Сергей Гуренко: Если бы в Белоруссии тренер прошелся по игрокам, как Черчесов, его бы поддержали

- Начнем с матча «Краснодара» с «Севильей». Домашнее поражение «быков» 1:2 по делу?
- «Краснодар» играл неплохо, но соперник не дал ему пространства, какое было три недели назад в Севилье. Сравняв счет, хозяева потеряли голову и понеслись вперед. Это была ошибка. Нельзя с такой командой, как «Севилья», играть в настолько открытый футбол. Надо было действовать от обороны, вынуждать соперника раскрываться - и ловить на контратаке. А так - за счет более высокого индивидуального мастерства «Севилья» в концовке решила исход матча в свою пользу. Все справедливо.
- Как вам стычка Кайо и Юрия Газинского в конце матча?
- Кайо допускает очень много ошибок. Не имеет права центральный защитник так ошибаться. А что касается стычки... Могу привести пример из своего опыта игры за «Рому». Как-то возле углового флажка Венсан Канделя сильно повздорил с Алдаиром. Чтобы извиниться за этот конфликт, потом оба повели всю команду в ресторан и там попросили прощения.
Если вы меня спрашиваете, как тренера, то это просто недопустимо. Мне кажется, у Кайо возникают проблемы из-за того, что он не знает языка. Для защитника это очень плохо – при игре в обороне идет постоянный подсказ от партнеров. Необходима коммуникация.
- Ваше резюме по матчу «Лацио» - «Зенит» (3:1)?
- И здесь сказалось более высокое индивидуальное мастерство футболистов римского клуба. Возьмите первый мяч Чиро Иммобиле: даже не поднимая головы, он исполнил так, что у вратаря не было ни единого шанса.
Не могу не отметить Артема Дзюбу: провел качественный матч, забил классный гол - все исполнил на высочайшем уровне. Артем всь матч неплохо скидывал, но у «Зенита» не хватает людей, которые могли бы поддержать его, открываться под него.
- Осталось дать прогноз на не чужового вам «Локомотива» с «Атлетико». Шансы на ничью есть? Про победу не говорим...Сергей Гуренко
- Если «Локомотив» покажет такую же дисциплину и самоотдачу, как в московской игре с мадридцами, можно опять сыграть вричью. «Атлетико» тяжело вскрывает эшелонированную оборону. Испанцы сами любят играть на контратаках. А у «Локо» есть, кому убежать – те же Зе Луиш, Антон Миранчук. Два-три момента у «Локомотива» точно будет.
- Вчера Черчесов в телеэфире жестко прошелся по футболистам сборной России. Как скажется его выступление на атмосфере в команде?
- Видимо, у Стаса наболело. Но он сказал правду, не стоит на тренера за это обижаться. Сейчас в России созданы прекрасные условия для футболистов – замечательная инфраструктура, высокие зарплаты. Но отдача от них гораздо ниже этих условий.
На следующем сборе всем нужно сесть, посмотреть друг другу в глаза, спокойно все обсудить. Иначе с такой самоотдачей, как сейчас, результата не будет.
- То есть, ничего страшного? Правда еще никому не помешала?
- Может, это даже хорошо, что человек высказал все, что наболело. Стас все пропускает через себя. А футболисты должны понимать, какая на них лежит ответственность. Они защищают честь страны и не имеют права проигрывать со счетом 0:5 сопернику, не превышающему сборную Россию в классе. Это я о Сербии.
- Если бы главный тренер сборной Белоруссии на телевидении так откровенно «проехался» по игрокам, руководители федерации поддержали бы его?
- У нас тоже не все гладко, и результаты сборной Белоруссии тоже не радуют. Поэтому футболистам обижаться на правду не стоит, а нужно доказывать свою правоту на поле. Если б наша сборная проиграла бы так крупно равному сопернику важный матч, думаю, тренера за его критику в адрес футболистов поддержали бы.
- А в Италии, где вы поиграли, какая была бы реакция?
- Мнения разделились бы: из условных ста журналистов пятьдесят тренера выступили бы за тренера, пятьдесят - против. А вообще, после таких крупных поражений, как в Белграде, ответственность должны нести и футболисты, и тренерский штаб.