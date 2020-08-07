ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
07 августа 22:08
автор: Дмитрий Кузнецов,
автор фото: Константин Рыбин

Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком

Первый матч российского футбольного сезона-2020/21 обошелся без претензий к Михаилу Вилкову, которого почему-то принято считать «прозенитовским» арбитром.

Доигровка минувшего сезона настолько изобиловала неоднозначными судейскими решениями, что теперь каждый топ-матч болельщики и футбольная общественность ждут с опаской. По этой причине к главному судье Суперкубка России-2020 «Зенит» - «Локомотив» Михаилу Вилкову было приковано повышенное внимание.

У него и так-то репутация в болельщицкой среде, что называется, с душком. Но фанаты часто живут эмоциями, а не рассудком. На их мнение полагаться не совсем серьезно. Впрочем, и в оценках профессиональных экспертов нередко можно было слышать, что нижегородский арбитр не случайно имеет репутацию «прозенитовского».

«Зенит» действительно куда чаще побеждал с Вилковым, чем терял очки. Суперкубок стал 36-м матчем с участием питерской команды, на котором работал этот арбитр. И на «ВЭБ Арене» случилась уже 25-я победа сине-бело-голубых при 9 ничьих и всего двух поражениях. Однако это вовсе не значит, что Вилков – гарантия успеха команды с берегов Невы.

Что ж поделать, если у «Зенита» в России такое преимущество над конкурентами? При судействе Вилкова питерцы выиграли 69 процентов матчей - и это только четвертый результат для наших арбитров... В некоторых предыдущих встречах решения нижегородца действительно сыграли в пользу сине-бело-голубых. Ну и что с того? Квалификация российских рефери не самая высокая в Европе, это даже если мягко сказать. А потому наивно полагать, что при таком количестве матчей какому либо другому судье удалось бы вообще избежать ошибок.

При этом порой Вилков ошибался и против «Зенита». Например, в предыдущей встрече команды Сергея Семака с «Локо», когда 28 сентября 2019 года москвичи победили 1:0. На первой минуте того матча судья просмотрел пенальти на Магомеде Оздоеве, который на этот раз стал автором победного гола в Суперкубке-2020. А еще в поединке почти годичной давности был в компенсированное время отменен гол «Зенита» за игру рукой Алексея Сутормина, которую зафиксировал VAR.

В общем, не всегда Вилков помогает питерцам. И явно не собирался он этого делать в первом матче сезона-2020/21. Команда Семака выиграла без судейской помощи, а к главному арбитру встречи вообще трудно предъявить хоть какие-то претензии. Небольшая заминка вышла у Вилкова в середине второго тайма, когда он почему-то только после апелляций Малкома (мол, фол же на мне был грубый, куда ты смотришь?) показал желтую карточку Алексею Миранчуку за срыв атаки. Полузащитник «Локо» откровенно схватил рукой бразильца, который за секунду до этого перехватил мяч и убегал в контратаку. Сомневаться тут было не в чем, и правильно, что Вилков «послушал», пусть и после паузы, Малкома.

Еще один эпизод «на усмотрение» случился несколькими минутами позже, и снова может расцениваться как сомнение в пользу железнодорожников. Вилков не стал доставать второй горчичник для защитника хозяев Станислава Магкеева, уже висевшего на желтой. Хотя подкат в его исполнении был грубоват.

Это, пожалуй, все помарки – и ни одной в пользу «Зенита». Откуда же тогда сложилось мнение о прозенитовской репутации Вилкова? Второй подряд матч питерцев с железнодорожниками он, если и допускал помарки, то в московскую сторону...

Увы, наклеивание ярлыков сегодня стало обыденным явлением в нашем футболе. В какой-то мере это элементы информационной войны конкурентов по премьер-лиге. Слишком часто в последнее время в прессу стали вбрасываться фейковые новости. Особенно бьют они именно по «Зениту» - после второго кряду питерского чемпионства. Из этой оперы недавний «уход» Семака в «Локомотив». Да и «сенсация» накануне Суперкубка с коронавирусом в питерских рядах чего стоит!

Одним из «заболевших», кстати, назывался Юрий Жирков. Который сегодня благополучно вышел на замену на поле «ВЭБ Арены», чем ответил на все подозрения в адрес «Зенита», якобы скрывающего эпидемию в команде.

Так что и о зенитовских симпатиях Вилкова больше разговоров, чем правды. Факты эти симпатии не подтверждают. Скорее нижегородца можно величать «антиспартаковским» арбитром. Красно-белые действительно страдали от его ошибок, а почему так происходило, одному Вилкову, похоже, известно.

Не исключено, что красно-белые сами настраивают против себя судейский корпус постоянными «наездами» - зачастую на пустом месте. Кому это понравится? Показательно, что соперники по Суперкубку-2020 к кандидатуре Вилкова перед игрой никаких претензий не имели. И судья отблагодарил их нормальной работой. Большую часть матча его на поле и видно не было. Как и должно быть всегда.

У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Подвиг по расписанию. «Зенит» выиграл Суперкубок РоссииРафаэль Физиев подписал контракт на проведение четырех поединков в UFC.Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фотоХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуРоссийская гимнастка, перед которой невозможно устоять
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги Суперкубка России-2020, в котором чемпион выиграли у вице-чемпиона со счетом 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.
07.08.2020 22:34
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Первый матч российского футбольного сезона-2020/21 обошелся без претензий к Михаилу Вилкову, которого почему-то принято считать «прозенитовским» арбитром.
07.08.2020 22:08
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
Питерский клуб вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл еще и Суперкубок, открыв сезон-2020/21 победой над «Локомотивом» (2:1).
07.08.2020 21:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион России в составе «Локо» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок на «ВЭБ Арене» в Москве (начало – в 19.00).
07.08.2020 11:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Член судейского комитета РФС Сергей Мацюра рассказал об изменениях в правилах, которые вступили в силу с 1 августа и будут действовать в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 10:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
7 августа «Зенит» и «Локомотив» выявят в Москве обладателя Суперкубка России, а 8-го стартует чемпионат РПЛ, который все мы ждем с большой тревогой, учитывая негативный опыт доигровки предыдущего сезона.
07.08.2020 09:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
07.08.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
В пресс-конференции, предваряющей сезон-2020/21, не принял участия президент РПЛ Сергей Прядкин.
06.08.2020 20:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Один из ведущих российских футбольных арбитров рассказал о подготовке к сезону-2020/21, стартующему 7 августа матчем за Суперкубок, на котором он сам будет работать.
06.08.2020 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.
06.08.2020 15:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика