдущего сезона не успели, но, думаю, это даже к лучшему. Будем стараться, чтобы на нас меньше обращали внимание.

- Короткое межсезонье помешало полноценной подготовке?
- Нет. Летний сбор у нас всегда короче зимнего, длительность не поменялась – 3-4 дня полной загрузки. Последний сбор обычно и проходит в таком формате. А товарищеские матчи летом мы и раньше не судили. Практика нужна зимой, во время длительной паузы, сейчас же последний официальный матч был всего 10 дней назад.

- Что изменилось с приходом на пост главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи?
- Все, наверное, уже знают, что стало намного больше теории. И над изучением английского языка мы сейчас усиленно работаем.

- И как прогресс?
- Раньше, если честно, вообще почти ни слова не понимал. Сейчас заметные улучшения.

- Как же общались на поле с иностранцами?
- Есть стандартные фразы, которые на английском знают все. Такие как «свисток, «отойди», «влево», «вправо» и так далее. Поэтому проблем не было. Плюс некоторые легионеры РПЛ и по-русски хорошо понимают. А вообще на поле нет времени подолгу с кем-то разговаривать. Все всё понимают.

- Теории стало больше. Что она включает?
- Мы смотрим эпизоды из прошлого российского сезона и европейских чемпионатов. Анализируем свои моменты. Большой упор делается на правильном принятии дисциплинарных санкций, чтобы на поле всегда был порядок и отсутствовали разногласия. Кашшаи относится к этому очень строго.

- Позади первый полноценный сезон РПЛ с системой VAR. Как изменилось взаимодействие арбитров во время матча?
- С VAR стало работать спокойнее и увереннее. Не только нам, но, думаю, и командам. Были какие-то шероховатости, но сейчас проблем уже быть не должно - судьям подробно объяснили, как надо взаимодействовать. Вспомните Италию или Англию, у них тоже поначалу были скандалы. Сейчас идет четвертый год, и все нормализовалось. Люди привыкают, понимают, что требуется от VAR, в каких моментах видеоассистент вмешивается, а в каких - нет. Вот и мы привыкаем.
Очень важно, чтобы главный арбитр и видеоассистент одинаково трактовали эпизоды. Для этого у нас и проходят теоретические занятия. Нам дают определенную линию. Есть моменты черно-белые, а есть, как мы их называем, серые. Вот на сборах 24 арбитра и занимаются тем, чтобы прийти к общему мнению по всем трактовкам в зависимости от требований руководства.

- Как вы чувствуете себя в комнате VAR?
- Так же, как и на поле, присутствует волнение, но со стартовым свистком оно уходит. Хотя в комнате ощущения совсем другие, накал ничуть не меньше, чем в игре. Ты ведь один, и все ждут от тебя быстрого решения. Тут важна и скорость, и четкость. Не всегда это получается совместить, но с практикой появляется навык.

- Где вы себя лучше чувствуете?
- В поле, конечно. Уверен, все главные арбитры ответят то же самое.

- Что чувствуете, когда стоите в центре поля, а VAR проверяет эпизод?
- В эти мгновения думаю: «Хоть бы подтвердили мое решение, хоть бы не ошибся». Никогда не хочется ошибаться. Но чем пауза дольше, тем сильнее сомнения. Одно дело, когда назначил 11-метровый, тебе втихую его подтвердили, и ты спокойно готовишь процедуру исполнения пенальти. А бывает, что вроде четко видел эпизод, назначил пенальти, и пауза затягивается. Это очень неприятно.

Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Избавляемся от вирусов в машине: эффективны ли автомобильные ионизаторыFacebook объявила о запуске аналога TikTok на базе InstagramКакой автомобиль лучше: передний привод против заднего?Хорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Один из ведущих российских футбольных арбитров рассказал о подготовке к стартующему 7 августа матчем за Суперкубок сезону-2020/21, на котором он сам будет работать.
06.08.2020 17:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.
06.08.2020 15:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Череп ходил в бессменной косухе и с юности мыслил стратегически». Помогать ЦСКА будет русский Маск
«Череп ходил в бессменной косухе и с юности мыслил стратегически». Помогать ЦСКА будет русский Маск
У армейского клуба появился новый генеральный спонсор – компания, которую создал бизнесмен Антон Черепенников. Знающий его по школьным годам автор «Советского спорта» убежден, что такие люди способны встряхнуть весь наш футбол.
06.08.2020 10:47
Футбол
автор: Петр Терещенков
Не можем повторить. Германия возвращает зрителей на трибуны – и у нее получится лучше, чем у России
Не можем повторить. Германия возвращает зрителей на трибуны – и у нее получится лучше, чем у России
Новый сезон в футбольной бундеслиге хотят начать с болельщиками. В РПЛ с 1 августа разрешено заполнять стадионы на 50 процентов. Но если у немцев виден четкий план, то у нас попахивает авантюрой.
06.08.2020 08:56
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ
Газизов верит в чемпионство «Спартака», Гайч в ЦСКА на 5 лет, «МЮ» и «Интер» в четвертьфинале ЛЕ
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
06.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех
Шамиль Газизов: Когда детали наших переговоров с Кокориным вылезут наружу, это будет шок для всех
Генеральный директор «Спартака» стал гостем телевизионной программы «Футбол России».
06.08.2020 01:19
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Суперфинал Лиги Европы «Интер» – «МЮ» стал ближе. Как и отставка Конте (видео)
Суперфинал Лиги Европы «Интер» – «МЮ» стал ближе. Как и отставка Конте (видео)
Первыми четвертьфиналистами ЛЕ-2019/20 стали «МЮ», «Копенгаген», «Шахтер» и «Интер», причем миланцы прошли «Хетафе» лишь благодаря невероятному везению.
06.08.2020 00:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности
Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности
«Спартак» представил своего второго после Александра Кокорина летнего новичка – полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова, который переезжает в Москву из Уфы.
05.08.2020 20:28
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются
«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются
Главное, что надо знать о решающей стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, которая пройдет с 5 по 23 августа – преимущетвенно в Германии и Португалии.
05.08.2020 11:33
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Кокорин никогда не заменит Азмуна даже наполовину
Дмитрий Селюк: Кокорин никогда не заменит Азмуна даже наполовину
Известный футбольный агент прокомментировал «Советскому спорту» самые горячие трансферные новости РПЛ.
05.08.2020 10:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика