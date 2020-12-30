Кепа сдулся вдвое, Льоренте надулся на 181 процент! Как европейские звезды и клубы меняются в цене

У остальных топ-клубов показатели в районе статистической погрешности – «Ман Сити» и «Челси» потеряли по 2% стоимости, «Ливерпуль» приобрел 0,3%, а «Тоттенхэм» 1,2%. Круче же всех (+10%) идущий на «своем» десятом месте «Вест Хэм» во многом благодаря индивидуальным победам Томаша Соучека, обеспечившего прирост на 18 млн (с 1 июля), в то время как вся команда подорожала на 29 млн (с 15 октября).

Наиболее заметные изменения стоимости составов для топ-клубов АПЛ произошло со знаком минус, а сильнее всех пострадали «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Канониры» проводят безобразный сезон и болтаются во второй половине таблицы, так что тут ничего удивительного. А вот «Юнайтед» подвели отдельные исполнители вроде Поля Погба, Давида Де Хеа (по (-35 млн евро), Гарри Магуайра (-30 млн) и Джесси Лингарда (-22 млн). У каждого из них своя история – Погба рвется на свободу, Магуайр изначально был переоценен, остальные двое резко сбавили. Однако Уле-Гуннар Сульшер такой участи не заслужил, сейчас его команда идет в АПЛ второй.

«Вест Бромвич» +7,9% (с 105,55 млн до 113,85 млн)

«Лидс» +6,7% (с 183,18 млн до 195,53 млн)

САМЫЙ КРУТОЙ РЕГРЕСС КЛУБОВ

«Арсенал» -7,3% (с 631,95 млн до 585,95 млн)

«Манчестер Юнайтед» -5,7% (с 799,85 млн до 754,35 млн)

«Кристал Пэлас» -4,6% (с 221,23 млн до 210,98 млн)

Среди игроков в положительном смысле отметим датчанина Хейбьерга, а также лидеров «Вест Хэма» и «Астон Виллы» Соучека и Уоткинса. А в негативном свете отметились твердо усевшиеся на скамейку запасных вратарь Кепа и полузащитник Деле Алли, окончательно потерявший контакт с Жозе Моуринью, да возрастной Кавани.

Добавим, что в миллионах более других выиграли Бруну Фернандеш («МЮ», +42 млн), Фил Фоден («Ман Сити», +33 млн) и Рубен Диаш («Ман Сити», +29,5 млн). А подешевели Деле Алли -26 млн), потерявший былую значимость Нголо Канте («Челси», - 20 млн) и Рахим Стерлинг («Ман Сити», -18 млн).

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ИГРОКОВ (от 10 млн евро)

1. Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») +150% (с 12 млн до 30 млн)

2. Томаш Соучек («Вест Хэм») +150% (с 12 млн до 30 млн)

3. Олли Уоткинс («Астон Вилла») +150% (с 12 млн до 30 млн)

4. Педру Нету («Вулверхэмптон» +134% (с 11,5 млн до 27 млн)

5. Келвин Филлис («Лидс») +125% (с 12 млн до 27 млн)

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ ИГРОКОВ (от 20 млн евро)

1. Кепа («Челси») -53,1% (с 32 млн до 15 млн)

2. Деле Алли («Тоттенхэм») -40,6% (с 64 млн до 38 млн)

3. Эдинсон Кавани («МЮ») -40% (с 20 млн до 12 млн)

4. Лука Миливойевич («Кристал Пэлас») -40% (с 20 млн до 12 млн)

5-7. Давид Де Хеа («МЮ») -7,5% (с 40 млн до 25 млн)

5-7. Антонию Рюдигер («Челси») -37,5% (с 40 млн до 25 млн)

5-7. Родриго («Лидс») -37,5% (с 40 млн до 25 млн)

ПРИМЕРА

В Испании никто не показал даже 10-процентного увеличения стоимости составов, а лучшие показатели у здорово начавших сезон «Атлетико» (лидер турнирной таблицы, в шести потерянных очках от «Реала») и «Вильярреал» (в пятерке). Обе команды показывают вполне ожидаемые результаты, с той только разницей, что в нынешнем сезоне у мадридцев наконец стало получаться стабильно набирать очки, тогда как конкуренты переживают экзистенциальный кризис. Но сенсации не произошло, а «лишние» 30 млн «матрасникам» принес рост Маркоса Льоренте.

На противоположном конце рейтинга «Валенсия». Потеряв в межсезонье группу лидеров, «летучие мыши» посыпались на старте, оказавшись всего в трех очках от зоны вылета. Команду надо срочно спасать, иначе толпа растерзает сингапурского владельца Питера Лима. И кто ее будет за это винить?

Что до двух других топ-клубов, то парадоксальным образом «Барселона» прибавила на 1%, а «Реал» столько же потерял, но тут дело не в результатах. Просто каталонцы дали больше игрового времени талантливой молодежи (тот же Ансу Фати» прибавил в цене аж 45 млн), которой пока сложно держать заданную предшественниками планку. А мадридцы выжимают все соки из уже прошедшего пик формы состава. К тому же у сливочных перебор игроков, из-за чего некоторые почти не получают игровую практику. Как, например, Иско, умоляющий продать его, чтобы он успел попасть на Евро-2021.

САМЫЙ КРУТОЙ ПРОГРЕСС КЛУБОВ

«Вильярреал» +5,9% (с 263,8 млн до 279,3 млн)

«Атлетико» +4,2% (с 735,5 млн до 766,7 млн)

«Гранада» +3,5% (с 113,3 млн до 117,3 млн)

«Кадис» +3,5% (с 37,4 млн до 38,7 млн)

САМЫЙ КРУТОЙ РЕГРЕСС КЛУБОВ

«Валенсия» -7,6% (с 244,7 млн до 226,2 млн)

«Эльче» -3,4% (с 34,9 млн до 33,7 млн)

«Сельта» -2% (с 119,9 млн до 117,5 млн)

В индивидуальном отношении крутую осень провел лидер «Вильярреала» Пау Торрес, а вот арендованный у «Реала» 19-летний Такефусо Кубо подорожал на 16,5 млн, почти ничего не показав. Его даже хотят вернуть досрочно, уже зимой. Зато японца засветили, и отсюда такой результат. Среди подешевевших игроки возрастные. Умтити и Иско еще и не играют, а Ракитич с Бускетсом заметно сдали.

В миллионах больше всех прибавили упомянутые Фати (+44 млн), Льоренте (+29 млн) и заигравший в полную силу Тибо Куртуа («Реал», +27 млн), а потеряли потерявшийся Эден Азар, Иско (оба – «Реал») и Умтити – все трое подешевели на 20 млн.

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ИГРОКОВ (от 10 млн евро)

1. Маркос Льоренте («Атлетико») +181,3% (с 16 млн до 45 млн)

2. Пау Торрес («Вильярреал») +150% (с 16 млн до 40 млн)

3. Ансу Фати («Барселона») +122,2% (с 35 млн до 80 млн)

4. Такефусо Кубо («Вильярреал») +122,2% (с 13,5 млн до 30 млн)

5. Хосе Кампанья («Леванте») +108,3% (с 12 млн до 25 млн)

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ ИГРОКОВ (от 20 млн евро)

1. Дани Парехо («Вильярреал») -64,3% (с 28 млн до 10 млн)

2. Самуэль Умтити («Барселона») -62,5% (с 32 млн до 12 млн)

3. Иско («Реал») -50% (с 40 млн до 20 млн)

4. Иван Ракитич («Севилья») -50% (с 40 млн до 20 млн)

5. Серхио Бускетс («Барселона») -46,4% (с 28 млн до 15 млн)

СЕРИЯ A

В Италии колебания в стоимости игроков значительно сильнее, чем в Англии и Испании. Так, 10-процентный барьер на повышение перемахнули сразу четыре клуба: «Верона», «Милан», «Специя» и «Сассуоло». Три из них (кроме «Сассуоло») входят в топ-4 самых молодых команд серии A, так что во многом результат обеспечен долгосрочной стратегией развития.

