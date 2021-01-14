Защитники для Черчесова, донецкая «стена» и «новый Кулибали». Главные постсоветские таланты

А на этой неделе главная организация в европейском футболе повторила свои аргументы в пользу молодых игроков, дав нам отличный повод присмотреться к ним повнимательнее. На сей раз сконцентрируемся на представителях постсоветского пространства. Их в списке шестеро: трое россиян (Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Станислав Магкеев), двое украинцев Илья Забарный и Анатолий Трубин) и один грузин (Георгий Мамардашвили).

Еще в новогодние праздники УЕФА на своем сайте опубликовал список 50 талантов Европы, от которых ждет прорыва в 2021 году. Мы об этом писали .

Цитата УЕФА: «Центральный защитник в 2020 году стал одним из ключевых игроков армейского клуба, дебютировал в сборной и получил приз лучшему молодому футболисту чемпионата России».

Защитник армейцев действительно отличный год, окончательно закрепившись в обороне команды Виктора Гончаренко. Осенью он пропустил всего пять матчей, и во всех случаях это произошло вынужденно – на четыре игры его выбила травма приводящей мышцы, а еще на одну дисквалификация. В последнем случае ЦСКА пропустил на своем поле от «Урала» (2:2) два мяча, чего не случалось с ним на протяжении 14 предыдущих туров. Результат так расстроил Гончаренко, что он даже подал прошение об отставке. А по оценках Whoscored, Дивеев – третий игрок красно-синих на осеннем отрезке сезона (7,14) после Николы Влашича и Марио Фернандеса.

В Дивееве привлекает собранность, хладнокровие, надежная игра головой, приличная для его роста (193 см) координация и неплохое чтение игры. С российской молодежкой он поедет на чемпионат Европы, что также должно добавить опыта международных матчей (пока у него 12 игр в Лиге Европы).

Тем не менее, за его перспективы в 2021 году немного боязно. Дело в том, что после прихода новых футболистов Гончаренко перешел на игру в два центральных защитника, одним из которых железно будет Хердур Магнуссон. А вот на вторую позицию будут претендовать четыре игрока – Дивеев, Бруно Фукс, Вадим Карпов и Виктор Васин.

Понятно, что двоих последних Игорь превосходит, но совершенно не ясно, кто сильнее в дуэли Дивеев – Фукс. Осенью бразилец все время лечился, поэтому оценить его потенциал оказалось невозможно, но не зря же армейцы заплатили за него 8 млн евро. Столь дорогостоящие футболисты не должны сидеть на лавке. Если Фукс действительно стоит своих денег, у молодого россиянина возникнут серьезные трудности с получением игровой практики, а отпускать третьего в рейтинге защитника в аренду армейцы не станут. Разумнее расстаться с Васиным. Так что для Игоря этот год может стать определяющим – пойдет ли он по пути братьев Березуцких или останется за спинами конкурентов.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ, 21 год

Амплуа: защитник

Клуб: «Динамо»

Цитата УЕФА: «Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надежен в обороне, но и полезен у чужих ворот. В ноябре он провел первый матч за сборную России».

Давно в России не было центральных защитников высокого класса, а теперь есть шанс, что появятся сразу двое. Евгеньев – напарник Дивеева по молодежной сборной, также дебютировавший в команде Станислава Черчесова. И очень здорово, что у него совсем иные сильные качества, чем у армейца. В первую очередь это еще большая мощь в единоборствах, классный контроль мяча, умение протащить его на силовом дриблинге и на удивление прилично поставленный удар. Он не только хорош в своей штрафной, но и опасен в чужой.

Концовка года Евгеньеву не удалась, но свои лучшие качества он проявить успел. К тому же, в отличие от Дивеева, место в составе «Динамо» ему практически гарантировано. В данный момент у бело-голубых всего два центральных защитника (под Романа даже специально разгружали зону, отдав осенью Тони Шунича), так что даже в случае приобретения еще одного игрока на эту позицию на него сознательно будут делать ставку в тренерском штабе. А осенью при удачном стечении обстоятельств у Евгеньева будет возможность засветиться в еврокубках, так что есть все шансы заявить о себе в 2021-м.

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ, 21 год

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Цитата УЕФА: «В юности весьма успешно занимался тхэквондо. Может играть на разных позициях - в центре или на фланге защиты, а также в качестве хавбека оборонительного плана».

В первую команду Магкеев переходил в роли центрального защитника, но на этой позиции у железнодорожников и без того был перебор, поэтому молодого воспитанника задействовали в опорной зоне. Получилось здорово, и эксперимент продолжили. Но проблема Станислава в том, что свой шанс он получил во многом из-за травмы Дмитрия Баринова, а он в конце зимы должен уже вернуться к тренировкам.

Соперничать с Крыховяком и Бариновым Магкееву пока не по силам, так что придется довольствоваться ролью запасного, а это уже совсем другой расклад. Проявить себя в 2021-м Станиславу будет очень сложно. Разве что его вернут в центр обороны, отпустив высокооплачиваемого ветерана Ведрана Чорлуку (его контракт истекает летом) или откровенно третьесортного Слободана Райковича. Тогда Магкеев сможет чередовать выходы на поле в оборонительной и средней линии и получит необходимую для дальнейшего роста практику. Но сделать это будет непросто, ведь есть еще Даниил Куликов (в полузащите) и Виталий Лысцов (в защите). Зачем-то же последнего держат в команде.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ, 18 лет

Амплуа: защитник

Клуб: «Динамо» К

Цитата УЕФА: «Центральный защитник дебютировал за «Динамо» в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций».

