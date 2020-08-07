Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком

Доигровка минувшего сезона настолько изобиловала неоднозначными судейскими решениями, что теперь каждый топ-матч болельщики и футбольная общественность ждут с опаской. По этой причине к главному судье Суперкубка России-2020 «Зенит» - «Локомотив» Михаилу Вилкову было приковано повышенное внимание.

У него и так-то репутация в болельщицкой среде, что называется, с душком. Но фанаты часто живут эмоциями, а не рассудком. На их мнение полагаться не совсем серьезно. Впрочем, и в оценках профессиональных экспертов нередко можно было слышать, что нижегородский арбитр не случайно имеет репутацию «прозенитовского».

«Зенит» действительно куда чаще побеждал с Вилковым, чем терял очки. Суперкубок стал 36-м матчем с участием питерской команды, на котором работал этот арбитр. И на «ВЭБ Арене» случилась уже 25-я победа сине-бело-голубых при 9 ничьих и всего двух поражениях. Однако это вовсе не значит, что Вилков – гарантия успеха команды с берегов Невы.

Что ж поделать, если у «Зенита» в России такое преимущество над конкурентами? При судействе Вилкова питерцы выиграли 69 процентов матчей - и это только четвертый результат для наших арбитров... В некоторых предыдущих встречах решения нижегородца действительно сыграли в пользу сине-бело-голубых. Ну и что с того? Квалификация российских рефери не самая высокая в Европе, это даже если мягко сказать. А потому наивно полагать, что при таком количестве матчей какому либо другому судье удалось бы вообще избежать ошибок.

При этом порой Вилков ошибался и против «Зенита». Например, в предыдущей встрече команды Сергея Семака с «Локо», когда 28 сентября 2019 года москвичи победили 1:0. На первой минуте того матча судья просмотрел пенальти на Магомеде Оздоеве, который на этот раз стал автором победного гола в Суперкубке-2020. А еще в поединке почти годичной давности был в компенсированное время отменен гол «Зенита» за игру рукой Алексея Сутормина, которую зафиксировал VAR.