Вместе с тем у «Вероны» и «Милана» она наложилась на мощный результат. Россонери, наполовину укомплектованные вчерашними ноунеймами, вообще сенсационно идут первыми. Веронцы тоже хороши – в четырех очках от еврокубков, тогда как в октябре их состав был 15-м в лиге. У «Сассуоло» более опытная команда, но здесь многие раскрываются заново. Прямо сейчас команда Роберто Де Дзерби выше «Наполи» и «Ювентуса» (у тех, правда, еще игра в запасе).

Другой миланский клуб, «Интер», тоже показывает впечатляющий результат, но в нашем рейтинге оказывается первым с конца. Тут причина кроется в том, что если у «Милана» самый молодой состав в лиге (25 лет), то у нерадзурри – самый возрастной (28,5). К тому же Антонио Конте, имея довольно большой подбор игроков, разбрасывается ими направо и налево. Так, ему не подошел Кристиан Эриксен, потерявший из-за отсутствия игровой практики 33 млн.

САМЫЙ КРУТОЙ ПРОГРЕСС КЛУБОВ

«Верона» +22,2% (с 109,5 млн до 133,28 млн)

«Милан» +18,9% (с 409,9 млн до 487,3 млн)

«Специя» +18,7% (с 46,95 млн до 55,75 млн)

САМЫЙ КРУТОЙ РЕГРЕСС КЛУБОВ

«Интер» -10,3% (с 685,1 млн до 614,6 млн)

«Сампдория» -10,1% (с 110,45 млн до 99,3 млн)

«Фиорентина» -8,8% (с 242,7 млн до 221,4 млн)

Индивидуально вновь впечатляет «Милан», представленный в рейтинге самых подорожавших игроков сразу тремя: Хаканом Чалханоглу, Исмаэлом Беннасером и Франком Кессье. Втроем они приросли более чем на 60 млн. А наибольшее разочарование испытывают Эриксен и Аркадиуш Милик. Оба не играют по решению тренеров и зимой сменят обстановку, но обойдутся покупателям куда дешевле, чем могли бы. А Леонардо Бонуччи пострадал в силу возраста.

В миллионах евро наиболее впечатляющие показатели у Виктора Осимхена («Наполи», +23 млн), Беннасера (+22,5 млн) и Ромелу Лукаку («Интер», +22 млн), а худшие результаты у Эриксена (-33 млн), Марсело Брозовича («Интер») и Алекса Сандро («Ювентус») – по минус 12 млн.

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ИГРОКОВ (от 10 млн евро)

1. Хакан Чалханоглу («Милан») +141,4% (с 14,5 млн до 35 млн)

2. Исмаэл Беннасер («Милан») +128,6% (с 17,5 млн до 40 млн)

3. Мануэль Локателли («Сассуоло») +125,8% (с 15,5 млн до 35 млн)

4. Франк Кессье («Милан») +100% (с 20 млн до 40 млн)

5. Руслан Малиновский («Аталанта») +90,9% (с 11 млн до 21 млн)

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ ИГРОКОВ (от 20 млн евро)

1. Кристиан Эриксен («Интер») -48,5% (с 68 млн до 35 млн)

2. Жерар Делофеу («Удинезе») -40% (с 20 млн до 12 млн)

3. Леонардо Бонуччи («Ювентус») -35% (с 20 млн до 13 млн)

4. Аркадиуш Милик («Наполи») -31,3% (с 32 млн до 22 млн)

5. Алекс Сандро («Ювентус») -30% (с 40 млн до 28 млн)

БУНДЕСЛИГА

В Германии феерический результат показывает вернувшийся в бундеслигу «Штутгарт», забравшийся на седьмую строчку (три очка от зоны Лиги Европы) с 16-м по стоимости составом. Работа Пеллегрино Матараццо не может не впечатлять. Хороший прогресс продолжает показывать и «Боруссия» М под руководством Марко Розе. Не случайно его прочат на пост главного тренера «Боруссии» Д.

