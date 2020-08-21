Месси склоняется к уходу из «Барселоны», «Бавария» заработает 120 млн, Овечкина отправили в отпуск

Напомним, что Куман сменил на посту наставника «Барсы» Кике Сетьена после унизительного разгрома в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» – 2:8.

Что касается кадровых перемен в клубе, которые обещают быть глобальными, то Куман хочет видеть в составе команды защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Все они станут трансферными целями каталонского клуба. При этом «сине-гранатовые» могут расстаться с десятком игроков, среди которых основной форвард Луис Суарес. «Аякс», за который ранее выступал уругваец, готов заплатить за его возвращение 15 миллионов евро. Интерес к форварду проявляет также «Ювентус». А на замену ему Куман хотел бы пригласить форварда «Лиона» Мемфиса Депая.

Лионель Месси может покинуть «Барселону». По информации RAC 1, нападающий сборной Аргентины заявил об этом на встрече с новым главным тренером команды Рональдом Куманом . Месси сомневается в своем будущем в «Барсе» и склоняется к уходу. При этом Лео осознает, что клубу будет трудно осуществить трансфер из-за условий контракта, рассчитанного до лета следующего года.

Финалист Лиги чемпионов «Бавария» заработает более 120 миллионов евро по итогам турнира. Это рекорд по заработкам за всю историю ЛЧ. Прежнее достижение принадлежало «Барселоне» – 117,73 млн евро в прошлом сезоне.

За попадание в групповой этап немецкий гранд гарантированно получил 15,25 млн. Еще 16,2 млн – премиальные за шесть побед, каждая из которых оценивается в 2,7 млн. Выход в 1/8 финала принес мюнхенцам 9,5 млн евро, в четвертьфинальную стадию – 10,5 млн, в полуфинале «Бавария» разжилась 12 миллионами, а в финале еще 15-ю.

Дополнительно 33,24 млн евро «Бавария» заработает за нахождение на третьей позиции в рейтинге, который определяется по результатам в Лиге чемпионов за последнее десять лет, и 11,5 млн – это поступления от продажи телевизионных прав.

Если чемпион Германии одолеет в финале «ПСЖ», то положит в клубную кассу 4 млн за выигрыш ЛЧ и 3,5 млн – за попадание в Суперкубок УЕФА. Таким образом, сумма может вырасти до 130 миллионов евро.

Кроме этого, «Бавария» поднялась на первую строчку клубного рейтинга УЕФА, потеснив с вершины мадридский «Реал». У обоих суперклубов стало по 134 балла, однако немцы в нынешнем сезоне получили 34 балла, в то время как испанцы только 17, а потому стоят ниже. Третья – «Барселона», 128 баллов.

ВАРЛАМОВ ОСТАНОВИЛ «ВАШИНГТОН»

«Вашингтон» всухую проиграл пятый матч серии «Айлендерс» - 0:4 (Бовиллье – 2, Ледди, Бэйли) и вылетел из Кубка Стэнли. Победу ньюйоркцам принесла уверенная игра российского голкипера Семена Варламова. Он отразил 21 бросок и был признан второй звездой матча. Первой стал Энтони Бовиллье, оформивший дубль. Третья звезда – Джош Бэйли, на счету которого 3 (2+1) очка. Две последние шайбы в этой встречи были заброшены в пустые ворота.

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-3», а после вылета признался, что «это был тяжелый и странный год». У Евгения Кузнецова «-2». Их партнер по команде Илья Ковальчук так и не смог отличиться в этом розыгрыше плей-офф – ноль голов.

«Вашингтон» после завоевания в 2018 году Кубка Стэнли второй сезон подряд вылетает в первом раунде плей-офф. Символично, что выбил их из дальнейший борьбы Барри Тротц, который привел «столичных» к успеху два года назад, после чего возглавил «Айлендерс». Его бывший помощник по «Кэпс» Тодд Рирден рискует остаться без работы. Не такого результаты ждали поклонники от клуба.

«АК БАРС» ЛИДИРУЕТ НА «КУБКЕ ЧЕМПИОНОВ»

На предсезонном турнире «Кубок чемпионов» в Казани «Ак Барс» вчера победил магнитогорский «Металлург» – 3:1 (Дыняк, Воронков, Галимов - Прохоркин). В другом матче дня СКА выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 (Гранлунд, Маннинен – Аалтонен, Токранов, Галимов, Кемппайнен). Отметим, что четыре гола из шести в этой встречи забили легионеры.

Команда Дмитрия Квартальнова лидирует на турнире: после двух туров у «Ак Барса» две победы, по одной у «Магнитки» и СКА. «Салават» проиграл оба своих матча.

КИРИЛЕНКО ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РФБ

Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола на новый четырехлетний срок. По итогам дистанционного голосования, проводившегося на портале госуслуг РФ, бывшая звезда сборной России набрал 104 голоса. У его соперника Эдуарда Сандлера, экс-тренера «Восток-65», всего 16.

По словам Кириленко, проблем у возглавляемой им организации много, но РФБ продолжит планомерно их решать. Он обещает, что полноценный эффект от его работы будет виден в ближайшие годы. Напомним, что экс-игрок ЦСКА и «Юты» возглавляет РФБ с августа 2015 года.