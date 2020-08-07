Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком

Доигровка минувшего сезона настолько изобиловала неоднозначными судейскими решениями, что теперь каждый топ-матч болельщики и футбольная общественность ждут с опаской. По этой причине к главному судье Суперкубка России-2020 «Зенит» - «Локомотив» Михаилу Вилкову было приковано повышенное внимание.
У него и так-то репутация в болельщицкой среде, что называется, с душком. Но фанаты часто живут эмоциями, а не рассудком. На их мнение полагаться не совсем серьезно. Впрочем, и в оценках профессиональных экспертов нередко можно было слышать, что нижегородский арбитр не случайно имеет репутацию «прозенитовского».
«Зенит» действительно куда чаще побеждал с Вилковым, чем терял очки. Суперкубок стал 36-м матчем с участием питерской команды, на котором работал этот арбитр. И на «ВЭБ Арене» случилась уже 25-я победа сине-бело-голубых при 9 ничьих и всего двух поражениях. Однако это вовсе не значит, что Вилков – гарантия успеха команды с берегов Невы.
Что ж поделать, если у «Зенита» в России такое преимущество над конкурентами? При судействе Вилкова питерцы выиграли 69 процентов матчей - и это только четвертый результат для наших арбитров... В некоторых предыдущих встречах решения нижегородца действительно сыграли в пользу сине-бело-голубых. Ну и что с того? Квалификация российских рефери не самая высокая в Европе, это даже если мягко сказать. А потому наивно полагать, что при таком количестве матчей какому либо другому судье удалось бы вообще избежать ошибок.
При этом порой Вилков ошибался и против «Зенита». Например, в предыдущей встрече команды Сергея Семака с «Локо», когда 28 сентября 2019 года москвичи победили 1:0. На первой минуте того матча судья просмотрел пенальти на Магомеде Оздоеве, который на этот раз стал автором победного гола в Суперкубке-2020. А еще в поединке почти годичной давности был в компенсированное время отменен гол «Зенита» за игру рукой Алексея Сутормина, которую зафиксировал VAR.
В общем, не всегда Вилков помогает питерцам. И явно не собирался он этого делать в первом матче сезона-2020/21. Команда Семака выиграла без судейской помощи, а к главному арбитру встречи вообще трудно предъявить хоть какие-то претензии. Небольшая заминка вышла у Вилкова в середине второго тайма, когда он почему-то только после апелляций Малкома (мол, фол же на мне был грубый, куда ты смотришь?) показал желтую карточку Алексею Миранчуку за срыв атаки. Полузащитник «Локо» откровенно схватил рукой бразильца, который за секунду до этого перехватил мяч и убегал в контратаку. Сомневаться тут было не в чем, и правильно, что Вилков «послушал», пусть и после паузы, Малкома.
Еще один эпизод «на усмотрение» случился несколькими минутами позже, и снова может расцениваться как сомнение в пользу железнодорожников. Вилков не стал доставать второй горчичник для защитника хозяев Станислава Магкеева, уже висевшего на желтой. Хотя подкат в его исполнении был грубоват.
Это, пожалуй, все помарки – и ни одной в пользу «Зенита». Откуда же тогда сложилось мнение о прозенитовской репутации Вилкова? Второй подряд матч питерцев с железнодорожниками он, если и допускал помарки, то в московскую сторону...
Увы, наклеивание ярлыков сегодня стало обыденным явлением в нашем футболе. В какой-то мере это элементы информационной войны конкурентов по премьер-лиге. Слишком часто в последнее время в прессу стали вбрасываться фейковые новости. Особенно бьют они именно по «Зениту» - после второго кряду питерского чемпионства. Из этой оперы недавний «уход» Семака в «Локомотив». Да и «сенсация» накануне Суперкубка с коронавирусом в питерских рядах чего стоит!
Одним из «заболевших», кстати, назывался Юрий Жирков. Который сегодня благополучно вышел на замену на поле «ВЭБ Арены», чем ответил на все подозрения в адрес «Зенита», якобы скрывающего эпидемию в команде.
Так что и о зенитовских симпатиях Вилкова больше разговоров, чем правды. Факты эти симпатии не подтверждают. Скорее нижегородца можно величать «антиспартаковским» арбитром. Красно-белые действительно страдали от его ошибок, а почему так происходило, одному Вилкову, похоже, известно.
Не исключено, что красно-белые сами настраивают против себя судейский корпус постоянными «наездами» - зачастую на пустом месте. Кому это понравится? Показательно, что соперники по Суперкубку-2020 к кандидатуре Вилкова перед игрой никаких претензий не имели. И судья отблагодарил их нормальной работой. Большую часть матча его на поле и видно не было. Как и должно быть всегда.