ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
07 августа 22:34
автор: Юлия Григорьевская,

«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги Суперкубка России-2020, в котором чемпион выиграли у вице-чемпиона со счетом 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

- Тяжелая получилась игра, - сказал Семак. – Пусть паузы между сезонами почти не было, первый матч всегда ответственный, тем более что в нем разыгрывается трофей. Здорово, что удалось вступить в новый сезон на победной ноте.

- Показалось, что «Зенит» отмечал победу в Суперкубке даже более эмоционально, чем в Кубке России...
- В Екатеринбурге мы встречались с «Химками» и обязаны были побеждать. А сегодня нам противостоял по-настоящему принципиальный соперник. Хотелось взять реванш у «Локомотива» за поражение в Суперкубке год назад.

- После ухода в аренду в «Сочи» Эммануэля Мамманы в вашем распоряжении осталось всего три центральных защитника - Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Данила Прохин. Не маловато?
- Руководство клуба знает о наших пожеланиях по позициям, которые необходимо укреплять. Все, что могу сказать. А Мамману, если он хорошо проявит себя в «Сочи», мы еще можем вернуть зимой.

- Как вам дебют Ловрена?
- Он смотрелся очень неплохо. Хотя сыграл с листа - у него же не было даже контрольных матчей за «Зенит». Деян - очень умный футболист. И в дальнейше будет добавлять во взаимопонимании с партнерами.

- Перед Суперкубком возникла заминка с регламентом: сначала хотели отменить дополнительное время, потом его вернули...
- В какой-то степени это влияет на время замен. Пропущенный мяч тоже заставил внести коррективы. И я доволен ребятами, которые вышли в концовке. Если бы Эмилиано Ригони забил, вообще было бы здорово.

- Артем Дзюба новый капитан «Зенита» после ухода Бранислава Ивановича. А вице-капитан, получается, Магомед Оздове, которому Дзюба передал повязку перед заменой?

- Капитанство Дзюбы – мое решение. Но это касается только Суперкубка, а что будет в сезоне - посмотрим. По Оздоеву все очень просто. Повязку можно было передать и Михаилу Кержакову, но он был далековато. А Оздоев давно завоевал авторитет в команде. И сегодняшним голом еще раз доказал свое значение для «Зенита».

- Почему, кстати, заменили Дзюбу? Он обычно играет все 90 минут.
- У Артема микроповреждение. Он был не готов провести всю игру и занимался перед Суперкубком по индивидуальному графику.

У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)

- Хочу поздравить «Зенит» с победой, - подытожил матч главный тренер «Локо» Марко Николич. – Мы не реализовали свои возможности, но провели неплохой матч. Просто в футболе самое главное - голы. Соперник забил два, а мы только один. Отсюда результат.

- Болельщиков на трибунах было больше, чем в концовке прошлого сезона. Это чувствовалось?
- Без зрителей футбол – не футбол. Мне понравилась поддержка трибун, как они гнали команду вперед. Был бы счастлив, если бы уже в этом сезоне стадионы начали заполняться на 100 процентов. Но и 20 процентов - уже неплохо, учитывая пандемию.

Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Арбитром матча за Суперкубок назначен Михаил ВилковРафаэль Физиев подписал контракт на проведение четырех поединков в UFC.Представлен новый игрой руль Logitech G923 с поддержкой технологии обратной связи TrueForceОлимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фотоХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуРоссийская гимнастка, перед которой невозможно устоять
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
«Я назначил Дзюбу капитаном на Суперкубок, а не на весь сезон». Семак – после победы над «Локо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги Суперкубка России-2020, в котором чемпион выиграли у вице-чемпиона со счетом 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.
07.08.2020 22:34
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Симпатии судьи Вилкова к «Зениту» – из той же оперы, что коронавирус у Жиркова. Доказано Суперкубком
Первый матч российского футбольного сезона-2020/21 обошелся без претензий к Михаилу Вилкову, которого почему-то принято считать «прозенитовским» арбитром.
07.08.2020 22:08
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
У «Зенита» и Дзюбы – первый требл, у Николича – первое поражение в России (видео)
Питерский клуб вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл еще и Суперкубок, открыв сезон-2020/21 победой над «Локомотивом» (2:1).
07.08.2020 21:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
Воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион России в составе «Локо» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок на «ВЭБ Арене» в Москве (начало – в 19.00).
07.08.2020 11:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
Член судейского комитета РФС Сергей Мацюра рассказал об изменениях в правилах, которые вступили в силу с 1 августа и будут действовать в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 10:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
Мы ждем перемен. Коронавирусный сезон № 2 начинается
7 августа «Зенит» и «Локомотив» выявят в Москве обладателя Суперкубка России, а 8-го стартует чемпионат РПЛ, который все мы ждем с большой тревогой, учитывая негативный опыт доигровки предыдущего сезона.
07.08.2020 09:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
07.08.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон
В пресс-конференции, предваряющей сезон-2020/21, не принял участия президент РПЛ Сергей Прядкин.
06.08.2020 20:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Павел Кукуян: В комнате VAR накал не меньше, чем когда судишь в поле
Один из ведущих российских футбольных арбитров рассказал о подготовке к сезону-2020/21, стартующему 7 августа матчем за Суперкубок, на котором он сам будет работать.
06.08.2020 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.
06.08.2020 15:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика