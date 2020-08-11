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«Иногда хотелось задушить судью. А ударить? Никогда». Мостовой оценил эпизод с Широковым
11 августа 14:13
автор: Юлия Григорьевская

«Иногда хотелось задушить судью. А ударить? Никогда». Мостовой оценил эпизод с Широковым

Бывший полузащитник сборной России и коллега Романа Широкова по работе экспертом на «Матч ТВ» Александр Мостовой прокомментировал «Советскому спорту» случившееся 10 августа.

- Широков избил судью во время матча любительских команд. Зная его характер, удивлены такому поступку?
- Честно сказать, удивлен. Я узнал об этом вчера поздно вечером, когда мне позвонили и сказали, что он побил судью. Подумал, мало ли, все бывает. Игроки в каких-то эпизодах толкаются или еще что-то. А потом, когда прислали видео, был шокирован тем, что там произошло. Не понимаю, что могло послужить причиной такой реакции.

- Роман не только ударил судью в лицо два раза, но еще и начал добивать ногами, когда тот повалился на газон...
- Я видел эпизод. Но что я могу сказать? Я же не был на месте событий. Не знаю всех обстоятельств.

- Видели фото потерпевшего Никиты Данченкова?
- Конечно. Там серьезные повреждения. И никто Широкова не оправдывает. Роман уже извинился - и правильно сделал. Насколько я понял, этот парень – не судья. Просто человек из команды, участвовавшей в турнире. Но сама ситуация какая-то нефутбольная. Мне, как и многим, трудно это понять. Так просто взять и ударить. Зачем? Я никогда так не делал.

- У вас никогда не было в карьере желанию подойти и ударить арбитра?
- Не было, конечно. Бывало, хотелось задушить судью, но ударить? Никогда. (Смеется.) Наорать, накричать - это было. Но зачем бить-то? Ты ведь понимаешь, что за это тебя дисквалифицируют. В лучшем случае.

- Видимо, Широков думал, что раз турнир любительский, большого резонанса не будет.
- Это даже не любительский турнир, а просто какая-то игра, которые проходят каждый день против друзей. Там блогеры какие-то. Много их развелось. Слово такое придумали, из-за этого и страдаем все. Каждый из себя что-то строит. Но я не про пострадавшего парня, конечно. А без резонанса сейчас ничего не бывает. Все же снимается, выкладывается в соцсети.

Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова

Александр Мостовой

- Верите в искренность извинений Широкова?
- Не мне это оценивать. Но не извиниться в такой ситуации было бы странно.

- Какого наказания, по-вашему, заслуживает такой поступок Широкова?
- Не знаю. Я в таких ситуациях не был.

- Павел Мамаев и Александр Кокорин, совершившие менее жестокий проступок, отсидели почти год в колонии...
- Ну что ж, теперь всех сажать? Елки-палки. Зачем раздувать тему? Это ужас какой-то.

- Считаете, все это раздуто?
- Ну, как раздуто... Мы видели, что он ударил человека. Но это же не повод обсуждать это всей страной. У нас каждый день в Подмосковье дерутся. Выпьют - и дерутся. Какая свадьба у нас без драки?.. Все это очень плохо. Однако не нужно впадать из одной крайности в другую. Не сказать, что мы дружим с Романом - иногда играем вместе. Мне тяжело понять такое поведение, потому что я бы так никогда не сделал. В то же время, я не считаю это столь важной темой. И не хотел бы, чтобы на Широкова сейчас все набросились. Это тоже неправильно.

- А что было бы в хорошо знакомой вам Испании, если бы заслуженный ветеран ударил судью?
- На моей памяти такого не было, чтобы кто-то из ветеранов повздорил, подрался. Там товарищеские турниры проходят в дружеской атмосфере. Наверное, если бы что-то такое случилось, СМИ тоже уделили бы этому большое внимание. Но в Испании я такого в принципе не представляю.

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