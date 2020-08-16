«Ман Сити» снова не прошел в полуфинал ЛЧ, «Зенит» выиграл без Дзюбы и в меньшинстве

Больше всего победе «Лиона» радовались в Питере. Так получилось, что в четверке лучших команд ЛЧ-2019/20 оказались два соперника «Зенита» по групповой стадии турнира - «Лейпциг» и «Лион». После вчерашнего четвертьфинала сине-бело-голубые опубликовали в своем твиттере фото питерского комментатора Геннадия Орлова с довольной улыбкой и подписью «Настроение прямо сейчас». Намекая, очевидно, что не так прост был, как казалось, французский соперник. Ну, если «Зениту», не прошедшему в евровесну после поражения от «Бенфики», от этого станет легче — почему нет.

«Горожане» третий год подряд вылетают на этой стадии ЛЧ. Еще один раз при Хосепе Гвардиоле они проиграли в 1/8 финала. Однако главный тренер «Ман Сити» не теряет оптимизма. Вчера после поражения он заявил, что все равно возьмет четвертьфинальный барьер.

В составе французской команды голами отметились Максвелл Корне (24-я минута) и Мусса Дембеле (79, 87), у английского клуба - Кевин Де Брюйне (69). В полуфинале «Лион» встретится с «Баварией», а другую пару, напомним, составили «Лейпциг» и «ПСЖ». Таким образом, Лигу чемпионов в этом сезоне выиграют либо немцы, либо французы.

ВСЕХ БЫ СУДИЛИ КАК «ЗЕНИТ»

После вчерашних матчей чемпионата России турнирную таблицу с шестью очками возглавили сразу три клуба - «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Питерцам встречаться с армейцами в третьем туре, а после вчерашней победы они довели свою беспроигрышную серию в российских турнирах до десяти с половиной месяцев.

Очередную победу сине-бело-голубые добыли в отсутствие своего лучшего бомбардира Артема Дзюбы, который пропускал матч из-за травмы. В первом тайме счет после исполнения пенальти открыл Сердар Азмун, правда, только после добивания. А в концовке матча свой первый мяч в РПЛ забил хорват Деян Ловрен. Защитник «Зенита» головой отправил мяч в верхний угол ворот «Ростова». К тому моменту питерцы играли уже вдесятером после удаления Ярослава Ракицкого за две желтые карточки.

В первом тайме доминировали гости, а поле перерыва команда Валерия Карпина заметно активизировалась, но выгоду из этого извлечь не смогла — 0:2. Отметим также, что в стартовом составе чемпионов России вышли 8 легионеров, и «Зенит» стал первым клубом, который по максимуму использовал новую расширенную квоту на иностранцев.

ШКУРИН ПРИНЕС ПОБЕДУ ЦСКА, А МИРАНЧУК - «ЛОКОМОТИВУ»

Чемпионы страны расположились на первой строчке таблицы благодаря лучшей разнице мячей 4-0. ЦСКА забил столько же, но пропустил один мяч — во вчерашней встрече с «Тамбовом» (2:1). Первый гол за армейцев — и сразу победный - записал Илья Шкурин, несмотря на долгий просмотр VAR в этом эпизоде.

Белорус накануне отказался играть за сборную своей страны, пока президентом там остается Александр Лукашенко. А на поле во вчерашнем матче он появился на 27-й минуте, заменив Алана Дзагоева. Хавбек ЦСКА во втором матче кряду покидает игру из-за травмы задней поверхности бедра, хотя в отведенное ему судьбой время был заметной фигурой у хозяев. Шкурин также не затерялся, но в концовке был заменен.

Еще один лидер РПЛ - «Локомотив» - остается последней командой, которая смогла победить «Зенит» в чемпионате (28 сентября 2019 года). Было это еще при Юрии Семине. Марко Николич свой первый самостоятельный турнир в России (уже не на багаже Палыча) начал с двух побед в непростых матчах. В первом туре на выезде был повержен «Рубин» - 2:0, а в субботу капитулировал перед железнодорожниками «Краснодар» - 1:0.

После игры сербский тренер «Локо» не скрывал удовлетворения: «У нас два тура и две победы. Я счастлив, это был хороший матч», - сказал Николич. Приподнятое настроение ему обеспечил лидер красно-зеленых Алексей Миранчук, забивший очередной классный и важный мяч. Что будут делать без него вице-чемпионы страны, если он вдруг решится на зарубежную командировку? Пока именно он является постоянной палочкой-выручалочкой клуба.

Вот и вчера встреча с «быками» складывалась непросто для хозяев. «Краснодар» в первом тайме выглядел мощно, но в который раз не смог воплотить преимущество в голы, за что в итоге и поплатился.

Отметим также домашние ничьи «Динамо» и «Рубина». Казанцы в двух матчах на своем поле взяли лишь очко из шести, а вчера играли без главного тренера Леонида Слуцкого, пропускавшего встречу из-за дисквалификации после жесткой критики судейства. Что касается бело-голубых, то они неожиданно не смогли взломать оборону «Ротора» - 0:0. Благодаря осечкам конкурентов, на четвертом — еврокубковом месте - расположился «Спартак».

СВЕЧНИКОВ СЛОМАЛСЯ, КУЧЕРОВ ПОБЕДИЛ

«Каролина» проиграла третий матчи серии «Бостону» в 1/8 финала Кубка Стэнли — 1:3 и уступает в противостоянии 1-2. «Брюинз» играли без своего лучшего снайпера Давида Пастрняка, который получил травму в матче №1.

Не смог закончить матч российский талант Андрей Свечников. Форвард «Харрикейнз» покинул лед лишь с посторонней помощью, неудачно подвернув правую ногу в борьбе со Зденой Харой. Досрочно ушел с площадки и один из главных арбитров Кевин Поллок после попадания шайбы в лицо.

«Тампа» вышла вперед в серии с «Коламбусом» - 2-1, победив в третьем матче — 3:2. У форварда «Молний» Никиты Кучерова голевая передача, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 15 бросков. «Блю Джекетс» нанесли их по его воротам всего 17, вдвое уступив по этому показателю «Лайтнинг» (34).

«Вегас» находится уже в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф после вчерашней победы над «Чикаго» - 2:1 (3-0 в серии). Победный гол забил Олли Мяятя в начале третьего периода.