Станислав Черчесов: К матчу с венграми надо было выучить итальянский

– При счете 3:0 показалось, что сборная России уверенно победит. Чувствовалось, что игроки уже поверили в успех. Вы сердились на них за это?

– Мы готовились к игре и хотели победить. Когда счет стал 3:0, ничего не изменилось. Другое дело, что нельзя позволять себе расслабляться. Мы это сделали, за что и поплатились двумя пропущенными мячами. Потом мы произвели замены и больше не отдали инициативу. Тренер не должен ругаться или сердиться во время матча. Он должен руководить командой. Мы в спокойной обстановке посмотрим, разберем ошибки. Я поздравляю команду с победой и вообще с хорошим сбором. Мы взяли шесть очков и двигаемся дальше.

– В чем видите разницу между матчами с Венгрией и Сербией?

– Разницу видим в том, что там мы пропустили один мяч, а здесь два. А забили по три... Это сказано в шутку. С сербами первые минуты не получились, потому что соперник решил сыграть не по той системе, к которой мы готовились. Сегодня мы четко знали, как будет действовать соперник, поэтому по первым шестидесяти минутам у нас нет вопросов. Потом сами себе создали проблемы. Венгры мне понравились. Молодая, быстрая команда. У нее есть футболисты, которые будут прогрессировать.

– В волейболе существует практика подслушивать подсказки тренеров-оппонентов. Сегодня было прекрасно слышно, что кричит своей команде ваш визави Марко Росси. Не было желания этим пользоваться?

– Я итальянского языка не знаю.

– Так, может, как в том же волейболе отправлять на трибуну кого-то из тренерского штаба, чтобы он отслеживал ситуацию и оперативно информировал обо всем?

– Вообще-то мы заняты своей работой, свой командой и игроками, поэтому не отвлекаемся. Но... идея хорошая. Буду учить языки. Сегодня надо было учить итальянский. Следующая игра с турками. Значит, надо учить турецкий. Будем работать.

– Прокомментируйте все перестановки в сборной России в двух сыгранных матчах.

– Далер Кузяев вышел в этой игре достаточно активно. Он нам помог. Два матча подряд мы смотрели за состоянием Юрия Жиркова. Ему было сложно играть с первых минут. Что касается Антона Миранчука, он хорошо вышел с сербами. Сегодня забил мяч. Его замена связана с тем, что в середине поля надо было перехватывать инициативу после пропущенного мяча, поэтому появился Юрий Газинский. Что касается Алексея Ионова, он отыграл два матча на высоком уровне. Вот с левого фланга начались проблемы. Поэтому мы выпустили Вячеслава Караваева, который с сербами качественно сыграл. Он помог закрыть фланг. Еще одна замена – Федор Кудряшов. С ним нам легче перейти на схему в три центральных защитника. С Караваевым и Сергеем Петровым такая опция отсутствует. Поэтому мы выпустили Кудряшова, держа в голове возможное перестроение на случай проблем. Но все было нормально, поэтому менять схему не пришлось.