«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»

- Тяжелая получилась игра, - сказал Семак. – Пусть паузы между сезонами почти не было, первый матч всегда ответственный, тем более что в нем разыгрывается трофей. Здорово, что удалось вступить в новый сезон на победной ноте.

- Показалось, что «Зенит» отмечал победу в Суперкубке даже более эмоционально, чем в Кубке России...

- В Екатеринбурге мы встречались с «Химками» и обязаны были побеждать. А сегодня нам противостоял по-настоящему принципиальный соперник. Хотелось взять реванш у «Локомотива» за поражение в Суперкубке год назад.

- После ухода в аренду в «Сочи» Эммануэля Мамманы в вашем распоряжении осталось всего три центральных защитника - Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Данила Прохин. Не маловато?

- Руководство клуба знает о наших пожеланиях по позициям, которые необходимо укреплять. Все, что могу сказать. А Мамману, если он хорошо проявит себя в «Сочи», мы еще можем вернуть зимой.

- Как вам дебют Ловрена?

- Он смотрелся очень неплохо. Хотя сыграл с листа - у него же не было даже контрольных матчей за «Зенит». Деян - очень умный футболист. И в дальнейше будет добавлять во взаимопонимании с партнерами.

- Перед Суперкубком возникла заминка с регламентом: сначала хотели отменить дополнительное время, потом его вернули...

- В какой-то степени это влияет на время замен. Пропущенный мяч тоже заставил внести коррективы. И я доволен ребятами, которые вышли в концовке. Если бы Эмилиано Ригони забил, вообще было бы здорово.