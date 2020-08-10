Алексей Спиридонов: Я не призываю этого судью-петуха из Питера лупить, но плюнуть ему в лицо надо

- Вы были 9 августа на игре. Что скажете о произошедшем?

- Это вообще полный ... (нецензурное), просто цирк!

А если говорить об игре «Спартака», то первый тайм был хороший, а второй мне не понравился. Все ребята подсели физически, скорости были не те. Но «Спартак» все равно заслужил победу. Вся Россия видела, что вчера произошло. Так нельзя. Я понимаю, что «Газпром Медиа» на все идет. Хоть там и говорят, что это не так. Но понятно, что это клуб «Зенит-2». Я думал, что РПЛ в конце прошлого сезона пробила дно, а получается, что теперь снизу постучали.

- У вас есть сомнения по обоим пенальти?

- Конечно. Я в твиттере все пересматривал. Спрашивал таких экспертов, как Саша Кержаков. Даже он согласился, что это ... (нецензурное). Хотя он «Спартак» не очень любит.

- Кажется, не было высказано ни одного мнения, что второй пенальти был назначен по делу.

- Только проститутки с «Матч ТВ» могли согласиться, что он был. Имен не буду называть. Им за это деньги хорошо платят.

- Комментатор Александр Шмурнов предложил переиграть этот матч. Как вам такой вариант?

- Я думаю, Шмурнова после этого могут уволить. Попомните мои слова. Они найдут причину.

- Как оцениваете эпизод с желтой карточкой Александру Соболеву, которую ему дали за посвещение умершей матери?

- Правила существуют для всех. Но судья мог проявить снисхождение, видя, что у него на футболке фото мамы. Впрочем, получил и получил, ничего страшного. Там и без того этот петух, который бегал со свистком, надавал лишних желтых карточек.

- Вы объясняете такое судейство Василия Казарцева предвзятостью, или он просто некомпетентен?

- Я считаю, что он и его помощник на VAR – два петуха. Так и напишите. Понятно, что их сейчас снимут и проверят на детекторе лжи, но это просто за гранью, так отрывать голову «Спартаку» в домашнем матче. Вы же понимаете, что это народная команда. Главный судья сам из Питера, но и там живет много спартаковских болельщиков. Он же выходит в магазин за хлебом. Я, конечно, не предлагаю его лупить, потому что это статья, но можно просто плюнуть ему в лицо.

- Глава судейского корпуса Виктор Кашшаи, который признал ошибку судейской бригады в моменте со вторым пенальти, должен уходить в отставку после такого?

- Всех этих Кашшаи, Вилковых, Карасевых надо гнать из РПЛ поганой метлой. Понятно, что придут новые судьи, они будут судить также.

- При Александре Егорове не было такого беспредела.

- Егоров никому не нравился, а теперь поставили ручных кукол, которыми как в кукольном театре управляют.

- Как вы отнеслись к словам Леонида Федуна о возможном снятии «Спартака» с чемпионата?

- Тут у меня двоякое мнение. «Спартак» - это народная команда. Представляете, какой позор будет РПЛ? Так довести клуб, что он просто снялся с чемпионата. Вы же видели, что вчера буквально через час пошла реакция: объявили, что один уволен, заговорили о расследовании. Часа не прошло. Они прекрасно понимают после слов Федуна, что это огромный резонанс. Огромнейший!

- Так вы против снятия «Спартака» с чемпионата?

- Ну а что толку? «Спартак» не снимется, назначат новых судей. Три – четыре матча «Спартаку» даже будут подсуживать, чтобы немножко сгладить вину и заткнуть рот. Это как бросить кость собаке. А потом будет то же самое. Поставят продажных судей, только попросят судить в пользу «Спартака», чтобы заткнуть рот. Поставят пару пенальти.

- Пошли слухи, что такое судейство во вчерашнем матче могло быть связано с тем, что руководители сочинского клуба мстили за уход Александра Кокорина в «Спаратк». Допускаете такое?

- Не думаю, что дело в Кокорине. Они все там решают наверху. Это же не команда Ротенберга – это команда «Газпрома». Дубль «Зенита».