А вот у «Шальке» все плохо. В последний раз «горняки» выигрывали аж в феврале, так что их семипроцентное падение еще вполне терпимо. Более того, «Майнц» показал даже хуже результат. Впрочем, и бывшая команда Юргена Клоппа в большой печали – 6 очков в 13 турах и предпоследнее место.

Что до признанных лидеров, все они в плюсе. «Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг» за счет продуманной трансферной политики и умения раскрывать молодых игроков имеют 2-5 процентов прибавки к стоимости, что дается непросто столь дорогостоящим коллективам. Кстати, в плюсе вообще первые девять команд лиги по стоимости состава. В Германии умеют смотреть в будущее.

САМЫЙ КРУТОЙ ПРОГРЕСС КЛУБОВ

«Штутгарт» +29,7% (с 79,75 млн до 103,45 млн)

«Унион» +9,1 (с 56,03 млн до 61,13 млн)

«Боруссия» М +8,8% (с 313,38 млн до 340,88 млн)

САМЫЙ КРУТОЙ РЕГРЕСС КЛУБОВ

«Майнц» -8,6% (с 103,95 млн до 95,05 млн)

«Шальке» -7,6% (с 171,55 млн до 158,53 млн)

«Арминия» -3% (с 47,15 млн до 45,75 млн)

Как бы ни ругали Люсьена Фавра (коллега Алексей Андронов вообще регулярно смешивает его с известной субстанцией коричневого цвета), под его руководством играли самые юные футболисты, благодаря чему 17-летний Джуд Беллингем и 18-летний Джованни Рейна показали очень солидный прирост. Ну, и нельзя пройти мимо Альфонсо Дэвиса, признанного в среду лучшим спортсменом Канады. Той самой помешанной на хоккее. Это действительно крутой результат. А ведь парню всего 20.

В итоге Дэвис за полгода подорожал на 35 млн, вслед за ним расположились Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, +28 млн) и очередной немецкий талант 17-летний Флориан Вирц («Байер», +24 млн). У последнего в июле вообще не было стоимости на transfermarkt. Более других подешевели переживающий спад Джейдон Санчо («Боруссия» Д, -17 млн), Райан Сессеньон («Хоффенхайм», -11,5 млн), Лерой Сане («Бавария»), и Милот Рашица («Вердер») – по минус 10 млн.

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ИГРОКОВ (от 10 млн евро)

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д) +145,5% (с 11 млн до 27 млн)

2. Матус Кунья («Герта») +137% (с 13,5 млн до 32 млн)

3. Джованни Рейна («Боруссия» Д) +122,2% (с 13,5 млн до 30 млн)

4. Альфонсо Дэвис («Бавария») +77,8% (с 45 млн до 80 млн)

5. Маркус Тюрам («Боруссия» М) +77,8% (с 22,5 млн до 40 млн)

РЕЙТИНГ САМЫХ ПОДЕШЕВЕВШИХ ИГРОКОВ (от 20 млн евро)

1. Райан Сессеньон («Хоффенхайм») -36,5% (с 31,5 млн до 20 млн)

2. Милот Рашица («Вердер») -35,7% (с 28 млн до 18 млн)

3. Амин Харит («Шальке») -33,3% (с 24 млн до 16 млн)

4. Джонатан Та («Байер») -32,2% (с 29,5 млн до 20 млн)

5-6. Керим Демирбай («Байер») -25% (с 24 млн до 18 млн)

5-6. Тома Менье («Боруссия» Д) -25% (с 24 млн до 18 млн)