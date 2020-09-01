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Эдуард Безуглов: У футболистов сборной России с антителами те же показатели, что и год назад
01 сентября 17:13
автор: Юлия Григорьевская

Эдуард Безуглов: У футболистов сборной России с антителами те же показатели, что и год назад

Главный врач сборной России поделился последними медицинскими новостями из стана национальной команды, готовящейся в Новогорске к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии.

- Сколько тестов на COVID-19 будут сдавать игроки в Новогорске?
- Все ребята приехали уже со свежими тестами, отрицательными. Вчера было еще одно тестированное. Результаты мы получили, коронавирус ни у кого не выявлен. Будут еще как минимум два тестирования, организованных УЕФА. Завтра, 2 сентября, и перед вылетом в Венгрию 4 сентября. В сумме на этом сборе у нас пройдет три тестирования. Пока все здоровы.

- Сборная работает в изолированном режиме, без посетителей, прессы и гостей. Это требование регламента?
- Да. В регламенте прописана минимизация контактов с людьми, которые находятся за периметром. Ребята все понимают. Вчера было собрание. Врачи выступили с коротким обращением.

- Как меняется форма футболистов, переболевших коронавирусом? У нас тоже такие есть.
- Мы ориентируемся на цифры. Никаких изменений не видим. У нас в сборной есть футболисты с антителами, переболевшие коронавирусом. И у всех такие же показатели, что и год назад. Никаких проблем в работе легких нет.

- Каково состояние тех, кто не прибыл в сборную из-за травм - Александра Головина, Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука, Дениса Черышева, Евгения Луценко?
- У трех игроков повреждение задней поверхности бедра. Вчера получили МРТ Головина. У него достаточно выраженное повреждение, и он пропустит порядка четырех недель, может, чуть больше. У Миранчука ситуация получше. Две - три недели - и он приступит у тренировкам в общей группе. Что касается Луценко, у него плюс - минус такие же сроки. А Баринов прооперирован в Италии несколько дней назад. У него все хорошо. Сроки реабилитации в этой ситуации стандартные: шесть месяцев. Если вернется чуть раньше - супер, а если чуть позже - тоже ничего страшного. Ранней весной Дима уже может быть в общей группе. У «Локомотива» есть все условия.

- Сейчас введены особые требования для иностранцев, прибывающих в Венгрию. Это создаст нам дополнительные трудности?
- Венгерская стороны выслала требования - это два теста в течение пяти дней до въезда. У нас с этим проблем нет. Находясь в Венгрии, будем соблюдать все нормы, которые есть в нашей стране, потому что они гораздо строже. По справкам нет вопросов, мы все сдадим своевременно.

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