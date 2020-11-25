Сергей Гуренко: Если бы в Белоруссии тренер прошелся по игрокам, как Черчесов, его бы поддержали

- Начнем с матча «Краснодара» с «Севильей». Домашнее поражение «быков» 1:2 по делу?

- «Краснодар» играл неплохо, но соперник не дал ему пространства, какое было три недели назад в Севилье. Сравняв счет, хозяева потеряли голову и понеслись вперед. Это была ошибка. Нельзя с такой командой, как «Севилья», играть в настолько открытый футбол. Надо было действовать от обороны, вынуждать соперника раскрываться - и ловить на контратаке. А так - за счет более высокого индивидуального мастерства «Севилья» в концовке решила исход матча в свою пользу. Все справедливо.

- Как вам стычка Кайо и Юрия Газинского в конце матча?

- Кайо допускает очень много ошибок. Не имеет права центральный защитник так ошибаться. А что касается стычки... Могу привести пример из своего опыта игры за «Рому». Как-то возле углового флажка Венсан Канделя сильно повздорил с Алдаиром. Чтобы извиниться за этот конфликт, потом оба повели всю команду в ресторан и там попросили прощения.

Если вы меня спрашиваете, как тренера, то это просто недопустимо. Мне кажется, у Кайо возникают проблемы из-за того, что он не знает языка. Для защитника это очень плохо – при игре в обороне идет постоянный подсказ от партнеров. Необходима коммуникация.

- Ваше резюме по матчу «Лацио» - «Зенит» (3:1)?

- И здесь сказалось более высокое индивидуальное мастерство футболистов римского клуба. Возьмите первый мяч Чиро Иммобиле: даже не поднимая головы, он исполнил так, что у вратаря не было ни единого шанса.

Не могу не отметить Артема Дзюбу: провел качественный матч, забил классный гол - все исполнил на высочайшем уровне. Артем всь матч неплохо скидывал, но у «Зенита» не хватает людей, которые могли бы поддержать его, открываться под него.