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Сергей Гуренко: Если бы в Белоруссии тренер прошелся по игрокам, как Черчесов, его бы поддержали
25 ноября 15:26
автор: Юрий Волохов

Сергей Гуренко: Если бы в Белоруссии тренер прошелся по игрокам, как Черчесов, его бы поддержали

Экс-защитник «Локомотива» и бывший тренер минского «Динамо» прокомментировал «Советскому спорту» выступление российских клубов в еврокубках и высказывания Станислава Черчесова.

- Начнем с матча «Краснодара» с «Севильей». Домашнее поражение «быков» 1:2 по делу?
- «Краснодар» играл неплохо, но соперник не дал ему пространства, какое было три недели назад в Севилье. Сравняв счет, хозяева потеряли голову и понеслись вперед. Это была ошибка. Нельзя с такой командой, как «Севилья», играть в настолько открытый футбол. Надо было действовать от обороны, вынуждать соперника раскрываться - и ловить на контратаке. А так - за счет более высокого индивидуального мастерства «Севилья» в концовке решила исход матча в свою пользу. Все справедливо.

- Как вам стычка Кайо и Юрия Газинского в конце матча?
- Кайо допускает очень много ошибок. Не имеет права центральный защитник так ошибаться. А что касается стычки... Могу привести пример из своего опыта игры за «Рому». Как-то возле углового флажка Венсан Канделя сильно повздорил с Алдаиром. Чтобы извиниться за этот конфликт, потом оба повели всю команду в ресторан и там попросили прощения.

Если вы меня спрашиваете, как тренера, то это просто недопустимо. Мне кажется, у Кайо возникают проблемы из-за того, что он не знает языка. Для защитника это очень плохо – при игре в обороне идет постоянный подсказ от партнеров. Необходима коммуникация.

- Ваше резюме по матчу «Лацио» - «Зенит» (3:1)?
- И здесь сказалось более высокое индивидуальное мастерство футболистов римского клуба. Возьмите первый мяч Чиро Иммобиле: даже не поднимая головы, он исполнил так, что у вратаря не было ни единого шанса.

Не могу не отметить Артема Дзюбу: провел качественный матч, забил классный гол - все исполнил на высочайшем уровне. Артем всь матч неплохо скидывал, но у «Зенита» не хватает людей, которые могли бы поддержать его, открываться под него.

- Осталось дать прогноз на не чужового вам «Локомотива» с «Атлетико». Шансы на ничью есть? Про победу не говорим...
- Если «Локомотив» покажет такую же дисциплину и самоотдачу, как в московской игре с мадридцами, можно опять сыграть вричью. «Атлетико» тяжело вскрывает эшелонированную оборону. Испанцы сами любят играть на контратаках. А у «Локо» есть, кому убежать – те же Зе Луиш, Антон Миранчук. Два-три момента у «Локомотива» точно будет.

Сергей Гуренко

- Вчера Черчесов в телеэфире жестко прошелся по футболистам сборной России. Как скажется его выступление на атмосфере в команде?

- Видимо, у Стаса наболело. Но он сказал правду, не стоит на тренера за это обижаться. Сейчас в России созданы прекрасные условия для футболистов – замечательная инфраструктура, высокие зарплаты. Но отдача от них гораздо ниже этих условий.

На следующем сборе всем нужно сесть, посмотреть друг другу в глаза, спокойно все обсудить. Иначе с такой самоотдачей, как сейчас, результата не будет.

- То есть, ничего страшного? Правда еще никому не помешала?
- Может, это даже хорошо, что человек высказал все, что наболело. Стас все пропускает через себя. А футболисты должны понимать, какая на них лежит ответственность. Они защищают честь страны и не имеют права проигрывать со счетом 0:5 сопернику, не превышающему сборную Россию в классе. Это я о Сербии.

- Если бы главный тренер сборной Белоруссии на телевидении так откровенно «проехался» по игрокам, руководители федерации поддержали бы его?
- У нас тоже не все гладко, и результаты сборной Белоруссии тоже не радуют. Поэтому футболистам обижаться на правду не стоит, а нужно доказывать свою правоту на поле. Если б наша сборная проиграла бы так крупно равному сопернику важный матч, думаю, тренера за его критику в адрес футболистов поддержали бы.

- А в Италии, где вы поиграли, какая была бы реакция?
- Мнения разделились бы: из условных ста журналистов пятьдесят тренера выступили бы за тренера, пятьдесят - против. А вообще, после таких крупных поражений, как в Белграде, ответственность должны нести и футболисты, и тренерский штаб.

Анзор Кавазашвили: Пусть те, кто линчует сейчас Черчесова, попробуют себя на его месте

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