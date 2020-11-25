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«Стычка Кайо и Газинского – это хорошо, пропустили не из-за них». Мусаев – о проигрыше «Севилье»
25 ноября 01:37
автор: Юлия Григорьевская

«Стычка Кайо и Газинского – это хорошо, пропустили не из-за них». Мусаев – о проигрыше «Севилье»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в 4-м туре Лиги чемпионов (1:2, с пропущенным голом на 95-й минуте).

- Первый тайм был средним по содержанию и у нас, и у соперника, - считает Мусаев - Не было целостной игры. После перерыва мы немного изменили прессинг. Давление начало приносить свои плоды. Создавали моменты, забили, могли повести. Пропустили на последней минуте, проявив несдержанность. Нельзя бежать в атаку большими силами, когда не установил контроль за мячом. Обидное поражение.

- Замена Шапи Сулейманова в перерыве была плановой?
- Понимали, что Вандерсон может сыграть максимум один тайм, поэтому выпустили его после перерыва. Это была правильная замена - он забил мяч и был активен. В концовке, правда, подсел, потому что не готов на сто процентов.

- Чем объясняете частые промахи опытных Реми Кабелля и Виктора Классона?
- На прошлой неделе Классон играл за сборную против Франции и Хорватии, до этого провел много матчей против топ-соперников. На Кабелля тоже отразилась усталость. Он же не так давно восстановился после травмы.

- Многие вспоминают матч плей-офф Лиги Европы против «Валенсии», когда «Краснодар» тоже пропустил решающий мяч в компенсированное время...
- Согласен, ситуации похожи. Опять испанская команда нас наказывает. Нельзя так авантюрно идти в атаку. За это и поплатились. Но в конце было ощущение, что можем дожать «Севилью», у которой возникали разрывы между линиями. Просто не получилось это использовать в полной мере.

- Незадолго до решающего мяча все стали свидетелями чуть ли не драки между Кайо и Юрием Газинским. Не привело ли это к голу?|
- Нет. Гол пришел в наши ворота не по центру, а с левого полуфланга... А если кто-то разговаривает на повышенных тонах – это даже хорошо. Иногда нужно высказать все, что думаешь. Рабочий момент. Ничего страшного. Гол пришел не оттуда.

- Будут ли применены к игрокам санкции?
- Я же ответил, что не вижу проблемы. Мужчины хотят побеждать. Нельзя играть в футбол и быть всегда хорошим. Иногда и драки бывают, неприятные моменты. Без этого никуда. Часть профессии.

«Быки» ушли первыми. «Краснодар» проиграл «Севилье» и лишился шансов на плей-офф ЛЧ (видео)

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