Самый молодой в списке УЕФА среди игроков с постсоветского пространства. Прогресс 18-летнего защитника впечатляет. Еще год назад он играл только в Юношеской лиге УЕФА, а в нынешнем сезоне закрепился в первой команде после травмы ТомашаКендзеры, отыграл 830 минут в Лиге чемпионов и удивительным образом ухватился за шанс в сборной, попавшей в адскую коронавирусную ситуацию в октябре.

Дебют во Франции (1:7) получился катастрофическим как для него, так и для всей команды, зато спустя шесть дней сдержал Родриго («Лидс»), АнсуФати («Барселона»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Феррана Торреса («Ман Сити») и других звезд сборной Испании (1:0), продолжая получать от Андрея Шевченко вызовы в сборную даже когда вернулись основные игроки Николай Матвиенко и Сергей Кривцов.

Забарного отличают хорошие физические данные, умение вести силовые единоборства, не по годам расчетливые действия на футбольном поле и отличная игра один в один. Известный скаут Алекс Виликих сравнивал его с защитником «Наполи» Калиду Кулибали, за которого Аурелио Де Лаурентис хочет более 100 млн евро.

Игра Ильи настолько впечатляет, что по итогам 2020 года он попал в символическую сборную УПЛ и уступил только Виктору Цыганкову звание лучшего игрока лиги по версии главных тренеров местных клубов. В будущем есть все шансы увидеть его в большой Европе, тем более, что английский он уже знает.

АНАТОЛИЙ ТРУБИН, 19 лет

Амплуа: вратарь

Клуб: «Шахтер»

Цитата УЕФА: «Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в основе на пять матчей «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил».

Еще один дебютант 2020-го. В феврале он впервые вышел в основном составе «Шахтера», а уже осенью записал на свой счет две победы над «Реалом» (3:2 и 2:0) и два сухих матча с «Интером» (0:0). Проще говоря, пацана не смогли пробить ни Карим Бензема, ни Ромелу Лукаку с Лаутаро Мартинесом (с двух попыток). Для этого ему пришлось постараться, совершив несколько впечатляющих спасений. Впечатляющих настолько, что «Интер», вылетевший из-за этих потерянных очков из Лиги чемпионов, всерьез заинтересовался молодым голкипером.

До сборной он пока не дорос, но уже удостоился похвалы от Шевченко. Помимо классной реакции Трубина отличает очень взрослое отношение к жизни (учит английский, читает «Крестного отца») и крепкая психология – даже после ошибок или груды забитых в его ворота мячей (как было в игре с «Боруссией» М – 0:6) он не ломается и продолжает показывать надежную игру. Сегодня его уже можно назвать первым номером «Шахтера», вытеснившего из основы капитана команды опытнейшего Андрея Пятова.

По итогам 2020 года он стал лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков, попал в символическую сборную открытий Лиги чемпионов и, по версии портала Football Wonderkids, специализирующегося на рассказах о молодых талантах, в символическую сборную года U19 – наряду с Фати, Педри (оба «Барселона»), Эдуардо Камавинжей («Ренн»), Мэйсоном Гринвудом («МЮ»), Родриго («Реал»), Джованни Рейной («Боруссия» Д) и другими вундеркиндами.

А еще у него одно из самых ярких фото среди футболистов, отправившихся зимой в отпуск (хотя Крыховяк, конечно, вне конкуренции).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anatoliy Trubin🦁8️⃣1️⃣ (@anatoliytrubin81)

ГЕОРГИЙ МАМАРДАШВИЛИ, 20 лет

Амплуа: вратарь

Клуб: «Локомотив» Тб

Цитата УЕФА: «Основной вратарь молодежной сборной Грузии. Успел проявить себя в квалификации Лиги Европы, и есть четкое ощущение, что это только начало».

Российские болельщики могли видеть Мамардашвили в сентябре. Он принимал участие в матче с «Динамо» квалификации Лиги чемпионов, завершившемся позорным вылетом российского клуба. Как динамовцы ни пытались, пробить молодого голкипера смогли только с 11-метровой отметки (уже на 90-й минуте один гол отквитал Николай Комличенко). Ордец после матча заявил, что «после той игры его можно было продать в любой клуб Европы».

И это была не последнее яркое выступление вратаря юношеской сборной Грузии. В следующем раунде он совершил семь сейвов в игре с «Гранадой», но и этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Российским клубам стоит присмотреться к молодому таланту, тем более, что пока он оценивается совсем не дорого – в 500 тысяч евро (по версии transfermarkt).

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Выбор УЕФА вполне обоснован, однако стоит отметить, что не всегда выданные европейцами авансы оправдываются. Например, год назад в топ-50 талантов по версии организации попали Зурико Давиташвили («Рубин»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»). К сожалению, ни один из них возложенных ожиданий не оправдал. Карпов выпал из основы, Сигурдссон и Шапи никак не сделают следующий шаг в своем развитии, а грузинский полузащитник и вовсе был сослан в аренду в «Ротор».